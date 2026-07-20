6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế qua đường hàng không tăng 15,4%

6 tháng đầu năm 2026, vận tải hàng không quốc tế đạt 26,2 triệu lượt hành khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị siết chặt công tác bảo đảm an toàn khai thác...

Hành khách chờ làm thủ tục tại nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh minh họa/Ảnh: Thanh Thủy.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15/6/2026, sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm đạt 26,2 triệu lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 36,6% tổng lượng hành khách quốc tế. Đối với thị trường nội địa, sản lượng vận chuyển hành khách đạt 18,7 triệu lượt, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 706.700 tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 119.000 tấn, tăng 8,6%, chiếm 16,8% tổng sản lượng hàng hóa quốc tế. Ở thị trường nội địa, sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 216,4 nghìn tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện, các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 109 đường bay quốc tế kết nối với 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, các hãng hàng không nước ngoài đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ đang khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sự gia tăng sản lượng khai thác trong các giai đoạn cao điểm, điều kiện thời tiết cực đoan, nguy cơ từ thiết bị bay không người lái, chim và động vật hoang dã tại khu vực cảng hàng không, cùng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực và năng lực quản lý an toàn đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành.

Tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn hàng không 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 vừa qua, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết trong bối cảnh vận tải hàng không tiếp tục tăng trưởng và áp lực khai thác ngày càng lớn, yêu cầu đối với công tác bảo đảm an toàn cũng ngày càng cao.

Vì vậy, toàn ngành cần quán triệt quan điểm an toàn là giá trị cốt lõi, là yêu cầu ưu tiên hàng đầu và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành; không chủ quan, lơ là hoặc đánh đổi an toàn để phục vụ tiến độ khai thác hay hiệu quả kinh tế.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn hàng không, các tiêu chuẩn và khuyến cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO); tăng cường nhận diện nguy cơ, đánh giá và kiểm soát rủi ro; nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý an toàn (SMS). Đồng thời xây dựng văn hóa an toàn ở mọi cấp, trong đó người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an toàn tại đơn vị.

Các cơ quan quản lý được yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức giám sát theo hướng chủ động, dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn hàng không.

Đối với các doanh nghiệp hàng không, cảng hàng không, cơ sở bảo dưỡng, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các đơn vị liên quan, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tập trung nguồn lực cho công tác đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và phân tích dữ liệu an toàn; chủ động rà soát, khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Trước đó, công tác giám sát và quản lý an toàn cơ bản được triển khai hiệu quả. Cục Hàng không Việt Nam đã duy trì giám sát an toàn thường xuyên đối với người khai thác tàu bay, các tổ chức bảo dưỡng, huấn luyện, cung cấp dịch vụ điều hành bay, khai thác cảng hàng không, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn khai thác tàu bay trong các dịp cao điểm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động giám sát an toàn, thanh tra và kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại và nguy cơ mất an toàn; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc báo cáo, điều tra, phân tích các sự cố, vụ việc để triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.