Hai cá nhân đăng ký giao dịch cổ phiếu OCB

Cả hai cá nhân này đều đăng ký giao dịch trong thời gian từ 30/9 đến 29/10/2025...

Bà Trịnh Mai Vân và ông Nguyễn Văn Tuấn, thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (mã OCB-HOSE).

Theo đó, bà Trịnh Mai Vân đăng ký bán ra 4,87 triệu cổ phiếu OCB trong thời gian từ 30/9 đến 29/10/2025 với lý do nhu cầu cá nhân.

Nếu hoàn tất, bà Trịnh Mai Vân sẽ giảm sở hữu từ 31,71 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,19% vốn OCB xuống còn 26,83 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1% vốn OCB.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký mua vào đúng bằng lượng cổ phiếu mà bà Trịnh Mai Vân đăng ký bán ra cũng trong cùng thời gian trên.

Nếu hoàn tất, ông Nguyễn Văn Tuấn sẽ tăng sở hữu lên mức 4,87 triệu cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ OCB.

Trước đó vào ngày 11/8/2025, OCB đã hoàn tất phân phối gần 197,26 triệu cổ phiếu thưởng cho 22.008 cổ đông, còn lại 5.106 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8-9/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 1.972,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024, xác định theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của OCB tăng từ gần 2,47 tỷ cổ phiếu lên gần 2,67 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ từ 24.658 tỷ đồng lên hơn 26.630 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2025, OCB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 2.642 tỷ đồng, tăng 16,2% so với quý 1/2025 và 16,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1,633 tỷ đồng, tăng 28,4% so với quý trước và tăng 24% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, kết quả này đến từ sự tăng tốc của các nguồn thu nhập cốt lõi như thu nhập lãi thuần (NII) và thu nhập phí thuần (NFI). Bên cạnh đó, OCB cũng đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu hồi và xử lý nợ, giúp ngân hàng tăng nguồn thu từ nợ đã xử lý rủi ro.



Ngoài ra, OCB đã tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 67,6% so với quý 1/2025 và 51,3% so với cùng kỳ) một phần do tăng tổng dư nợ tín dụng làm tăng chi phí dự phòng chung, một phần tăng chi phí dự phòng cụ thể để tăng nhằm tăng khả năng phòng vệ khi thị trường biến động. Qua đó, lợi nhuận trước thuế quý 2/2025 đạt 999 tỷ đồng, tăng 11,9% so với quý 1/2025 và tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, OCB ghi nhận TOI ở mức 4.915 tỷ đồng (+7,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế ở mức 1.892 tỷ đồng (-10,4% so với cùng kỳ).