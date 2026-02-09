Thứ Hai, 09/02/2026

Trang chủ Bất động sản

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc 355ha

Hoàng Bách

09/02/2026, 18:03

Với quy mô gần 355ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng, Khu công nghiệp Đồng Phúc được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tỉnh Bắc Ninh vừa khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Phúc, tại xã Đồng Việt và phường Cảnh Thụy. Dự án có quy mô gần 355ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng, được định hướng phát triển thành khu công nghiệp tổng hợp, ứng dụng công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp đang được gấp rút triển khai, bao gồm: hai trạm biến áp 110/22kV; nhà máy nước sạch với công suất 16.300 m2/ngày đêm, phục vụ liên tục cho hoạt động sản xuất; hệ thống xử lý nước thải có công suất 9.300 m2/ngày đêm, tuân thủ quy chuẩn môi trường hiện hành; hệ thống phòng cháy, chữa cháy được bố trí đồng bộ với các họng nước cứu hỏa dọc theo các tuyến đường nội khu.

Đáng chú ý, khu công nghiệp cũng dành nhiều diện tích cho cây xanh và mặt nước, góp phần hình thành không gian xanh. Tiếp giáp khu công nghiệp Đồng Phúc là khu đô thị, dịch vụ, quy mô hơn 41ha, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, tiện ích và sinh hoạt cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, người lao động, góp phần ổn định nguồn nhân lực và tăng sức hút đầu tư.

Theo tỉnh Bắc Ninh, khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Đồng Phúc không chỉ góp phần hoàn thiện quy hoạch không gian phát triển công nghiệp của Bắc Ninh, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế mới cho khu vực. Đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội, dịch vụ, đô thị, phụ trợ, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Đây được xem là bước đi chiến lược trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng công nghiệp hiện đại, xanh, bền vững của cả nước và khu vực.

Trên cơ sở đó, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung cao nhân lực, phương tiện để triển khai thi công, xây dựng Khu công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh, sạch, nhanh chóng hoàn thành và đưa dự án vào khai thác, sử dụng theo đúng tiến độ đã đề ra. Quá trình triển khai dự án cần tuân thủ pháp luật, bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường và an toàn lao động; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

