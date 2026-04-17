Lãnh đạo Hà Nội thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm

Tuấn Khang

17/04/2026, 09:10

Hà Nội đang tăng tốc triển khai các dự án giao thông trọng điểm, trong đó tuyến Vành đai 4 đoạn qua địa bàn thành phố đã hoàn thành phần lớn giải phóng mặt bằng, dự kiến thông xe kỹ thuật đường song hành vào tháng 6/2026...

Công trường thi công đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô. Ảnh minh hoạ
Công trường thi công đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô. Ảnh minh hoạ

Chiều 15/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến với 17 địa phương nhằm rà soát tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, xác định đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội dài 59,2 km, đi qua 17 xã, phường, đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với hơn 800 ha đất thu hồi. Toàn bộ 13 khu tái định cư đã hoàn thành xây dựng, hơn 9.000 ngôi mộ được di chuyển đúng kế hoạch. Hệ thống điện cao thế từ 110kV đến 500kV cũng đã cơ bản hoàn tất di dời, chỉ còn một số hạng mục nhỏ đang tiếp tục hoàn thiện.

Về thi công, dự án thành phần 2.1 (đường song hành) đã đạt khoảng 85% giá trị sản lượng và dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 6/2026. Dự án thành phần 3 đầu tư theo hình thức BOT đang được đẩy nhanh để đáp ứng yêu cầu tiến độ phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đối với các dự án đường sắt quốc gia, Hà Nội đang triển khai bước đầu công tác giải phóng mặt bằng cho hai tuyến trọng điểm là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Hà Nội dài gần 28 km, dự kiến thu hồi khoảng 126 ha đất; tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài hơn 43 km qua địa bàn thành phố, diện tích thu hồi khoảng 310 ha.

Các địa phương liên quan đã thành lập ban chỉ đạo, hội đồng bồi thường, rà soát phạm vi thu hồi đất và chuẩn bị tái định cư. Thành phố dự kiến bố trí 11 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 70 ha cùng 9 khu quy tập mộ. Tuy nhiên, việc cắm mốc giới hiện chưa thể triển khai do chưa có đề nghị chính thức từ chủ đầu tư và các địa phương liên quan.

Với hệ thống đường sắt đô thị, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết theo quy hoạch, mạng lưới metro của Thủ đô gồm 14 tuyến với tổng chiều dài khoảng 616,9 km và có thể mở rộng lên 18 tuyến, gần 1.000 km trong dài hạn. Tuy vậy, đến nay mới có 21,55 km, tương đương 3,5% quy hoạch, được đưa vào khai thác; 54,42 km đang thi công, phần lớn khối lượng còn lại chưa triển khai.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai công việc, không chờ hoàn thiện đầy đủ cơ chế mới hành động, đồng thời bảo đảm thống nhất thông tin từ thành phố đến cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh cần tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, đồng thời đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, kết hợp ngân sách với xã hội hóa, phát hành trái phiếu và hợp tác quốc tế.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển Thủ đô, gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và việc triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi).

Thành phố đang trực tiếp chỉ đạo nhiều dự án lớn như các tuyến vành đai, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia, coi đây là các công trình có ý nghĩa quyết định trong nâng cao năng lực kết nối và định hình không gian phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, giá cả và tổ chức thi công; những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay để giải quyết. Đối với đường sắt quốc gia, trọng tâm là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để sớm xác định hướng tuyến, chỉ giới.

Với đường sắt đô thị, Hà Nội xác định đây là trụ cột phát triển trong giai đoạn tới, ưu tiên hoàn thiện quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và lộ trình đầu tư các tuyến trọng điểm như tuyến số 1 và số 6. Song song đó, thành phố tiếp tục ưu tiên hoàn thiện các tuyến Vành đai 3, 3,5 và nghiên cứu đầu tư Vành đai 5 theo hướng phù hợp thực tiễn, tăng cường liên kết vùng.

