Hà Nội tổng rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội trong tháng 1/2026

Nhật Dương

15/01/2026, 14:34

Theo Kế hoạch về việc rà soát, giải quyết tình trạng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế trong các cơ sở tự phát trên địa bàn, ngay trong tháng 1 này, TP. Hà Nội sẽ tổng rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

TP. Hà Nội cũng sẽ hướng dẫn và có các giải pháp cụ thể giải quyết dứt điểm tình trạng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế trong các cơ sở tự phát, không đủ điều kiện, hoạt động không đúng quy định trên địa bàn thành phố.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định (nếu có) nhằm đảm bảo công tác quản lý Nhà nước được thực hiện hiệu quả.

Thông qua công tác rà soát, kiểm tra kết hợp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc những đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, vận động các tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình rà soát được thực hiện gắn với tổ chức tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức về: chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định bảo vệ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các đối tượng yếu thế; điều kiện để thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập; tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng trong cơ sở; nhận nuôi con nuôi, chăm sóc thay thế, đảm bảo các quyền của trẻ em, đăng ký khai sinh, cư trú, học tập; các chế độ chính sách trợ giúp xã hội.

Các xã, phường triển khai tổng rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở tự phát tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế trên địa bàn; kiểm tra đầy đủ các hồ sơ pháp lý của cơ sở và đối tượng đang được chăm sóc, các chế độ chính sách đang hưởng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, làm việc, giải quyết dứt điểm đối với các cơ sở tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế trong các cơ sở không đủ điều kiện, cơ sở hoạt động không đúng nội dung được cấp phép, cơ sở tự phát không để tái vi phạm hoặc phát sinh các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng tự phát mới.

Cùng với đó, phân loại đánh giá các cơ sở theo nhóm: đủ điều kiện cấp phép hoạt động và có nhu cầu tiếp tục nuôi dưỡng; không đủ điều kiện cấp phép hoạt động hoặc không có nhu cầu tiếp tục nuôi dưỡng…

Trên cơ sở kết quả rà soát, các địa phương đề xuất giải pháp giải quyết cụ thể đối với những cơ sở và đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở không đủ điều kiện, tự phát.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ học viên tử vong

07:36, 08/01/2026

Bộ Y tế yêu cầu rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ học viên tử vong

Sẽ điều chỉnh mức trợ giúp xã hội theo lộ trình cải cách tiền lương

15:07, 20/12/2025

Sẽ điều chỉnh mức trợ giúp xã hội theo lộ trình cải cách tiền lương

Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng

10:08, 26/08/2025

Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng

cơ sở trợ giúp xã hội đối tượng yếu thế Hà Nội Người cao tuổi

VnEconomy