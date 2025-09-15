Hà Nội ủy quyền cho xã, phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Việc trao quyền cho UBND xã, phường trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn tạo dựng cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 4651/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND xã, phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 thuộc thẩm quyền của UBND thành phố khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, Hà Nội cho phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 đối với các dự án cấp huyện sử dụng 100% vốn ngân sách cấp huyện trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nay là dự án cấp thành phố trong trường hợp không làm thay đổi tổng mức kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và năm 2025 của thành phố.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện bổ sung mục tiêu cấp xã trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nay là dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp xã trong trường hợp không làm thay đổi tổng mức kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và năm 2025 của thành phố.

UBND các xã, phường được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải tuân thủ quy định về đầu tư công, ngân sách và các thông tư hướng dẫn có liên quan; gửi báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn nội bộ cho UBND thành phố, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Khu vực I.

Sở Tài chính Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về phương án ủy quyền và việc tổ chức thực hiện ủy quyền phù hợp, đúng pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND các xã, phường được ủy quyền.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính Hà Nội cũng tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn; tổng hợp kết quả điều chỉnh kế hoạch nội bộ của UBND các xã, phường, báo cáo UBND thành phố định kỳ hằng tháng (lồng ghép trong báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025) và đột xuất khi có khó khăn, vướng mắc để đề xuất xử lý kịp thời; tham mưu chỉ đạo, điều hành đảm bảo mục tiêu, định hướng, cơ cấu phân bổ vốn theo ngành, lĩnh vực, chương trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của thành phố theo quy định.

Quyết định trao quyền cho UBND xã, phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công không chỉ là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mà còn mở ra cơ chế linh hoạt hơn trong quản lý, tăng tính chủ động cho cơ sở, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, qua đó góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng chung của Thủ đô.