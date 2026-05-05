Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh
Phương Nhi
05/05/2026, 09:26
Hai bên đã trao đổi về tiến độ triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đồng thời thảo luận về các cơ hội hợp tác trong phát triển đô thị thông minh và định hướng phát thải thấp mà Hà Nội đang hướng tới...
Chiều 4/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Trần Đức Thắng đã có buổi tiếp xã giao và làm việc với ông Uno Yoshimasa, Trợ lý Thủ tướng Nhật Bản cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
Tại buổi làm việc, ông Uno Yoshimasa đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Chính phủ Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, qua đó thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Nhắc lại thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, ông Uno Yoshimasa khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ song phương, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam – Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực cho khu vực và toàn cầu.
Đặc biệt, Chính phủ Nhật Bản bày tỏ mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tham gia vào định hướng phát triển dài hạn, tầm nhìn 100 năm của Thủ đô Hà Nội.
Về phía Hà Nội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định Nhật Bản và các địa phương của nước này luôn là đối tác đặc biệt quan trọng của Thủ đô. Bên cạnh đó, Hà Nội đã nhận được nhiều hỗ trợ quý báu từ Nhật Bản trong suốt quá trình phát triển, từ xây dựng hạ tầng đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, với nhiều dự án mang dấu ấn rõ nét.
Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tốc độ tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác giàu kinh nghiệm như Nhật Bản là hết sức cần thiết.
Hai bên cũng trao đổi sâu về Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 - công trình mang tính biểu tượng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, với kỳ vọng được đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả và sớm đưa vào vận hành.
Theo quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 1.200 km, phấn đấu hoàn thành trong 10-15 năm. Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu bảo đảm chuyển giao công nghệ toàn diện, từ sản xuất, vận hành đến bảo trì, qua đó nâng cao năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam trong dài hạn.
Khẳng định vai trò quan trọng của tuyến đường sắt đô thị số 2, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng tin tưởng khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần thể hiện rõ nét dấu ấn của Nhật Bản tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, ông đề nghị phía Nhật Bản tăng cường phối hợp với UBND TP. Hà Nội nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án.
Tương tự, ông Uno Yoshimasa cho biết Nhật Bản đã triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn trên thế giới, như tại Ấn Độ, và hoàn toàn có thể chuyển giao công nghệ hiệu quả cho Việt Nam. Ông khẳng định sau khi hoàn thành tuyến đường sắt đô thị số 2, Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục tham gia các dự án đường sắt tương lai của Hà Nội.
Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về một số nội dung cùng quan tâm như Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội và kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và hoạt động hiệu quả tại địa phương.
Đối với lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Bí thư Thành ủy cho biết đây là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn nhằm giảm ô nhiễm môi trường. Hà Nội sẽ triển khai theo lộ trình phù hợp, bắt đầu từ giai đoạn thí điểm và từng bước mở rộng, đồng thời áp dụng các chính sách hỗ trợ để người dân và doanh nghiệp thích ứng.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất phương tiện của Nhật Bản, trong đó có Honda, đồng hành cùng Hà Nội trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.
