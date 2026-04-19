Hà Tĩnh đầu tư 700 tỷ đồng mở đường mới, kết nối ven biển và cao tốc

Nguyễn Thuấn

19/04/2026, 07:00

Với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, tuyến đường từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 15B được kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển mới cho các xã ven biển và nâng cao năng lực kết nối liên vùng...

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc tại Km527+580, đoạn nối từ Quốc lộ 1 thuộc xã Cẩm Xuyên đến Quốc lộ 15B thuộc xã Yên Hòa.

Dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Cẩm Xuyên và Yên Hòa, với mục tiêu hình thành trục giao thông ngang có tính chiến lược, kết nối hệ thống hạ tầng giao thông chính đi qua các xã ven biển như Yên Hòa, Thiên Cầm, Đồng Tiến… đến nút giao cao tốc Bắc – Nam.

Theo định hướng, tuyến đường sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương ven biển cũng như toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Về quy mô, dự án đầu tư tuyến đường kết nối có chiều dài khoảng 8,43km (tuyến ĐCL.01). Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 1 tại xã Cẩm Xuyên, điểm cuối giao với Quốc lộ 15B tại xã Yên Hòa.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với quy mô 4 làn xe. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án sẽ triển khai trước với quy mô mặt đường 2 làn xe nhằm phù hợp với nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án gần 700 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, kết hợp với ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh cùng Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tính chính xác, đầy đủ và hợp pháp của các thông tin, số liệu, nội dung tham mưu.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải bảo đảm công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý dự án và đầu tư xây dựng; tuân thủ đầy đủ thẩm quyền, trình tự và thủ tục.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các sở, ngành và địa phương liên quan; tổ chức lập, trình và triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định; bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Các cơ quan liên quan, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính gần 29.600 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 47 ha theo hình thức PPP, được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028...

Việc dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Thủ Thiêm theo hình thức đầu tư công được xác định là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới theo phương thức đối tác công - tư (PPP)....

Sau hơn 3 năm thi công, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức đi vào vận hành, bổ sung khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện cả nước, đồng thời tạo động lực mới cho Khu kinh tế Vũng Áng phát triển thành trung tâm năng lượng quy mô lớn.

Việc đề xuất kéo dài tuyến cao tốc ven biển Miền Tây (tuyến CT.33) từ khoảng 150 km lên gần 260 km, kết nối xuyên suốt từ TP. Hồ Chí Minh đến Đất Mũi - Cà Mau và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đang mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long...

Tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc thẩm định, lần này Bộ Tài chính đã làm rõ cơ chế đặc biệt để phát triển kinh tế nhà nước, khoanh phạm vi điều chỉnh nghị quyết đối với thành tố "dự trữ quốc gia" và "doanh nghiệp nhà nước", từ đó cụ thể hóa vào 4 chinh sách lớn.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

