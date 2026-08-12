Thu ngân sách hơn 10 nghìn tỷ đồng, Huế đẩy nhanh tiến độ thu những tháng cuối năm

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Huế đang có những tín hiệu tích cực, song tiến độ thực hiện giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Thành phố đang tập trung khai thác các nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và tạo thêm nguồn lực cho phát triển trong những tháng cuối năm...

Trung tâm thành phố Huế. Ảnh: Khánh Đăng

Theo UBND thành phố Huế, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.430 tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán, bằng 47,1% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu nội địa đạt 6.645,4 tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán, bằng 47,1% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 23,8% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 681 tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán, bằng 52,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 33,5%. Thu viện trợ, huy động đóng góp đạt 103,6 tỷ đồng, gấp 15 lần dự toán, bằng 31,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 3,8 lần so với cùng kỳ.

Bước sang tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, tiến độ thu tiếp tục được đẩy lên. Đến ngày 7/8, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 10.143 tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán HĐND thành phố Huế giao năm 2026.

Như vậy, chỉ trong hơn một tháng, số thu đã tăng thêm 2.713 tỷ đồng so với mức ước thực hiện 6 tháng. Mức tăng này tương đương khoảng 36,5% so với số thu đến cuối tháng 6, đưa tỷ lệ hoàn thành dự toán từ 60,1% lên 63,4%.

Diễn biến trên cho thấy nguồn thu ngân sách của Huế đang có sự cải thiện trong giai đoạn giữa năm. Tuy nhiên, để đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm, thành phố vẫn cần duy trì tốc độ tăng thu trong những tháng còn lại, nhất là khi tổng dự toán năm được giao ở mức 16.000 tỷ đồng.

Cùng với kết quả thu chung, tiến độ thu tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế cũng có nhiều điểm đáng chú ý.

Đến ngày 7/8, khối xã, phường đạt 74,5% dự toán được giao, tăng 4,2 điểm phần trăm so với mức 70,3% của kỳ trước. Toàn thành phố có 13/40 xã, phường đạt trên 100% dự toán thu ngân sách năm 2026.

Xã A Lưới 3 dẫn đầu với tỷ lệ hoàn thành 584,9% dự toán; tiếp đến là A Lưới 1 đạt 481,3%; A Lưới 4 đạt 423,4%; Khe Tre đạt 239,8% và phường Thuận An đạt 215,5%.

Nhiều địa phương khác cũng đã vượt dự toán như Long Quảng đạt 170%; Thủy Xuân 143,3%; Phong Dinh 134,9%; Phú Vang 127,9%; Nam Đông 126,2%; Phong Thái 111,9%; An Cựu 109,8% và Phong Điền 108,1%. Ở chiều ngược lại, phường Dương Nỗ và Vỹ Dạ mới đạt 30,2% dự toán; xã Lộc An đạt 32,4%.

Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành dự toán không phản ánh hoàn toàn quy mô số thu của từng địa phương, bởi mức dự toán được giao khác nhau. Đáng chú ý, một số nơi đang có tốc độ tăng thu nhanh trong thời gian gần đây.

Riêng xã Phú Lộc, từ ngày 31/7 đến 7/8, số thu tăng thêm 11,225 tỷ đồng so với tuần trước, đưa tỷ lệ hoàn thành dự toán từ 41,9% lên 79,9%. Nguồn tăng chủ yếu đến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Năm 2026, thành phố Huế được giao tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 16.000 tỷ đồng. Với 10.143 tỷ đồng đã thu đến ngày 7/8, thành phố hoàn thành 63,4% dự toán và còn 5.857 tỷ đồng cần thực hiện trong những tháng cuối năm.

Nếu duy trì đều trong thời gian còn lại, thành phố Huế cần thu bình quân khoảng 1.170 tỷ đồng mỗi tháng để hoàn thành dự toán. Chặng đường những tháng cuối năm vẫn đòi hỏi thành phố tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và gắn tăng thu với giải ngân đầu tư công.

Một trong những yếu tố cần lưu ý là cơ cấu nguồn thu. Trong khi nguồn thu từ đất có thể tạo mức tăng đáng kể tại một số địa phương, khoản thu này phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án và tình hình thị trường. Do đó, việc duy trì nguồn thu ổn định từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và các khu vực kinh tế chủ lực sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hoàn thành dự toán.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công là hai nhiệm vụ trọng tâm, có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Thu không đảm bảo sẽ thiếu nguồn lực phát triển; giải ngân chậm sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng và tạo nguồn thu mới.

Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu công tác điều hành từ nay đến cuối năm phải bảo đảm “số liệu thật, tiến độ thật, trách nhiệm thật”. Sở Tài chính được giao rà soát cụ thể các địa phương có số thu thấp, các chủ đầu tư giải ngân chậm; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý.