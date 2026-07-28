Hà Tĩnh đẩy nhanh siêu dự án thép VinMetal với quy hoạch gần 460 ha

Dự án công nghiệp quy mô lớn tại Hà Tĩnh với diện tích gần 460 ha và tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng đã hoàn tất quy hoạch chi tiết. Đây là tiền đề để chủ đầu tư sớm triển khai xây dựng tổ hợp sản xuất thép hiện đại tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 159/QĐ-KKT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh với quy mô gần 460 ha. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo quyết định, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được quy hoạch trên diện tích khoảng 459,68 ha, thuộc các lô đất CN5-1, CN5-4 đến CN5-9, CC5-1 và CC5-2 trong Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng (thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng).

Khu đất có phía Bắc giáp đường quy hoạch N.01, phía Nam giáp đường quy hoạch N.05, phía Đông giáp đường Nguyễn Chí Thanh và phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 60 m.

Việc phê duyệt quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 đã được phê duyệt, đồng thời tạo cơ sở để tổ chức không gian kiến trúc, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phục vụ triển khai Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh theo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là căn cứ để quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng và triển khai các hạng mục của dự án trong thời gian tới.

Theo quy hoạch, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được định hướng trở thành tổ hợp sản xuất thép hiện đại với đầy đủ các phân khu chức năng như: khu nguyên liệu, luyện cốc, luyện gang, luyện thép, cán thép, cán nóng, khu nhiệt điện, sản xuất vôi - xi măng, kho bãi thành phẩm, khu xử lý xỉ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu văn phòng điều hành.

Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.320 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho Hà Tĩnh.

Về cơ cấu sử dụng đất, hơn 2,63 triệu m2 được bố trí cho công trình sản xuất công nghiệp và kho tàng, chiếm 57,26% diện tích toàn dự án. Khoảng 1,31 triệu m2 được dành cho cây xanh và mặt nước cảnh quan, chiếm 28,6%. Phần diện tích còn lại được quy hoạch cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, bãi đỗ xe và khu văn phòng điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Đồ án quy hoạch cũng xác định đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông nội bộ, san nền, thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, viễn thông và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Theo tính toán, nhu cầu cấp nước của dự án khoảng 17.550 m3/ngày đêm, lượng nước tuần hoàn phục vụ sản xuất khoảng 106.350 m3/ngày đêm, trong khi tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 8.300 m3/ngày đêm. Toàn bộ nước thải sản xuất và sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Trước đó, ngày 27/2/2026, dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal.

Dự án có tổng vốn đầu tư 79.986,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 11.997,976 tỷ đồng (chiếm 15%) và 67.988,532 tỷ đồng được huy động từ các tổ chức tín dụng theo tiến độ thực hiện dự án. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.