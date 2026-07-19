Thanh Hóa đầu tư 3.500 tỷ đồng tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với đường Hồ Chí Minh

Tuyến đường mới này bắt đầu từ nút giao Hà Lĩnh của cao tốc Bắc - Nam và kéo dài đến đường Hồ Chí Minh, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tuyến giao thông trục ngang này có tổng chiều dài xây dựng khoảng 42 km, đi qua địa giới hành chính của 8 xã thuộc tỉnh Thanh Hóa bao gồm: Tống Sơn, Biện Thượng, Ngọc Trạo, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Thạch Bình, Cẩm Tân và Cẩm Thủy. Điểm đầu của dự án (Km 0+00) nằm tại Km 7+800 trên Quốc lộ 217, nối tiếp với nút giao Hà Lĩnh thuộc địa phận xã Tống Sơn. Tuyến kết thúc tại điểm cuối (Km 41+942) giao cắt với đường Hồ Chí Minh tại Km 524+890 thuộc địa phận xã Cẩm Thủy.
Theo phương án được phê duyệt, toàn tuyến quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm 15 nút giao cắt với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh hiện hữu cùng 8 cây cầu. Trong hệ thống cầu có 1 cầu vượt sông Mã, 1 cầu vượt sông Bưởi và 6 cầu vượt các khe, suối theo điều kiện địa hình thực tế.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa định hướng xây dựng mới tuyến đường đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để có khả năng nâng cấp lên thành đường cao tốc trong tương lai. Trước mắt, dự án áp dụng giải pháp phân kỳ đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hiện tại và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn. Kết cấu nền đường trong giai đoạn phân kỳ được chia làm hai phân đoạn rõ rệt. Đoạn tuyến chính từ Km 0+00 đến Km 39+700 đạt quy mô đường cấp III đồng bằng với bề rộng nền đường 22 mét. Đoạn cuối tuyến từ Km 39+700 đến Km 41+942 thiết kế bề rộng nền đường 12 mét để tương thích với quy hoạch thị trấn Phong Sơn và tối ưu hóa nguồn vốn được bố trí.
Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ hoàn thiện trục kết nối ngắn nhất từ khu vực Đông Bắc Lào thông qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo với hệ thống giao thông Bắc - Nam của Việt Nam, bao gồm đường sắt Bắc Nam, đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Quốc lộ 1 và cảng nước sâu Nghi Sơn. Tuyến đường mới giúp tăng cường năng lực kết nối vùng, rút ngắn thời gian vận chuyển, đóng vai trò tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.
Bên cạnh khả năng chia sẻ lưu lượng giao thông với Quốc lộ 217 và giảm áp lực giao thông qua các khu dân cư tập trung, dự án còn nâng cao năng lực khai thác mạng lưới giao thông trên hành lang Đông - Tây của tỉnh. Trục ngang này đồng thời mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến để tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị tại các địa phương có tuyến đường đi qua.
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