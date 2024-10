Hà Tĩnh “chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh về các chủ đầu tư và số liệu cập nhật trên hệ thống TABMIS đến ngày 20/10/2024, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 4.956 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch Thủ tướng giao và bằng 55% kế hoạch vốn đã phân bổ, thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Tại tỉnh này có 23/45 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn 39% kế hoạch đầu tư do bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý, đặc biệt các chủ đầu tư được giao vốn lớn như: Sở Giao thông Vận tải 89%, Công an tỉnh 63%, thị xã Hồng Lĩnh 59%, huyện Vũ Quang 59%, huyện Đức Thọ 53%, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh 53%, Nghi Xuân 52%, Bệnh viện đa khoa tỉnh 52%, Hương Khê 52%, thị xã Kỳ Anh 50%, Thạch Hà 42%, Can Lộc 41%,...

Đến nay, Hà Tĩnh có 22/45 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 39% kế hoạch vốn đầu tư do bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý, đặc biệt có 8/45 địa phương, đơn vị chưa giải ngân vốn. Hà Tĩnh có 68 danh mục dự án chưa giải ngân vốn bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý với tổng số vốn hơn 643 tỷ đồng. Cũng với đó, Hà Tĩnh có 31 dự án đã có phương án bố trí vốn năm 2024 và đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 169/NQ-HĐND nhưng đến nay chưa được giao bổ sung kế hoạch vốn năm là hơn 1.097 tỷ đồng...

Thời gian còn lại để giải ngân nguồn vốn năm 2024 chỉ còn hơn 2 tháng, tuy nhiên, số vốn còn lại chưa giải ngân trong toàn tỉnh đang khá lớn với hơn 4.044 tỷ đồng, chưa bao gồm hơn 1.097 tỷ đồng đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua tại Nghị quyết số 169/NQ-HĐND nhưng đến nay chưa phân bổ.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, giám đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiếp tục đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 8/10/2024 về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Đồng thời với đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 100% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao.