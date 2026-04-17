Tuyến cao tốc ven biển miền Tây sẽ kéo dài đến Đất Mũi

Thiên Ân

17/04/2026, 18:34

Việc đề xuất kéo dài tuyến cao tốc ven biển Miền Tây (tuyến CT.33) từ khoảng 150 km lên gần 260 km, kết nối xuyên suốt từ TP. Hồ Chí Minh đến Đất Mũi - Cà Mau và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đang mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long...

Dự án hành lang ven biển Miền Tây (CT.33) còn nhằm phát triển hành lang đường thủy và logistics phía Nam. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh “điểm nghẽn” hạ tầng vẫn là rào cản lớn nhất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tuyến đường ven biển Miền Tây (CT.33) đang được định vị như một trục động lực mới, có khả năng tái cấu trúc không gian phát triển toàn vùng.

HÌNH THÀNH TRỤC CAO TỐC VEN BIỂN XUYÊN SUỐT

Theo các đề xuất nghiên cứu và theo ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến CT.33 sẽ được kéo dài từ quy hoạch tuyến ban đầu, khoảng 150 km, lên gần 260 km, kết nối liên tục từ TP.Hồ Chí Minh qua các địa phương ven biển Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng và kéo dài tới Đất Mũi (Cà Mau).

Ở phương án giai đoạn đầu, tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe, tốc độ 100 km/h, kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành ở phía đông và liên thông với trục Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng ở phía tây nam. Tuy nhiên, việc mở rộng toàn tuyến về Đất Mũi đã làm thay đổi đáng kể vai trò của dự án.

Thay vì chỉ đóng vai trò kết nối khu vực, CT.33 đang được định hình như một hành lang ven biển hoàn chỉnh. Đây là hướng đi phù hợp với đặc điểm phát triển của đồng bằng sông Cửu Long, nơi các ngành kinh tế biển như thủy sản, năng lượng, logistics và cảng biển ngày càng giữ vai trò chủ đạo.

Một trục cao tốc chạy dọc ven biển cũng giúp giảm tải cho quốc lộ 60, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh ven biển về TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tuyến CT.33 cũng mở ra khả năng hình thành các cực tăng trưởng mới dọc hành lang ven biển.

BÀI TOÁN 65.000 TỶ ĐỒNG VÀ KỲ VỌNG “ĐƯỜNG GÂN KINH TẾ”

Dù có ý nghĩa chiến lược, CT.33 vẫn phải giải bài toán lớn nhất là vốn đầu tư. Theo các phương án đầy đủ, tổng mức đầu tư có thể vượt 90.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, phương án đang được ưu tiên là phương án khoảng 65.000 tỷ đồng.

Mới đây, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã thống nhất chủ trương đầu tư tuyến ven biển này theo phương thức PPP, gồm 70% vốn ngân sách và 30% vốn huy động từ các nguồn. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng, là công trình giao thông cấp I, thuộc nhóm A.

Phương án này lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt là xây dựng mới khoảng 62 km cao tốc, đồng thời tận dụng và mở rộng khoảng 39 km quốc lộ 60 hiện hữu. Cách làm này không chỉ giảm áp lực vốn mà còn rút ngắn thời gian triển khai.

Tuyến hành lang ven biển kết nối TP.Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL, rút ngắn lộ trình và thời gian di chuyển

Theo kế hoạch, dự án có thể hoàn tất thủ tục vào cuối năm 2026, khởi công cùng năm và đưa vào khai thác vào năm 2030. Nếu đúng tiến độ, CT.33 sẽ trở thành một trong những trục giao thông quan trọng nhất của vùng Tây Nam Bộ.

Tuyến cao tốc này, khi kết nối với các tuyến dọc như cao tốc Bắc Nam phía đông và các tuyến ngang nội vùng, sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đa chiều, giúp phân bổ lại dòng chảy kinh tế. Đặc biệt, khi các cảng biển tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau được đầu tư đồng bộ, tuyến CT.33 sẽ đóng vai trò là hành lang logistics chủ lực, kết nối trực tiếp với TP. Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ở góc độ dài hạn, việc kéo dài tuyến đến Cà Mau còn mang ý nghĩa hoàn thiện trục ven biển quốc gia, tăng khả năng khai thác kinh tế biển và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy vậy, dự án cũng đối mặt với không ít thách thức, từ điều kiện địa chất yếu, nhu cầu vật liệu san lấp lớn đến công tác giải phóng mặt bằng. Việc kéo dài tuyến lên 260 km cũng đòi hỏi một quy hoạch tổng thể, bảo đảm tính đồng bộ giữa các địa phương.

Tuyến hành lang ven biển CT.33 đang cho thấy một hướng đi khác trong phát triển hạ tầng miền Tây: không chỉ mở đường, mà mở ra một cấu trúc phát triển mới, đưa đồng bằng sông Cửu Long sang thế “hướng biển”, từ tiềm năng sang tăng trưởng thực chất.

