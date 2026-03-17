Kinh tế đêm tại các đô thị và khu du lịch : Dư địa lớn nhưng cần cơ chế vận hành riêng

TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước - đang nổi
lên như một “phòng thí nghiệm” cho các mô hình kinh tế đêm, với nhiều không
gian hoạt động đã hình thành và vận hành thực tế.
Dù vậy, thực tiễn cho thấy, dù tiềm năng rất lớn, kinh tế
ban đêm tại Việt Nam nói chung và TP.Hồ Chí Minh nói riêng vẫn phát triển theo
hướng tự phát, thiếu cơ chế vận hành riêng và chưa hình thành hệ sinh thái đồng
bộ.
DƯ ĐỊA LỚN TỪ NHỮNG “KHÔNG GIAN KHÔNG NGỦ”
Tại TP. Hồ Chí Minh, kinh tế ban đêm không còn là khái niệm mới
mà đã hiện diện khá rõ nét qua các “điểm nóng” tiêu dùng và du lịch. Đường đi bộ
Nguyễn Huệ, Bùi Viện, đường ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền hay các khu chợ đêm
khác, là những ví dụ điển hình cho một “đời sống đô thị thứ hai” đang vận hành
song song với ban ngày.
Tại đường Bùi Viện - một trong những khu vực tiêu biểu nhất
- hoạt động kinh doanh về đêm diễn ra sôi động với hàng trăm cơ sở dịch vụ. Những
thời điểm cao điểm, mỗi tối có hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến vui
chơi, giải trí, đặc biệt vào cuối tuần hoặc dịp lễ. Không chỉ đông khách, hiệu
quả kinh tế cũng thể hiện rõ khi doanh thu tại các cơ sở kinh doanh tăng từ 30
- 50% so với ngày thường.
Không gian này cho thấy một đặc điểm quan trọng của kinh tế
ban đêm: khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao trên cùng một không gian đô thị.
Một tuyến đường dài chưa tới 1 km nhưng có thể vận hành hàng trăm điểm kinh
doanh, kéo dài thời gian tiêu dùng và gia tăng chi tiêu của du khách.
Tương tự, quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là không
gian công cộng mà còn là nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sự kiện
văn hóa, góp phần giữ chân du khách vào ban đêm. Trong khi đó, đoạn đường ẩm thực
Nguyễn Thượng Hiền với hơn 140 cơ sở kinh doanh đã trở thành điểm đến ẩm thực
đêm quen thuộc của người dân thành phố.
Ở góc độ tổng thể, sự phát triển của kinh tế ban đêm đang
góp phần trực tiếp vào tăng trưởng du lịch của TP. Hồ Chí Minh. Chỉ riêng dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, thành phố đã đón hơn 1,2
triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 2.600 tỷ đồng, cho thấy sức mua và nhu cầu
trải nghiệm ban đêm rất lớn.
Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế ban đêm
được xác định là một giải pháp chiến lược nhằm gia tăng chi tiêu của du khách
và kéo dài thời gian lưu trú.
Nhìn rộng hơn, TP. Hồ Chí Minh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi
để phát triển kinh tế ban đêm như dân số trẻ, mức độ đô thị hóa cao, văn hóa ẩm
thực phong phú và khả năng hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Đây là nền tảng quan trọng
để hình thành các “không gian không ngủ”, nơi hoạt động kinh tế diễn ra liên tục,
không bị giới hạn bởi thời gian hành chính.
BÀI TOÁN CƠ CHẾ, QUY HOẠCH VÀ
QUẢN LÝ
Dù có lợi thế rõ rệt, kinh tế ban đêm tại TP. Hồ Chí Minh vẫn
đang đối mặt với nhiều “nút thắt” mang tính cấu trúc, đặc biệt là về cơ chế và
quy hoạch.
Trước hết là vấn đề khung pháp lý. Hiện nay, nhiều hoạt động
dịch vụ về đêm vẫn chịu giới hạn về thời gian hoạt động, khiến doanh nghiệp khó
khai thác tối đa tiềm năng thị trường. Trong khi đó, các mô hình kinh tế ban
đêm tại các đô thị lớn trên thế giới thường được vận hành theo cơ chế riêng, với
quy định linh hoạt hơn.
Thực tế tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy, dù các tuyến đường như
Bùi Viện hay Nguyễn Huệ hoạt động hiệu quả, nhưng việc mở rộng mô hình này ra
các khu vực khác vẫn gặp nhiều vướng mắc. Ngay cả đề xuất mở thêm các tuyến bộ hành
tại khu vực trung tâm như Đồng Khởi, Lê Lợi… cũng cần cân nhắc kỹ về tổ chức
giao thông, hạ tầng và tác động đến cư dân.
Một thách thức khác là quy hoạch không gian. Hiện nay, nhiều
hoạt động kinh tế ban đêm vẫn nằm xen kẽ trong khu dân cư, dẫn đến xung đột về
tiếng ồn, an ninh và môi trường sống. Điều này đặt ra yêu cầu phải quy hoạch
các khu chức năng riêng cho kinh tế ban đêm, thay vì phát triển dàn trải như hiện
nay.
Ở góc độ quản lý, kinh tế ban đêm liên quan đến nhiều lĩnh vực
như du lịch, văn hóa, công thương, an ninh trật tự…, nhưng chưa có một cơ chế
điều phối thống nhất. Theo các chuyên gia kinh tế, việc phát triển kinh tế ban
đêm đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, từ cấp phép kinh doanh, quản lý trật tự đến
tổ chức sản phẩm du lịch.
Một vấn đề không kém phần quan trọng là chất lượng sản phẩm.
Hiện nay, phần lớn hoạt động kinh tế ban đêm tại TP. Hồ Chí Minh vẫn tập trung
vào ăn uống và giải trí cơ bản, trong khi các sản phẩm có giá trị cao như biểu
diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa, mua sắm cao cấp còn hạn chế. Điều này khiến
mức chi tiêu của du khách chưa tương xứng với tiềm năng.
Trong khi đó, theo kinh nghiệm quốc tế, kinh tế ban đêm chỉ
thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi hình thành được hệ sinh thái đa dạng
từ ẩm thực, mua sắm đến nghệ thuật và giải trí cao cấp…
Đặt trong bối cảnh cạnh tranh du lịch ngày càng gay gắt,
TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá nếu biết khai thác hiệu quả
“nửa còn lại của nền kinh tế”. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần một cách tiếp
cận mới; theo đó, coi kinh tế ban đêm là một cấu phần độc lập trong quy hoạch
đô thị, với cơ chế vận hành riêng, thay vì chỉ là phần mở rộng của kinh tế ban
ngày.