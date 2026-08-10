Huế khẩn trương khắc phục sạt lở ven biển, tính phương án thoát lũ tổng thể

Sạt lở bờ biển và nguy cơ ngập lụt đang đặt ra bài toán cấp thiết đối với Huế trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan. Từ sự cố tại tuyến đường Thuận An - Phú Thuận, thành phố đang đồng thời triển khai giải pháp trước mắt và nghiên cứu phương án phòng chống thiên tai mang tính lâu dài.

Các lực lượng khẩn trương gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An với bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An. Ảnh: CSCC

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sóng biển lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An với bãi tắm Phú Thuận. Đoạn bị ảnh hưởng có chiều dài khoảng 300m.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều vị trí phía dưới nền đường bị cát cuốn trôi, tạo thành những khoảng rỗng lớn. Nền đường có nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu sóng biển lớn xuất hiện trở lại, đe dọa kết cấu tuyến đường và hạ tầng khu vực ven biển.

Trước tình hình trên, UBND phường Thuận An đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường chủ trì, phối hợp với lực lượng dân quân cơ động, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.

Các lực lượng được chia thành nhiều nhóm, trực tiếp xúc cát, vận chuyển bằng xe rùa, đóng bao và đưa xuống gia cố những vị trí bị sạt lở. Một số khối bê tông cũng được tập kết tại các điểm xung yếu để tăng cường khả năng bảo vệ nền đường.

Máy móc cơ giới được huy động hỗ trợ xử lý những vị trí sạt lở nghiêm trọng. Các biện pháp trước mắt nhằm hạn chế sạt lở tiếp tục lan rộng, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn khu vực bãi tắm trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Các lực lượng được yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, chủ động triển khai phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn tuyến đường ven biển và khu vực bãi tắm.

Cùng với xử lý các điểm sạt lở trước mắt, thành phố Huế đang đặt yêu cầu xây dựng giải pháp tổng thể nhằm nâng cao năng lực phòng, chống ngập lụt và thích ứng với thời tiết cực đoan.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đã trực tiếp khảo sát một số tuyến, khu vực liên quan đến phương án tiêu thoát lũ của thành phố.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ cao độ nền tại các khu dân cư, nhất là những khu vực có cốt nền thấp, thường xuyên có nguy cơ ngập khi xảy ra mưa lớn, lũ và triều cường. Đồng thời, đánh giá đầy đủ năng lực tiêu thoát nước hiện có để xác định giải pháp phù hợp cho từng khu vực.

Đối với lưu vực sông Hương, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tổng thể quy trình vận hành các hồ chứa, chủ động tạo dung tích phòng lũ phù hợp trước các đợt mưa lớn. Việc điều tiết phải vừa góp phần giảm lưu lượng nước về hạ du, vừa bảo đảm yêu cầu tích nước phục vụ mùa khô.

Bên cạnh giải pháp điều tiết hồ chứa, thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu các phương án điều tiết lũ, chuyển hướng một phần dòng chảy qua các tuyến, nhánh thoát lũ phù hợp nhằm giảm áp lực nước đổ dồn về khu vực trung tâm và sông Hương.

Các phương án phải được tính toán kỹ về lưu lượng, hướng dòng chảy, khả năng thoát nước, tác động đến khu dân cư, hệ thống hạ tầng và nguy cơ sạt lở hai bên bờ.

Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, phương án tiêu thoát lũ phải được xem xét trên tổng thể lưu vực, gắn kết giữa vận hành hồ chứa, hệ thống sông, hói và hệ thống thoát nước đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh kiểm tra tiến độ xử lý sạt lở bờ biển tại bãi tắm Thuận An. Ảnh: UBND TP Huế

Đối với khu vực bãi tắm Thuận An, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung triển khai công trình xử lý sạt lở, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn và tiến độ. Các vị trí xung yếu phải được thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý nhằm từng bước phục hồi, hình thành bãi biển ổn định.

Việc này không chỉ nhằm bảo vệ tuyến đường và hạ tầng ven biển mà còn góp phần bảo vệ khu dân cư, rừng phòng hộ và sinh kế của người dân trước nguy cơ sạt lở ngày càng gia tăng.

Thành phố Huế yêu cầu làm rõ thứ tự ưu tiên, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ thực hiện đối với các dự án, hạng mục đã xác định. Trên cơ sở đó, sớm hoàn thiện phương án tổng thể, từng bước nâng cao năng lực phòng, chống ngập lụt, sạt lở và khả năng thích ứng của đô thị Huế trước các hình thái thời tiết cực đoan.