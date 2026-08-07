Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược

Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ ít nhất 4 công nghệ chiến lược, tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược...

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 6/8 phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.

Chương trình đặt mục tiêu làm chủ, phát triển, hoàn thiện và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược có năng lực cạnh tranh cao, từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời phát triển các công nghệ chiến lược, đặc biệt là công nghệ lõi.

Thông qua Chương trình, hệ sinh thái công nghệ chiến lược được định hướng hình thành với sự liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và năng lực cạnh tranh công nghệ quốc gia.

Giai đoạn 2026-2030, Chương trình đặt mục tiêu làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược thuộc Danh mục công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành; phát triển và thương mại hóa tối thiểu 15 sản phẩm công nghệ chiến lược.

Danh mục 10 công nghệ chiến lược tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg.

Trong đó, ít nhất 5 sản phẩm được thương mại hóa tại thị trường khu vực hoặc quốc tế, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Các sản phẩm công nghệ chiến lược được thương mại hóa hướng tới tỷ lệ nội địa hóa khoảng 40%.

Chương trình cũng đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược thông qua việc chủ trì hoặc tham gia các nhiệm vụ thuộc Chương trình. Trong số này, tối thiểu 5 doanh nghiệp có sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Giai đoạn 2031-2035, mục tiêu được nâng lên với 6 công nghệ chiến lược được làm chủ và tối thiểu 25 sản phẩm công nghệ chiến lược được phát triển, thương mại hóa. Ít nhất 15 sản phẩm sẽ được thương mại hóa tại thị trường khu vực hoặc quốc tế, với tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 40%.

Tối thiểu 30 doanh nghiệp được phát triển để làm chủ công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có ít nhất 10 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện các mục tiêu, Chương trình xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; nghiên cứu, phát triển sản phẩm; hỗ trợ thương mại hóa và phát triển thị trường; phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế; theo dõi, đánh giá và điều phối thực hiện.

Chương trình thúc đẩy cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước ưu tiên đặt hàng, mua sắm, thuê, sử dụng các sản phẩm công nghệ chiến lược được phát triển trong khuôn khổ Chương trình theo quy định.

Cùng với đó, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ được xây dựng, công bố; năng lực đo lường, thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận được phát triển đồng bộ nhằm hỗ trợ sản phẩm đưa ra thị trường.

Các tổ chức, doanh nghiệp cũng được hỗ trợ tham gia xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối cung cầu công nghệ, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Chương trình khuyến khích doanh nghiệp công nghệ chiến lược, đặc biệt là doanh nghiệp đầu chuỗi, hợp tác với doanh nghiệp nhỏ và vừa, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học để nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện và chuyển giao công nghệ, hình thành chuỗi liên kết phát triển sản phẩm.

Song song với thương mại hóa, Chương trình sẽ tuyển chọn, sử dụng và đãi ngộ Tổng công trình sư, chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc và nhân lực chất lượng cao; xây dựng mạng lưới chuyên gia công nghệ chiến lược trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và đồng phát triển công nghệ chiến lược, đồng thời thu hút chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.