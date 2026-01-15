Hà Nội tổng rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội trong tháng 1/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 15/01/2026
Nhật Dương
15/01/2026, 14:34
Theo Kế hoạch về việc rà soát, giải quyết tình trạng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế trong các cơ sở tự phát trên địa bàn, ngay trong tháng 1 này, TP. Hà Nội sẽ tổng rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội...
TP. Hà Nội cũng sẽ hướng dẫn và có các giải pháp cụ thể giải quyết dứt điểm tình trạng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế trong các cơ sở tự phát, không đủ điều kiện, hoạt động không đúng quy định trên địa bàn thành phố.
Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định (nếu có) nhằm đảm bảo công tác quản lý Nhà nước được thực hiện hiệu quả.
Thông qua công tác rà soát, kiểm tra kết hợp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc những đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, vận động các tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.
Quá trình rà soát được thực hiện gắn với tổ chức tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức về: chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định bảo vệ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các đối tượng yếu thế; điều kiện để thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập; tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng trong cơ sở; nhận nuôi con nuôi, chăm sóc thay thế, đảm bảo các quyền của trẻ em, đăng ký khai sinh, cư trú, học tập; các chế độ chính sách trợ giúp xã hội.
Các xã, phường triển khai tổng rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở tự phát tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế trên địa bàn; kiểm tra đầy đủ các hồ sơ pháp lý của cơ sở và đối tượng đang được chăm sóc, các chế độ chính sách đang hưởng theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, làm việc, giải quyết dứt điểm đối với các cơ sở tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế trong các cơ sở không đủ điều kiện, cơ sở hoạt động không đúng nội dung được cấp phép, cơ sở tự phát không để tái vi phạm hoặc phát sinh các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng tự phát mới.
Cùng với đó, phân loại đánh giá các cơ sở theo nhóm: đủ điều kiện cấp phép hoạt động và có nhu cầu tiếp tục nuôi dưỡng; không đủ điều kiện cấp phép hoạt động hoặc không có nhu cầu tiếp tục nuôi dưỡng…
Trên cơ sở kết quả rà soát, các địa phương đề xuất giải pháp giải quyết cụ thể đối với những cơ sở và đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở không đủ điều kiện, tự phát.
Theo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, mức thưởng Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên toàn thành phố dự kiến đạt trung bình 7.358.000 đồng/người, tăng khoảng 4% so năm trước, thành phố cũng thực thi nhiều chính sách an sinh xã hội để giúp đỡ, hỗ trợ người lao động…
Thị trường lao động những tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc khi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng lên, hoặc duy trì tuyển dụng ổn định, nổi bật trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, chế biến – chế tạo, logistics, vận tải và một số dịch vụ thiết yếu…
Chỉ rõ các lỗ hổng trong thể chế và công tác quản lý, tòa án cũng kiến nghị các biện pháp mang tính tổng quát như rà soát, sửa đổi luật; tăng cường công tác hậu kiểm, giám sát hàng hóa trên thị trường…
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu trong năm 2026 nhìn chung ổn định, song chất lượng việc làm đang chững lại dù kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và bất định trong chính sách thương mại có thể làm gia tăng áp lực lên thị trường lao động...
Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước, tiến độ giải ngân quà Tết cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Tính đến 6/1, chi cho người có công với cách mạng đạt 703,0 tỷ đồng; chi cho đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội đạt 1.796,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện có những khó khăn về dữ liệu, địa bàn và khâu tổ chức chi trả…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: