Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Kinh tế đêm tại các đô thị và khu du lịch : Dư địa lớn nhưng cần cơ chế vận hành riêng

Hoài Niệm

17/03/2026, 15:38

Sau giai đoạn trầm lắng, kinh tế ban đêm đang dần trở lại như một hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị và du lịch tại Việt Nam. Từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Đà Nẵng, nhiều địa phương đã bắt đầu tái kích hoạt các hoạt động dịch vụ về đêm nhằm gia tăng giá trị gia tăng cho ngành du lịch...

Cần coi kinh tế ban đêm là một cấu phần độc lập trong quy hoạch đô thị với cơ chế vận hành riêng. Ảnh: Tấn An
Cần coi kinh tế ban đêm là một cấu phần độc lập trong quy hoạch đô thị với cơ chế vận hành riêng. Ảnh: Tấn An

TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước - đang nổi lên như một “phòng thí nghiệm” cho các mô hình kinh tế đêm, với nhiều không gian hoạt động đã hình thành và vận hành thực tế.

Dù vậy, thực tiễn cho thấy, dù tiềm năng rất lớn, kinh tế ban đêm tại Việt Nam nói chung và TP.Hồ Chí Minh nói riêng vẫn phát triển theo hướng tự phát, thiếu cơ chế vận hành riêng và chưa hình thành hệ sinh thái đồng bộ.

DƯ ĐỊA LỚN TỪ NHỮNG “KHÔNG GIAN KHÔNG NGỦ”

Tại TP. Hồ Chí Minh, kinh tế ban đêm không còn là khái niệm mới mà đã hiện diện khá rõ nét qua các “điểm nóng” tiêu dùng và du lịch. Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, đường ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền hay các khu chợ đêm khác, là những ví dụ điển hình cho một “đời sống đô thị thứ hai” đang vận hành song song với ban ngày.

Tại đường Bùi Viện - một trong những khu vực tiêu biểu nhất - hoạt động kinh doanh về đêm diễn ra sôi động với hàng trăm cơ sở dịch vụ. Những thời điểm cao điểm, mỗi tối có hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến vui chơi, giải trí, đặc biệt vào cuối tuần hoặc dịp lễ. Không chỉ đông khách, hiệu quả kinh tế cũng thể hiện rõ khi doanh thu tại các cơ sở kinh doanh tăng từ 30 - 50% so với ngày thường.

Không gian này cho thấy một đặc điểm quan trọng của kinh tế ban đêm: khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao trên cùng một không gian đô thị. Một tuyến đường dài chưa tới 1 km nhưng có thể vận hành hàng trăm điểm kinh doanh, kéo dài thời gian tiêu dùng và gia tăng chi tiêu của du khách.

Tương tự, quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là không gian công cộng mà còn là nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sự kiện văn hóa, góp phần giữ chân du khách vào ban đêm. Trong khi đó, đoạn đường ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền với hơn 140 cơ sở kinh doanh đã trở thành điểm đến ẩm thực đêm quen thuộc của người dân thành phố.

Ở góc độ tổng thể, sự phát triển của kinh tế ban đêm đang góp phần trực tiếp vào tăng trưởng du lịch của TP. Hồ Chí Minh. Chỉ riêng dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, thành phố đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 2.600 tỷ đồng, cho thấy sức mua và nhu cầu trải nghiệm ban đêm rất lớn.

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế ban đêm được xác định là một giải pháp chiến lược nhằm gia tăng chi tiêu của du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Nhìn rộng hơn, TP. Hồ Chí Minh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ban đêm như dân số trẻ, mức độ đô thị hóa cao, văn hóa ẩm thực phong phú và khả năng hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các “không gian không ngủ”, nơi hoạt động kinh tế diễn ra liên tục, không bị giới hạn bởi thời gian hành chính.

BÀI TOÁN CƠ CHẾ, QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ

Dù có lợi thế rõ rệt, kinh tế ban đêm tại TP. Hồ Chí Minh vẫn đang đối mặt với nhiều “nút thắt” mang tính cấu trúc, đặc biệt là về cơ chế và quy hoạch.

Trước hết là vấn đề khung pháp lý. Hiện nay, nhiều hoạt động dịch vụ về đêm vẫn chịu giới hạn về thời gian hoạt động, khiến doanh nghiệp khó khai thác tối đa tiềm năng thị trường. Trong khi đó, các mô hình kinh tế ban đêm tại các đô thị lớn trên thế giới thường được vận hành theo cơ chế riêng, với quy định linh hoạt hơn.

Thực tế tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy, dù các tuyến đường như Bùi Viện hay Nguyễn Huệ hoạt động hiệu quả, nhưng việc mở rộng mô hình này ra các khu vực khác vẫn gặp nhiều vướng mắc. Ngay cả đề xuất mở thêm các tuyến bộ hành tại khu vực trung tâm như Đồng Khởi, Lê Lợi… cũng cần cân nhắc kỹ về tổ chức giao thông, hạ tầng và tác động đến cư dân.

Một thách thức khác là quy hoạch không gian. Hiện nay, nhiều hoạt động kinh tế ban đêm vẫn nằm xen kẽ trong khu dân cư, dẫn đến xung đột về tiếng ồn, an ninh và môi trường sống. Điều này đặt ra yêu cầu phải quy hoạch các khu chức năng riêng cho kinh tế ban đêm, thay vì phát triển dàn trải như hiện nay.

Ở góc độ quản lý, kinh tế ban đêm liên quan đến nhiều lĩnh vực như du lịch, văn hóa, công thương, an ninh trật tự…, nhưng chưa có một cơ chế điều phối thống nhất. Theo các chuyên gia kinh tế, việc phát triển kinh tế ban đêm đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, từ cấp phép kinh doanh, quản lý trật tự đến tổ chức sản phẩm du lịch.

Một vấn đề không kém phần quan trọng là chất lượng sản phẩm. Hiện nay, phần lớn hoạt động kinh tế ban đêm tại TP. Hồ Chí Minh vẫn tập trung vào ăn uống và giải trí cơ bản, trong khi các sản phẩm có giá trị cao như biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa, mua sắm cao cấp còn hạn chế. Điều này khiến mức chi tiêu của du khách chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong khi đó, theo kinh nghiệm quốc tế, kinh tế ban đêm chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi hình thành được hệ sinh thái đa dạng từ ẩm thực, mua sắm đến nghệ thuật và giải trí cao cấp…

Đặt trong bối cảnh cạnh tranh du lịch ngày càng gay gắt, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá nếu biết khai thác hiệu quả “nửa còn lại của nền kinh tế”. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần một cách tiếp cận mới; theo đó, coi kinh tế ban đêm là một cấu phần độc lập trong quy hoạch đô thị, với cơ chế vận hành riêng, thay vì chỉ là phần mở rộng của kinh tế ban ngày.

Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

12:11, 15/03/2026

Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Huế tính chuyện "thức cùng du khách"

15:20, 13/03/2026

Huế tính chuyện “thức cùng du khách”

Nhận diện các "điểm nghẽn" của du lịch golf Việt Nam

12:22, 12/03/2026

Nhận diện các

Từ khóa:

dịch vụ giải trí ban đêm du lịch kinh tế ban đêm TP.Hồ Chí Minh phát triển du lịch TP.Hồ Chí Minh quy hoạch đô thị TP.Hồ Chí Minh Vneconomy

Đọc thêm

2026 - năm của du lịch đường sắt

2026 - năm của du lịch đường sắt

Ngành du lịch đang trải qua những thay đổi đáng kể, không chỉ về điểm đến mà còn về cách thức và thời điểm du khách lựa chọn cho chuyến đi. Năm 2026 được dự báo sẽ là năm của du lịch đường sắt, khi du khách ngày càng chú trọng đến giá trị và trải nghiệm...

Xung đột Trung Đông khiến du lịch nơi nào hưởng lợi?

Xung đột Trung Đông khiến du lịch nơi nào hưởng lợi?

Với mức thiệt hại ước tính lên tới 515 triệu Euro (khoảng 593 triệu USD) mỗi ngày, giới chuyên gia cảnh báo ngành du lịch Trung Đông có thể mất nhiều năm để phục hồi sau những tổn thất hiện nay…

Quần đảo Hải Nam nỗ lực trở thành

Quần đảo Hải Nam nỗ lực trở thành "thiên đường xa xỉ" mới của thế giới

Trong bối cảnh doanh số bán hàng miễn thuế chững lại, các chính sách nhập khẩu mới tại quần đảo Hải Nam có thể mở ra những cơ hội tăng trưởng mới cho các thương hiệu xa xỉ trong năm 2026.

Việt Nam đổi mới và mở rộng cánh cửa xúc tiến du lịch

Việt Nam đổi mới và mở rộng cánh cửa xúc tiến du lịch

Hoạt động xúc tiến không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh, mà được đặt trong tổng thể chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, mở rộng thị trường và thu hút dòng khách chất lượng cao...

Thái Lan lạc quan về Tết Songkran bất chấp chiến sự Trung Đông

Thái Lan lạc quan về Tết Songkran bất chấp chiến sự Trung Đông

Bất chấp việc đóng cửa không phận và các chuyến bay vòng tốn kém qua Trung Đông, Thái Lan đã đón hơn 7 triệu du khách tính từ đầu năm đến ngày 11/3, cho thấy nhu cầu vẫn rất mạnh mẽ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

1

Blog chứng khoán: Hướng tới kỳ vọng mới

Chứng khoán

2

SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm người quản trị công ty và công bố thông tin

Tài chính

3

Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050

Đầu tư

4

TP. Hồ Chí Minh tính huy động hơn 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học - công nghệ vào năm 2027

Kinh tế số

5

Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy