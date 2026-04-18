Hà Tĩnh khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 trị giá 2,2 tỷ USD
Nguyễn Thuấn
18/04/2026, 16:38
Sau hơn 3 năm thi công, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức đi vào vận hành, bổ sung khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện cả nước, đồng thời tạo động lực mới cho Khu kinh tế Vũng Áng phát triển thành trung tâm năng lượng quy mô lớn.
Ngày 18/4, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 – dự án năng lượng trọng điểm quốc gia có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD. Đây là dự án hợp tác quốc tế quy mô lớn giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó các doanh nghiệp Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu nắm giữ 60% cổ phần, 40% còn lại thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.
Dự án do liên danh tổng thầu EPC đứng đầu bởi Doosan Enerbility (Hàn Quốc) đảm nhận toàn bộ các khâu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng. Hệ thống tua-bin và máy phát điện được cung cấp bởi Toshiba (Nhật Bản).
Nguồn vốn triển khai dự án được thu xếp từ các tổ chức tài chính lớn như JBIC, KEXIM cùng các ngân hàng thương mại Nhật Bản, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.
Khởi công từ năm 2021, trong quá trình xây dựng, dự án đã huy động hơn 18.600 lao động tại địa phương và khu vực lân cận, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Khi đi vào vận hành, nhà máy duy trì hơn 250 cán bộ, công nhân viên làm việc thường xuyên, đồng thời dự kiến đóng góp khoảng 600 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách.
Với công suất cung cấp điện đáng kể, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 có khả năng đáp ứng khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, đặc biệt góp phần giảm áp lực thiếu điện tại khu vực miền Bắc.
Tại lễ khánh thành, ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 và các nhà đầu tư cùng bày tỏ tin tưởng dự án sẽ đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh thông qua việc tăng cường hạ tầng năng lượng, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long khẳng định, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nằm trong danh mục các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia. Trong suốt quá trình triển khai, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư và địa phương để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành trong công tác vận hành, nhằm bảo đảm an toàn, ổn định và hiệu quả, qua đó củng cố vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.
Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 vào hoạt động là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến mới trong phát triển công nghiệp, đồng thời củng cố vai trò trung tâm năng lượng của Khu kinh tế Vũng Áng.
Theo định hướng phát triển, Hà Tĩnh xác định công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm, phấn đấu đến năm 2050 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện và bền vững, là một cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
Trong chiến lược đó, Khu kinh tế Vũng Áng giữ vị trí đặc biệt quan trọng với lợi thế kết nối Bắc – Trung – Nam và hành lang kinh tế Đông – Tây, đồng thời là trung tâm công nghiệp, năng lượng và cảng biển nước sâu của quốc gia.
Hơn một thập kỷ qua, khu vực này đã hình thành nhiều tổ hợp công nghiệp lớn như luyện kim, nhiệt điện, cơ khí chế tạo và năng lượng tái tạo, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế.
Trên nền tảng đó, Hà Tĩnh đang tiếp tục hoạch định phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp – năng lượng sinh thái, với hệ thống liên kết giữa các dự án năng lượng, công nghiệp và dịch vụ logistics, lấy kho cảng và điện khí LNG làm hạt nhân.
Việc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đi vào hoạt động không chỉ bổ sung nguồn điện quan trọng mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng tại khu vực, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế toàn vùng.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cùng các đối tác quốc tế đã quan tâm, hỗ trợ để dự án được triển khai đúng tiến độ. Đồng thời ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị liên quan, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và người lao động đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng và an toàn.
Đặc biệt, tỉnh đánh giá cao sự đồng thuận của người dân trong khu vực dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời và tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công.
TP. HCM : Nhà đầu tư trình chủ trương dự án Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm
