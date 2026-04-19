Hà Tĩnh đầu tư 700 tỷ đồng mở đường mới, kết nối ven biển và cao tốc

Với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, tuyến đường từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 15B được kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển mới cho các xã ven biển và nâng cao năng lực kết nối liên vùng...

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc tại Km527+580, đoạn nối từ Quốc lộ 1 thuộc xã Cẩm Xuyên đến Quốc lộ 15B thuộc xã Yên Hòa.

Dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Cẩm Xuyên và Yên Hòa, với mục tiêu hình thành trục giao thông ngang có tính chiến lược, kết nối hệ thống hạ tầng giao thông chính đi qua các xã ven biển như Yên Hòa, Thiên Cầm, Đồng Tiến… đến nút giao cao tốc Bắc – Nam.

Theo định hướng, tuyến đường sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương ven biển cũng như toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Về quy mô, dự án đầu tư tuyến đường kết nối có chiều dài khoảng 8,43km (tuyến ĐCL.01). Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 1 tại xã Cẩm Xuyên, điểm cuối giao với Quốc lộ 15B tại xã Yên Hòa.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với quy mô 4 làn xe. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án sẽ triển khai trước với quy mô mặt đường 2 làn xe nhằm phù hợp với nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án gần 700 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, kết hợp với ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh cùng Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tính chính xác, đầy đủ và hợp pháp của các thông tin, số liệu, nội dung tham mưu.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải bảo đảm công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý dự án và đầu tư xây dựng; tuân thủ đầy đủ thẩm quyền, trình tự và thủ tục.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các sở, ngành và địa phương liên quan; tổ chức lập, trình và triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định; bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Các cơ quan liên quan, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định của pháp luật.