Quảng Trị hướng tới hình thành ngành công nghiệp vật liệu bán dẫn

Quảng Trị đang xúc tiến thu hút các dự án sản xuất vật liệu công nghệ cao, trong đó có Nhà máy sản xuất nồi (chén) nung thạch anh siêu tinh khiết Vietnam Wafer, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - Nguyễn Thuấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến vừa chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Vietnam Wafer và Tập đoàn Kanematsu Corporation (Nhật Bản) về phương án triển khai dự án Nhà máy sản xuất vật liệu thạch anh siêu tinh khiết, đồng thời trao đổi định hướng thu hút các dự án phát triển ngành vật liệu xây dựng và vật liệu công nghệ cao trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Vietnam Wafer báo cáo phương án triển khai Nhà máy sản xuất nồi (chén) nung thạch anh siêu tinh khiết Vietnam Wafer. Đây là dự án thành phần thuộc giai đoạn 2 của Khu liên hợp sản xuất vật liệu bán dẫn Vietnam Wafer.

Theo đề xuất, dự án được triển khai tại Khu công nghiệp Quán Ngang và Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 1,5 ha.

Nhà máy sẽ tập trung sản xuất nồi, chén nung bằng thạch anh siêu tinh khiết, loại vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất trụ silicon tinh thể phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, quang điện và sản xuất các loại thấu kính cao cấp.

Đáng chú ý, sản phẩm của dự án nằm ở nhóm vật liệu có yêu cầu cao về độ tinh khiết và công nghệ sản xuất. Việc hình thành cơ sở sản xuất tại Quảng Trị được kỳ vọng tạo thêm nền tảng cho tỉnh từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu phục vụ ngành bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi về những điều kiện then chốt để dự án có thể triển khai, gồm nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu bảo vệ môi trường và các thủ tục liên quan.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đánh giá cao định hướng đầu tư của Vietnam Wafer và sự tham gia của Tập đoàn Kanematsu Corporation trong việc thúc đẩy các dự án vật liệu công nghệ cao tại địa phương.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, việc nghiên cứu phát triển các dự án sản xuất vật liệu công nghệ cao phù hợp với định hướng của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, từng bước nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp.

Quảng Trị định hướng thông qua các dự án như Vietnam Wafer để từng bước hình thành ngành công nghiệp chế biến sâu và công nghiệp vật liệu phục vụ bán dẫn, thay vì chỉ dừng ở khai thác, cung cấp nguyên liệu thô.

Để tạo cơ sở triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và sớm có đề xuất chính thức đối với các nội dung liên quan đến nguồn nguyên liệu, công nghệ, môi trường cũng như lộ trình thực hiện dự án.

Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, kịp thời nghiên cứu, hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi quy định để các dự án được triển khai hiệu quả, qua đó mở rộng không gian thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp vật liệu, công nghệ cao.