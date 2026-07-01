Thanh Hóa cần huy động 840.000 tỷ để đạt mục tiêu tăng trưởng 11%

Nghị quyết 169/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã đặt cho Thanh Hóa một mục tiêu đầy thách thức: Đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11%/năm cho cả giai đoạn 2026-2030...

Một góc đô thị Thanh Hóa

Nhìn vào bức tranh kinh tế quý I với mức tăng trưởng 9,14%, áp lực cho chặng đường còn lại của năm là hiện hữu. Tuy nhiên, kết quả này đang tạo ra một bệ phóng giảm xóc áp lực rất lớn, buộc toàn tỉnh phải kích hoạt mọi động lực từ công nghiệp nặng, dịch vụ logistics cho đến làn sóng chuyển đổi số để hoàn thành mục tiêu.

​NHỮNG MŨI NHỌN DẪN DẮT DÒNG VỐN

​Nhìn vào cấu trúc tăng trưởng được Chính phủ giao, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò là "xương sống" cho nền kinh tế xứ Thanh với mục tiêu bình quân giai đoạn lên tới 14,26%/năm và mục tiêu năm 2026 là 14%. Trong đó, mọi sự chú ý được đổ dồn vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với cái đích 16,98% cho năm nay. Thực tế quý I đạt 15,11% cho thấy ngành này đang chạy đua rất sát với kỳ vọng.

Ngược lại, ngành xây dựng dù đặt mục tiêu khá khiêm tốn ở mức 8,22% cho năm 2026 nhưng kết quả quý I mới chỉ dừng ở mức 5,94%, đòi hỏi một cú hích mạnh mẽ hơn trong việc giải ngân và thi công hạ tầng ở các quý cuối năm.

​Ở bệ đỡ còn lại, khu vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ tăng tốc bứt phá với mục tiêu năm nay là 9% và duy trì ổn định 9,02%/năm trong 5 năm tới. Điểm sáng lớn nhất nằm ở các ngành dịch vụ cốt lõi như bán buôn, bán lẻ với mục tiêu năm là 9,81% (quý I đã chạm mốc 9,69%) và vận tải, kho bãi với mục tiêu 14,65% (quý I đạt 12,36%).

Sự nhộn nhịp của giao thương đang bù đắp đáng kể cho các mảng dịch vụ mang tính mùa vụ cao như lưu trú và ăn uống, lĩnh vực mới chỉ đạt 10,15% trong quý I so với mục tiêu năm là 13,28%.

​CẦN NGUỒN VỐN 840 NGHÌN TỶ ĐỒNG

​Để hiện thực hóa những con số tăng trưởng đầy tham vọng này, Thanh Hóa cần một lượng vốn khổng lồ. Chính phủ xác định tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động cho cả giai đoạn 2026-2030 lên tới 840 nghìn tỷ đồng, riêng năm 2026 là 168 nghìn tỷ đồng.

Việc quý I mới thực hiện được 30,78 nghìn tỷ đồng đồng nghĩa với việc dòng vốn đầu tư sẽ phải đổ vào dồn dập hơn trong giai đoạn tới, đẩy tỷ lệ tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên GRDP năm 2026 lên mức mục tiêu cao kỷ lục là 43,8%.

​Khi dòng vốn này thẩm thấu vào nền kinh tế, diện mạo thu nhập của người dân được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản. Mục tiêu đặt ra là đưa GRDP bình quân đầu người chạm mốc 3.920 USD vào cuối năm nay và bứt tốc lên 7.900 USD vào năm 2030.

Đi cùng với đó là chỉ số sản xuất công nghiệp IIP phải duy trì ở mức 14% cho năm nay và 15%/năm cho cả giai đoạn, biến Thanh Hóa thành một đại công trường sản xuất thực thụ với quy mô 24,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động ngay trong năm 2026 và tiến tới 40 nghìn doanh nghiệp vào năm 2030.

​THAY ĐỔI TƯ DUY TỪ LƯỢNG SANG CHẤT

​Điểm khác biệt lớn nhất trong các chỉ tiêu kinh tế lần này chính là áp lực phải số hóa nền kinh tế. Chính phủ không chỉ nhìn vào những nhà máy xi măng, lọc hóa dầu hay khu công nghiệp truyền thống mà yêu cầu Thanh Hóa phải nâng tỷ trọng kinh tế số lên chiếm 22% GRDP năm 2026 và cán mốc 30% vào năm 2030. Đây là một bài toán khó, buộc các doanh nghiệp địa phương phải thay đổi tư duy quản trị, chuyển dịch mạnh mẽ sang tự động hóa và dữ liệu.

​Song song với đó, để giải quyết bài toán cốt lõi là năng suất lao động xã hội (với mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026 và duy trì bình quân 8,1%/năm cho giai đoạn), Thanh Hóa buộc phải thực hiện các giải pháp đòn bẩy do Trung ương định hướng.

Đó là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công làm mồi câu dòng vốn tư nhân; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn và dứt điểm tồn đọng về đất đai, quy hoạch; đồng thời tập trung đưa công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng áp đảo 36% GRDP vào năm 2030.