Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố, Hà Tĩnh trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2026, đạt 12,79%.

Đây là mức tăng trưởng dẫn đầu trong số 34 tỉnh, thành phố, vượt Ninh Bình (11,44%), Hải Phòng (11,33%) và Quảng Ninh (11,11%). Cả nước có 9 địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10% trong nửa đầu năm nay.

Theo phân tích, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế Hà Tĩnh khi tăng 24,25%, đóng góp 9,4 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ tăng 6,73%, đóng góp 2,53 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,72%, đóng góp 0,24 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,41%, đóng góp 0,62 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp - xây dựng, ngành công nghiệp tăng khoảng 28,34%, đóng góp 8,5 điểm phần trăm, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu. Ngành xây dựng tăng 10,21%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP.

Khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực chính, đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước

Kết quả tăng trưởng ấn tượng của Hà Tĩnh đến từ việc nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào vận hành và phát huy hiệu quả. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã vận hành đồng bộ hai tổ máy; Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast chính thức đi vào hoạt động; Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast duy trì vận hành ổn định.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực như thép, bia, pack pin và cell pin tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và tạo động lực để Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2026.