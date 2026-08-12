TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân đầu tư công đạt tỷ lệ 70% vào cuối quý 3

Đến hết ngày 29/7/2026, TP.Hồ Chí Minh đã giải ngân 60.750,061 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 41,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 70% vào cuối quý III và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong năm 2026, đồng thời gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị...

TP.Hồ Chí Minh dặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 70% trong quý III/2026. Ảnh: HCMC-Portal

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các sở ngành, đơn vị chức năng về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công các tháng cuối năm 2026.

Theo UBND Thành phố, tổng kế hoạch vốn năm 2026 Thành phố triển khai là 147.599,166 tỷ đồng. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 7.203,9 tỷ đồng được thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thì tỷ lệ giải ngân đạt 43,3% trên tổng kế hoạch vốn còn lại là 140.395,266 tỷ đồng.

Với khối lượng giải ngân 60.750,061 tỷ đồng, TP.Hồ Chí Minh được Bộ Tài chính đánh giá là một trong các địa phương có khối lượng giải ngân lớn, tỷ lệ giải ngân tốt và thuộc nhóm 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước tại thời điểm báo cáo là 38,5%.

Tuy nhiên, Thành phố tiếp tục đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026; trong đó, mục tiêu cụ thể được xác định là đến hết quý 3 đạt 70% và đến quý 4 đạt 100%.

TP.Hồ Chí Minh xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”. Việc giải ngân phải phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và được tổ chức theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Để bảo đảm mục tiêu này, Thành phố yêu cầu kế hoạch giải ngân được cụ thể hóa theo từng tháng đối với từng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị chưa đăng ký kế hoạch phải khẩn trương rà soát, đăng ký chỉ tiêu giải ngân từng tháng và báo cáo UBND Thành phố thông qua Sở Tài chính.

Kế hoạch giải ngân theo từng tháng sẽ trở thành căn cứ để đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát kế hoạch và tham mưu giải pháp thúc đẩy giải ngân đối với từng đơn vị, bảo đảm bám sát mục tiêu quý 3 đạt 70% và quý 4 đạt 100%.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, chuyển mạnh sang “tư duy quản trị”, lấy hiệu quả công việc và kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với từng dự án, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo giải ngân; thường xuyên theo dõi, giám sát và đôn đốc. Hằng tháng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, số vốn và tỷ lệ giải ngân của từng dự án, cùng tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công và thanh toán vốn phải được đánh giá cụ thể.

Các đơn vị phải chủ động phối hợp với hệ thống chính trị tại địa phương để vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến mặt bằng; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xác định giá đất cụ thể, áp dụng đúng quy định trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tham mưu tháo gỡ kịp thời các nút thắt, không để dự án chờ mặt bằng. Cơ quan này cũng được giao rà soát, nâng công suất khai thác các mỏ đang hoạt động và đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn mỏ vật liệu theo thẩm quyền.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch dự án nhằm đẩy nhanh thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và giải ngân vốn. Sở Xây dựng nghiên cứu phương án bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng.

Về trách nhiệm người đứng đầu, Sở Nội vụ được giao nghiên cứu, tham mưu cơ chế đánh giá gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời nghiên cứu áp dụng cơ chế cảnh báo “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp.