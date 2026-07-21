Hà Tĩnh đầu tư gần 155 tỷ đồng nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Hà Tĩnh quyết định đầu tư gần 155 tỷ đồng để nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, góp phần hiện đại hóa hạ tầng, cải thiện năng lực vận hành và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu...

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Phan Trâm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1811/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo Nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn và hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh Cửa khẩu, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 155 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc nhóm B, sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cùng các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, mục tiêu của dự án là xây dựng khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tuyến hành lang kinh tế Cầu Treo - Vũng Áng, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và giao thương giữa hai nước.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ tập trung nâng cấp, cải tạo Nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, mở rộng không gian làm việc, nâng cao năng lực tổ chức giao thông qua cửa khẩu. Đáng chú ý, số lượng làn xe lưu thông sẽ được nâng từ 3 lên 4 làn nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và lưu thông hàng hóa ngày càng tăng.

Cùng với đó, nhiều hạng mục hiện hữu sẽ được cải tạo như khu vực làm việc, hệ thống mái, khu vệ sinh, kiến trúc mặt ngoài công trình và các công trình phụ trợ, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu.

Dự án cũng bao gồm việc nâng cấp hệ thống sân đường, vỉa hè, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật; mở rộng khu vực sân bãi cùng tuyến đường bên cột đèn 476 để phục vụ hiệu quả hơn công tác tổ chức giao thông, kiểm soát phương tiện cũng như hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc đầu tư dự án không chỉ góp phần thay đổi diện mạo Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo mà còn hoàn thiện năng lực vận hành của một trong những đầu mối giao thương quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính, tăng hiệu quả quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, logistics trên tuyến hành lang kinh tế Cầu Treo - Vũng Áng.