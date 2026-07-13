Chất lượng mạng 5G toàn quốc phục hồi nhẹ

Tuy nhiên, kết quả đo lường tốc độ mạng 5G giữa các công ty viễn thông trong tháng vừa qua lại có sự phân hóa...

Ảnh minh hoạ.

Theo số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), chất lượng mạng di động 5G tại Việt Nam đã phục hồi nhẹ trong tháng 6/2026 sau khi giảm trong tháng 5. Cụ thể, tốc độ tải xuống trung bình mạng di động 5G toàn quốc đạt 447,68 Mbps, tăng nhẹ 17,47 Mbps so với mức 430,21 Mbps của tháng 5.

Tuy nhiên, diễn biến giữa các nhà mạng không đồng nhất khi Viettel và VNPT duy trì đà ổn định, còn MobiFone ghi nhận tốc độ tải xuống giảm gần 30%.

Cụ thể, Viettel tiếp tục là nhà mạng có chất lượng 5G tốt nhất. Sau khi giảm mạnh trong tháng 5, tốc độ mạng của nhà mạng này đã cải thiện trở lại, tốc độ tải xuống đạt 463,46 Mbps và tốc độ tải lên đạt 131,74 Mbps.

VNPT tiếp tục đứng thứ hai và cũng là nhà mạng duy trì chất lượng ổn định nhất trong nhiều tháng gần đây. Tốc độ tải xuống mạng 5G của VNPT đạt 272,63 Mbps và tốc độ tải lên đạt 42,08 Mbps.

Trong khi đó, MobiFone tháng vừa qua ghi nhận tốc độ tải xuống 5G giảm 83,42 Mbps (tương đương giảm khoảng 29%) xuống còn 131,7 Mbps, tuy nhiên, tốc độ tải lên duy trì ổn định, đạt 34,37 Mbps.

Trong 5 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ và Đà Nẵng, thì Đà Nẵng tiếp tục là địa phương có chất lượng mạng 5G tốt nhất cả nước với tốc độ tải xuống trung bình đạt 685,23 Mbps. Theo sau lần lượt là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và TP.HCM, đều duy trì tốc độ ở mức cao. Tốc độ tải xuống của bốn địa phương này lần lượt đạt 452,93 Mbps, 387,12 Mbps, 263,84 Mbps và 204,85 Mbps.

Tính chung tốc độ mạng băng rộng di động, tốc độ tải xuống trung bình trên cả nước trong tháng 6 đạt 98,22 Mbps, tăng khoảng 12% so với tháng trước. Tốc độ tải lên đạt 30,85 Mbps.

Thứ hạng giữa các nhà mạng không có nhiều thay đổi. Viettel tiếp tục dẫn đầu với tốc độ tải xuống đạt 142,52 Mbps, tăng 34,79 Mbps, tương đương khoảng 32% so với tháng 5. Tốc độ tải lên đạt 34,93 Mbps.

Đứng thứ hai là VNPT với tốc độ tải xuống 72,74 Mbps và tải lên 27,58 Mbps. MobiFone xếp thứ ba với các chỉ số lần lượt đạt 54,48 Mbps và 23,36 Mbps. Vietnamobile tiếp tục đứng cuối bảng với tốc độ tải xuống 10,96 Mbps và tải lên 4,9 Mbps.

Trong nhóm 5 đô thị, Hà Nội đã vượt Đà Nẵng để trở thành địa phương có chất lượng mạng băng rộng di động cao nhất trong tháng 6, với tốc độ tải xuống đạt 363,84 Mbps. Trong khi đó, Đà Nẵng ghi nhận xu hướng giảm tiếp diễn từ tháng 4. Cụ thể tốc độ tải xuống mạng 5G tại địa phương này đã giảm khoảng 58,6 Mbps, tương đương giảm 19% so với tháng 5, còn 251,98 Mbps. Các địa phương còn lại duy trì chất lượng mạng tương đối ổn định.

Đối với mạng băng rộng cố định, chất lượng dịch vụ trên phạm vi toàn quốc không có nhiều biến động trong tháng 6. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 256,32 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 170,75 Mbps.

Tuy nhiên, diễn biến tại các địa phương có nhiều điểm đáng chú ý. Trái ngược với kết quả đo chất lượng mạng di động, Hà Nội đã ghi nhận mức giảm đáng kể về chất lượng mạng băng rộng cố định trong tháng 6 sau khi tăng mạnh trong tháng 5. Theo đó, tốc độ tải xuống giảm 110,87 Mbps, tương đương gần 25%, từ mốc 448,08 Mbps của tháng 5 xuống còn 337,21 Mbps trong tháng 6 vừa qua.

Trong khi đó, Đà Nẵng lại ghi nhận chất lượng mạng tăng tới 80,23 Mbps (tương đương tăng 35%) lên 308,75 Mbps.

Về xếp hạng các nhà cung cấp dịch vụ băng rộng cố định, Viettel tiếp tục giữ vị trí số một với tốc độ tải xuống đạt 304,49 Mbps và tải lên 223,59 Mbps. VNPT đứng thứ hai với tốc độ tải xuống 252,17 Mbps, tăng 43,59 Mbps so với tháng trước, trong khi tốc độ tải lên đạt 168,37 Mbps.

CMC Telecom xếp thứ ba với tốc độ tải xuống 270,08 Mbps và tải lên 111,19 Mbps. FPT Telecom đứng sau với tốc độ tải xuống đạt 182,75 Mbps và tải lên 110,86 Mbps.