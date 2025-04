Quý 1/2025: Số doanh nghiệp thành lập mới giảm nhẹ, số doanh nghiệp tái gia nhập thị trường tăng mạnh

Trong tháng 3, cả nước ghi nhận hơn 15,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 126,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là hơn 87,5 nghìn người. So với tháng 2/2025, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đã tăng đáng kể (54,2%), trong khi vốn đăng ký lại giảm 7,4%. Số lao động đăng ký cũng tăng 48,0%.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3 tăng 3,4%, tuy nhiên vốn đăng ký giảm 4,7% và số lao động đăng ký tăng nhẹ 2,6%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,1 tỷ đồng, giảm đáng kể so với tháng trước (39,9%) và so với cùng kỳ năm trước (7,8%).

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 3 đạt hơn 9,1 nghìn, tăng mạnh 29,3% so với tháng trước và gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn và tái khởi động kinh doanh.

Tính chung trong quý 1/2025, cả nước có 36,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 356,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 228,2 nghìn người. So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 4,0%, mặc dù vốn đăng ký tăng nhẹ 1,3%. Số lao động đăng ký giảm đáng kể 14,6%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1/2025 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm nay đạt 1.386,7 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý 1/2025 đạt hơn 36,5 nghìn, tăng mạnh 54,8% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này đã nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý 1/2025 lên hơn 72,9 nghìn, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân mỗi tháng có hơn 24,3 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến, chế tạo quý 1 năm 2025

Phân theo khu vực kinh tế, trong quý 1/2025, số doanh nghiệp thành lập mới giảm ở cả ba khu vực: nông, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 12,5%), công nghiệp và xây dựng (giảm 5,9%), và dịch vụ (giảm 3,3%).

Về doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, trong tháng 3/2025, có 4.392 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 23,6% so với tháng trước và 6,1% so với cùng kỳ năm 2024), 4.899 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 64,9% so với tháng trước nhưng giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2024), và 2.137 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 23,0% so với tháng trước và 54,4% so với cùng kỳ năm 2024).

Tính chung trong quý 1/2025, có hơn 61,4 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước), gần 11,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (giảm 26,1%), và gần 5,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 23,0%). Bình quân mỗi tháng có gần 26,3 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Ngoài ra, theo Cục Thống kê, kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 1/2024 có tín hiệu tích cực.

Trong đó, 24,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý 4/2024, 47,1% cho rằng ổn định và 28,8% gặp khó khăn.

Dự kiến trong quý 2/2025, có tới 45,8% số doanh nghiệp dự báo tình hình sẽ tốt lên so với quý 1/2025, 39,2% dự kiến ổn định và chỉ 15,0% lo ngại khó khăn hơn. Đặc biệt, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tỏ ra lạc quan nhất, với 87,0% dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 2/2025 sẽ tốt hơn hoặc ổn định. Tỷ lệ này ở các doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước lần lượt là 84,7% và 84,1%.

Về khối lượng sản xuất và đơn đặt hàng, đa số doanh nghiệp đều có dự báo tích cực hơn cho quý 2/2025 so với quý 1/2025, cho thấy kỳ vọng vào sự phục hồi và tăng trưởng trong thời gian tới.