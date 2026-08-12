Thứ Tư, 12/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hải Phòng đấu giá 5 mỏ cát cát biển hơn 488 ha

N Nam Khánh

Có 5 khu vực mỏ cát cửa sông ven biển và 1 khu vực mỏ đất đá được Hải Phòng đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 3 năm 2026…

Khu vực cửa biển Nam Đình Vũ nơi có 5 khu vực mỏ cát đưa ra đấu giá. Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.
Khu vực cửa biển Nam Đình Vũ nơi có 5 khu vực mỏ cát đưa ra đấu giá. Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Ngày 12/8/2026, thông tin UBND TP. Hải Phòng cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đề thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 6 khu vực.

Cụ thể, gồm 1 khu mỏ đất đá làm vật liệu san lấp tại núi Tiền Nơi (xã An Lão), 5 khu vực khai thác cát làm vật liệu san lấp nằm tại cửa sông ven biển phía Nam Đình Vũ, thuộc địa bàn các phường Dương Kinh và Đồ Sơn.

Trong 5 khu vực mỏ cát, có 4 khu vực mỏ cát thuộc địa bàn phường Dương Kinh với diện tích 97 ha, 96,84 ha, 98,98 ha và 99,3 ha. Khu vực mỏ cát còn lại thuộc địa bàn 2 phường Dương Kinh và Đồ Sơn có diện tích 96,28 ha.

Trước đó, ngày 5/8/2026, UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định phê duyệt giá khởi điểm, bước giá đối với 6 khu vực khoáng sản nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đợt 3 năm 2026.

Đối với 5 khu vực khai thác cát, giá khởi điểm được phê duyệt ở mức 5% (được xác định bằng tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của khoáng sản cùng loại tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản), bước giá là 0,5%, tương đương 10% giá khởi điểm.

Đối với khu vực khai thác đất, đá tại núi Tiền Nơi, giá khởi điểm là 3% (được xác định theo tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của khoáng sản cùng loại tại khu vực không đấu giá), bước giá 0,3% tương đương 10% giá khởi điểm.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thỏa thuận với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được lựa chọn để xác định tiền đặt trước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố xử lý các vướng mắc phát sinh, đồng thời, chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục và kết quả xác định giá khởi điểm, bước giá, bảo đảm đúng quy định.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đấu giá quyền khai thác khoáng sản VnEconomy giá khởi điểm VnEconomy hải phòng VnEconomy khu vực mỏ cát VnEconomy khu vực mỏ đất VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

MIK Group chính thức khởi công Imperia Sensa Park, khai mở chương mới tại thị trường phía Nam

MIK Group chính thức khởi công Imperia Sensa Park, khai mở chương mới tại thị trường phía Nam

Lễ khởi công Imperia Sensa Park đã chính thức diễn ra tại khu đất dự án trên trục Võ Chí Công, kết nối trực tiếp với đường Liên Phường, thuộc phường Phước Long, TP.HCM. Sự kiện có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, lãnh đạo địa phương, nhà phát triển MIK Group cùng các đối tác chiến lược.

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Một đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh.

VnEconomy Điểm nhấn kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy