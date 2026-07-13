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Huế: Tăng sức hút du lịch tại Di tích Cố đô Huế nhờ triển khai ứng dụng công nghệ số

N Nguyễn Thuấn

Từ hệ thống vé điện tử, thuyết minh đa ngôn ngữ đến công nghệ quét 3D và thực tế ảo, hàng loạt giải pháp chuyển đổi số đang được triển khai tại Quần thể Di tích Cố đô Huế. Những ứng dụng này góp phần đưa di sản đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo sức bật mới cho ngành du lịch địa phương.

Công nghệ thực tế ảo (VR) mang đến góc nhìn sinh động về lịch sử và kiến trúc Di sản Huế
Công nghệ thực tế ảo (VR) mang đến góc nhìn sinh động về lịch sử và kiến trúc Di sản Huế

Những năm gần đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý di sản cũng như phục vụ khách tham quan. 

Một trong những điểm nhấn là việc đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử, thuyết minh tự động đa ngôn ngữ và các nền tảng du lịch thông minh, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động xây dựng lịch trình và nâng cao trải nghiệm khi khám phá các điểm di tích.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác bảo tồn di sản cũng được đổi mới thông qua việc số hóa dữ liệu hiện vật, tư liệu, hồ sơ khoa học và ứng dụng công nghệ quét 3D đối với các công trình kiến trúc, hiện vật có giá trị. Việc xây dựng kho dữ liệu số góp phần lưu trữ lâu dài, hỗ trợ phục dựng, nghiên cứu khoa học và bảo vệ di sản trước những tác động của thời gian, thiên tai cũng như các yếu tố khách quan khác.

Hệ thống vé điện tử giúp việc tham quan Di sản Huế trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn
Hệ thống vé điện tử giúp việc tham quan Di sản Huế trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn

Cùng với đó, các trạm tương tác thông minh và công nghệ thực tế ảo (VR) đang từng bước được triển khai, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm trực quan, sinh động hơn về lịch sử, kiến trúc và giá trị văn hóa của Quần thể Di tích Cố đô Huế. Nhờ công nghệ, không gian di sản không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, mở ra cơ hội để đông đảo công chúng trong và ngoài nước tiếp cận, tìm hiểu di sản bằng nhiều hình thức hiện đại.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.

Ông cho biết, Trung tâm đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái di sản số với nhiều hạng mục như số hóa dữ liệu, quét 3D hiện vật và công trình kiến trúc, triển khai vé điện tử, hệ thống thuyết minh tự động, các trạm tương tác thông minh, ứng dụng thực tế ảo (VR) và nền tảng du lịch thông minh. Đây là nền tảng quan trọng để vừa bảo tồn bền vững các giá trị di sản, vừa nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch văn hóa trong thời đại số.

"Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý mà còn là phương thức để kể câu chuyện về di sản theo cách mới, đưa Di sản Huế đến gần hơn với cộng đồng trong nước và quốc tế. Công nghệ chính là cầu nối để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát huy trong tương lai", ông Hoàng Việt Trung nhấn mạnh.

Mỗi trải nghiệm thông minh được triển khai đều góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của Di sản Huế đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế
Mỗi trải nghiệm thông minh được triển khai đều góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của Di sản Huế đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, mỗi dữ liệu được số hóa, mỗi ứng dụng công nghệ được đưa vào vận hành không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn mà còn tạo thêm sức hút cho điểm đến Huế, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa theo hướng thông minh và bền vững.

Việc xây dựng hệ sinh thái di sản số cũng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để kết nối giữa bảo tồn với giáo dục, nghiên cứu khoa học và quảng bá văn hóa, góp phần đưa những giá trị đặc sắc của Di sản Huế lan tỏa mạnh mẽ hơn đến cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế.

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