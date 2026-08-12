Hải Phòng đấu giá 5 mỏ cát cát biển hơn 488 ha

Có 5 khu vực mỏ cát cửa sông ven biển và 1 khu vực mỏ đất đá được Hải Phòng đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 3 năm 2026…

Khu vực cửa biển Nam Đình Vũ nơi có 5 khu vực mỏ cát đưa ra đấu giá. Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Ngày 12/8/2026, thông tin UBND TP. Hải Phòng cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đề thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 6 khu vực.

Cụ thể, gồm 1 khu mỏ đất đá làm vật liệu san lấp tại núi Tiền Nơi (xã An Lão), 5 khu vực khai thác cát làm vật liệu san lấp nằm tại cửa sông ven biển phía Nam Đình Vũ, thuộc địa bàn các phường Dương Kinh và Đồ Sơn.

Trong 5 khu vực mỏ cát, có 4 khu vực mỏ cát thuộc địa bàn phường Dương Kinh với diện tích 97 ha, 96,84 ha, 98,98 ha và 99,3 ha. Khu vực mỏ cát còn lại thuộc địa bàn 2 phường Dương Kinh và Đồ Sơn có diện tích 96,28 ha.

Trước đó, ngày 5/8/2026, UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định phê duyệt giá khởi điểm, bước giá đối với 6 khu vực khoáng sản nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đợt 3 năm 2026.

Đối với 5 khu vực khai thác cát, giá khởi điểm được phê duyệt ở mức 5% (được xác định bằng tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của khoáng sản cùng loại tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản), bước giá là 0,5%, tương đương 10% giá khởi điểm.

Đối với khu vực khai thác đất, đá tại núi Tiền Nơi, giá khởi điểm là 3% (được xác định theo tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của khoáng sản cùng loại tại khu vực không đấu giá), bước giá 0,3% tương đương 10% giá khởi điểm.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thỏa thuận với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được lựa chọn để xác định tiền đặt trước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố xử lý các vướng mắc phát sinh, đồng thời, chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục và kết quả xác định giá khởi điểm, bước giá, bảo đảm đúng quy định.