TP. HCM : Nhà đầu tư trình chủ trương dự án Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nhà đầu tư đã trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính Thành phố tại khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh chiều 16/4, đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về tiến độ dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới được quy hoạch tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Theo Sở Xây dựng, doanh nghiệp đề xuất đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ và hầm xe tại khu vực trung tâm hành chính, nhà hát và công viên cảnh quan. Bên cạnh đó là các hạng mục chính như trung tâm hành chính mới của Thành phố công trình nhà hát, quảng trường trung tâm và hệ thống hầm xe.

Dự án có quy mô hơn 33 ha, khu vực này được bao quanh bởi các trục giao thông chính gồm Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu, tạo điều kiện kết nối thuận lợi với các khu vực lân cận.

Theo quy hoạch, công trình chính của dự án có diện tích khoảng 7,84 ha, bố trí dọc theo tuyến đường Tố Hữu. Công trình có chiều cao 33 tầng, gồm 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Phần diện tích còn lại được dành cho các hạng mục công trình và không gian công cộng quy mô lớn, bao gồm Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch, công viên ngập nước và hồ trung tâm.

Theo dự kiến, khu vực quy hoạch có khả năng phục vụ tối đa khoảng 15.000 người. Trong đó, số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm hành chính khoảng 6.000 người; khoảng 2.000 lượt người đến làm việc, giao dịch tại các cơ quan hành chính công; khoảng 3.000 lượt khách tham gia các hoạt động tại công trình văn hóa, lượt khách vãng lai tham quan công viên khoảng 3.000 người, lao động khoảng 1.000 người.

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính sẽ được xác định cụ thể trên cơ sở đề án sắp xếp, bố trí vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì việc lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Trước đó, theo kết luận của UBND TP. Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ quý 2/2026, Thành phố yêu cầu chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm dịp 30/4, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ và quy định.

Danh mục dự kiến gồm dự án trung tâm hành chính mới và công viên hồ trung tâm Thủ Thiêm; khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gắn với mở rộng khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh; tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành; khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn; cùng các dự án cảng Cái Mép Hạ và trung chuyển quốc tế Cần Giờ.