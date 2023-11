Habeco sắp chi 278 tỷ trả cổ tức năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (mã BHN-HOSE) thông báo kế hoạch chi trả cổ tức 2021.

Theo đó, BHN vừa chốt ngày 20/11 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận được 1,200 đồng).

Với 231,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Habeco cần chi 278 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, Bộ Công Thương nhận 227 tỷ đồng do nắm 81.79% vốn và Carlsberg Breweries nắm 17.34% vốn sẽ nhận 48 tỷ đồng cổ tức.

Theo báo cáo thường niên năm 2021, tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu của BHN đạt 281,5 triệu lít, tăng 0,54% so với kế hoạch; doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế TTĐB) đạt 5.736 tỷ đồng, tăng 6,39% so với kế hoạch.



Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 376,8 tỷ đồng, tăng 18,1% so với kế hoạch và Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 310,5 tỷ đồng, tăng 21,7% so với kế hoạch.

Còn kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Habeco ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 5.632 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022 (6.008 tỷ), lợi nhuận trước thuế hợp nhất 376,5 tỷ đồng, giảm 32,7% (559 tỷ).

Trong đó, riêng quý 3/2023, doanh thu hợp nhất của Habeco đạt 2.298,8 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ (2.476 tỷ), lợi nhuận trước thuế đạt 142,4 tỷ đồng, giảm 47,8% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2022 (272 tỷ).

BHN cho biết, sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp ngành bia - rượu nói chung, Habeco nói riêng tiếp tục phải đối diện với hàng loạt khó khăn suốt từ đầu năm đến nay, từ nhu cầu tiêu dùng thấp do tình hình khó khăn của nền kinh tế, áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt đến các chi phí sản xuất kinh doanh như bao bì, nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển... ở mức cao và biến động thất thường.

Tính đến 30/09/2023, quy mô tổng tài sản hợp nhất của Habeco đạt 7.559,8 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn lên đến 3.974,8 tỷ đồng, tăng 490,8 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 52,5% cơ cấu tài sản của Tổng Công ty.