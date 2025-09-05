Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc

Gia Huy

05/09/2025, 11:24

Tuyến chính của đường sắt đô thị (metro) số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc)...

Toàn tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc gồm 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, 3 ga trên cao, và 11 ga mặt đất. Ảnh minh họa.
Toàn tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc gồm 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, 3 ga trên cao, và 11 ga mặt đất. Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 4-9-2025 về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), tỷ lệ 1/500 tại các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc, TP. Hà Nội.

Theo quyết định này, phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập năm 2025, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định.

Tuyến chính của đường sắt đô thị số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao – Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc), tổng chiều dài khoảng 39,6 km. Ngoài ra, dự án còn có 2 nhánh kết nối vào Depot số 1 (tại xã Sơn Đồng, Dương Hòa) và Depot số 2 (tại xã Hòa Lạc), với tổng chiều dài các nhánh khoảng 4,8 km.

Bên cạnh đó, toàn tuyến gồm 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, 3 ga trên cao, và 11 ga mặt đất. Các ga chủ yếu được bố trí dọc theo trục đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình. Đặc biệt, nhiều nhà ga sẽ có kết nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác, như các tuyến số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và Monorail M2, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn.

Tim tuyến chính gồm: Tim tuyến trái đi qua các điểm từ T1 đến T92; tim tuyến phải đi qua các điểm từ P1 đến P86. Đối với tim nhánh vào Depot 1: Tim nhánh đấu nối từ ga An Khánh 2 (S11) đi qua các điểm từ DP1 đến DP11; nhánh đấu nối từ ga Song Phương (S12) đi qua các điểm từ DP12 đến DP19. Tim nhánh vào depot số 2 đi qua các điểm từ DP20 đến DP23.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt đô thị số 5 có cấu trúc hỗn hợp: Đoạn ngầm kéo dài từ Văn Cao qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng. Đoạn mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm Hội nghị quốc gia, tiếp tục men theo đại lộ Thăng Long đến điểm cuối tại Hòa Lạc.

Dự án bố trí hai khu Depot chính:

Depot 1: diện tích 32 ha, phục vụ tuyến số 5 và cả tuyến số 8 (Sơn Đồng - Dương Xá), đồng thời tích hợp xưởng lắp ráp phương tiện đường sắt.

Depot 2: diện tích 10,4 ha, nằm trong quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chủ trì công bố quy hoạch, cắm mốc giới.

UBND các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và UBND các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc quản lý mốc giới, đất đai theo quy hoạch.

Từ khóa:

đường sắt đường sắt đô thị Hà Nội Giao thông Hạ tầng đường sắt đô thị Hà Nội metro Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc Vneconomy

