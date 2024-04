Hà Nội xảy ra gần 300 vụ tai nạn lao động trong năm 2023

Sáng 19/4, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết thành phố luôn xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là việc làm thường xuyên, liên tục. Công tác an toàn vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được kiểm soát và có những chuyển biến tích cực.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cấp cơ sở, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, và đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô.

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng chưa quan tâm nhiều đến công tác an toàn vệ sinh lao động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động. Năm 2023, thành phố vẫn còn xảy ra 296 vụ tai nạn lao động, làm 300 người lao động bị nạn.

Vì thế, để thực hiện hiệu quả Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm nay, đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân, người lao động tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Vũ Thu Hà thông tin tại Lễ phát động.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cũng yêu cầu các đơn vị trước hết cần tập trung tổ chức các hoạt động chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động, và hoạt động cộng đồng có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động.

Tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động; tổ chức các hoạt động tập huấn cho người làm công tác tư vấn về an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt là nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác y tế, lực lượng cấp cứu.

Các đơn vị, doanh nghiệp cần tăng cường hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ, chăm lo đời sống việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động.

Cùng với đó, cần tăng cường thực hiện thanh tra kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và tăng cường công tác phối hợp lồng ghép, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động; chủ động và tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động...

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024 diễn ra vào sáng ngày 19/4/2024 có nhiều người lao động tham gia.

Tại lễ phát động, Giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 3 Hà Nội - Chi nhánh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Lê Thu Hằng cho biết cùng với việc nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đơn vị luôn coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động. Vì vậy, trong nhiều năm qua tại xí nghiệp không để xảy ra các vụ việc mất an toàn lao động.

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đơn vị quyết tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động.

Đồng thời, xí nghiệp cũng sẽ không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc tốt hơn, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Trong khi đó, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam Lê Hoàng Long cũng thông tin, trong và sau Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, công ty đang xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động; tổ chức kiểm tra nội bộ về an toàn vệ sinh lao động; rà soát lại các quy trình, quy phạm kỹ thuật cho các máy, thiết bị….

Cũng tại Lễ phát động, để khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể; 3 cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân. Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân.

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội cũng tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trong công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn năm 2023.

Nhân dịp này, TP. Hà Nội cũng tặng 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mỗi suất trị giá 1.350.000 đồng; 100 suất quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1.200.000 đồng.