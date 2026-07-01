Nghệ An "chốt" tiến độ cho loạt dự án nghìn tỷ

Từ công tác giải phóng mặt bằng đến thi công, di dời hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhiều nhiệm vụ tại các dự án trọng điểm ở Nghệ An đã được gắn với các mốc thời gian cụ thể. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình có vai trò động lực đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Phối cảnh Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 549/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG, ĐÔ THỊ

Sau khi nghe các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm tiến độ.

Đối với dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn, Ban Quản lý dự án 85 được yêu cầu tăng cường chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc và vật tư, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn tuyến. Mục tiêu là hoàn thành hạng mục thảm bê tông nhựa mặt đường và cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/8/2026.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, bảo đảm vệ sinh môi trường, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An được giao khẩn trương hoàn thành việc di dời các tuyến ống nước còn lại, trong khi UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì cuộc làm việc đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm. Ảnh: Thành Duy

Đối với Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các xã, phường trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thay cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Các địa phương phải thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban nhằm tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu dự án.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đúng tiến độ và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN CHO CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG, CẢNG BIỂN

Đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND phường Tân Mai cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được giao, bảo đảm đúng quy định và tiến độ.

Trong đó, Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn UBND phường Tân Mai về kinh phí xây dựng khu nghĩa trang và khu tái định cư phục vụ dự án, hoàn thành trước ngày 2/7/2026 để địa phương có cơ sở triển khai.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò, UBND xã Hải Lộc được giao hoàn thành hồ sơ giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân và phần diện tích còn lại trước ngày 5/7/2026; đồng thời sớm đề xuất phương án quy hoạch chia lô đất ở phục vụ tái định cư và phối hợp hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh ranh giới dự án.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận trao đổi với chủ đầu tư về các hạng mục của dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân đồng thuận với dự án, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường như bụi, tiếng ồn, rung chấn và ngập úng trong quá trình thi công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu vị trí tiếp nhận chất nạo vét trước ngày 30/6/2026; đồng thời nghiên cứu phương án thăm dò khoáng sản đối với khu vực núi Thần Lĩnh theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Đối với chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển vận tải Quốc tế phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu hậu phương cảng và các thủ tục liên quan để sớm triển khai dự án theo chủ trương đã được phê duyệt. Trong quá trình thi công, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường, chủ động hỗ trợ người dân nếu phát sinh sự cố ảnh hưởng đến đời sống và tài sản.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam được giao tiếp nhận hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ngày 30/6/2026; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phương án quy hoạch tái định cư, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2026 và thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự án.