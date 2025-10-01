Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưỡng 2 chữ số, GRDP bình quân đạt 168 triệu đồng

Ngày 1/10, tại thành phố Hà Tĩnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Báo cáo chính trị do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trình bày đã khẳng định kết quả ấn tượng giai đoạn 2020-2025 với mức tăng trưởng kinh tế bình quân 6,4%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ USD.

Đại hội đặt ra mục tiêu mới: GRDP tăng từ 10% trở lên mỗi năm, quy mô nền kinh tế gấp đôi hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng vào năm 2030.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hà Tĩnh đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,4%/năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2025 đạt 126.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng, phản ánh rõ sự cải thiện thu nhập và đời sống của người dân.

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH, DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN MẠNH

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Công nghiệp duy trì vai trò động lực, tăng trưởng gần 7%/năm. Nông nghiệp giữ mức tăng trưởng hơn 3%/năm, sản lượng lương thực gần 670.000 tấn, đồng thời xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ hiệu quả. Chương trình OCOP tạo thêm sản phẩm có thương hiệu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp.

Khu trưng bày sản phẩm của VinFast gây ấn tượng với loạt mẫu xe điện hiện đại cùng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường tại gian trung bày sản phẩm bên lề Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Thu ngân sách giai đoạn 2020-2025 ước đạt 88.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với giai đoạn trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 47%, nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, qua đó tạo động lực phát triển và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 11 tỷ USD, gấp ba lần so với nhiệm kỳ trước.

Khu vực dịch vụ phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, đạt mức tăng trưởng gần 7%/năm. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử và logistics có bước phát triển đáng kể. Du lịch được đầu tư hạ tầng, lượng khách tăng đều qua từng năm. Kinh tế tư nhân khởi sắc, toàn tỉnh có gần 6.500 doanh nghiệp thành lập mới, gấp 2,3 lần so với giai đoạn trước.

Trong xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh hoàn thành toàn bộ 8/8 nhiệm vụ đặt ra; 100% phường, thị trấn và 3 đô thị đạt chuẩn văn minh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tỉnh cũng đã hoàn thành Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đồng thời lập và điều chỉnh nhiều quy hoạch chiến lược, tạo sự đồng bộ với quy hoạch vùng và quốc gia.

Đặc biệt, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ. Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin được đầu tư, Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử vận hành hiệu quả. Hà Tĩnh nằm trong nhóm 15 địa phương thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ, khẳng định vị thế tiên phong trong ứng dụng công nghệ số.

MỤC TIÊU 2025-2030: GRDP TĂNG TRÊN 10%/NĂM, XUẤT KHẨU 4 TỶ USD

Đại hội lần thứ XX đã đề ra hệ thống chỉ tiêu cụ thể để hướng đến năm 2030. Về kinh tế, Hà Tĩnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên mỗi năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030 gồm công nghiệp – xây dựng chiếm 51%, dịch vụ 40% và nông nghiệp 9%. GRDP bình quân đầu người đạt 168 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 80 triệu đồng.

Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 320.000 tỷ đồng. Tỉnh hướng đến có từ 18.000-20.000 doanh nghiệp hoạt động, kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD, gấp gần bốn lần hiện nay. Giá trị sản phẩm nông – lâm – thủy sản trên mỗi ha đất đạt 112 triệu đồng.

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh

Một trong những mục tiêu đột phá là đưa tỷ trọng kinh tế số chiếm 15-20% GRDP, đồng thời phấn đấu nằm trong nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về chính quyền số. Tỷ lệ đô thị hóa nâng lên 38%, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và tạo không gian phát triển mới.

Về xã hội, Hà Tĩnh đặt mục tiêu chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,76; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,5%/năm. Tỉnh phấn đấu có trên 90% trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; trên 80% trường trung học phổ thông và ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn.

Trong y tế, đến năm 2027, toàn tỉnh có ít nhất 4 bác sĩ tại mỗi trạm y tế; đạt tỷ lệ 14,6 bác sĩ và 45 giường bệnh trên một vạn dân; đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm từ 2026.

Về môi trường, tỉnh duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 52%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 80% và 98% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý. Đây là nền tảng để Hà Tĩnh phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ BA KHÂU ĐỘT PHÁ

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; huy động nguồn lực cho phát triển chiến lược với “một trung tâm động lực, ba hành lang kinh tế, bốn ngành trọng điểm, ba vùng đô thị”; phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao và công nghệ xanh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển và du lịch gắn với cảng biển nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương; phát huy giá trị văn hóa, di sản UNESCO, đồng thời chăm lo giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.

Hà Tĩnh tập trung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao và công nghệ xanh

Ba khâu đột phá cũng được xác định rõ. Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số trên ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thứ hai, phát triển, thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cán bộ cơ sở có năng lực thực tiễn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Thứ ba, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút các dự án đầu tư chiến lược, tập trung vào khu công nghiệp, logistics, giao thông kết nối khu kinh tế Vũng Áng, cảng biển nước sâu và đường sắt tốc độ cao.

Với định hướng rõ ràng và chỉ tiêu cụ thể, Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng tăng trưởng bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp – năng lượng – logistics của khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là điểm sáng về chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao đời sống nhân dân.