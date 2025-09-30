Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Hai cá nhân đăng ký giao dịch cổ phiếu OCB

Hoài An

30/09/2025, 07:13

Cả hai cá nhân này đều đăng ký giao dịch trong thời gian từ 30/9 đến 29/10/2025...

Sơ đồ giá cổ phiếu OCB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu OCB trên TradingView.

Bà Trịnh Mai Vân và ông Nguyễn Văn Tuấn, thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (mã OCB-HOSE).

Theo đó, bà Trịnh Mai Vân đăng ký bán ra 4,87 triệu cổ phiếu OCB trong thời gian từ 30/9 đến 29/10/2025 với lý do nhu cầu cá nhân.

Nếu hoàn tất, bà Trịnh Mai Vân sẽ giảm sở hữu từ 31,71 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,19% vốn OCB xuống còn 26,83 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1% vốn OCB.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký mua vào đúng bằng lượng cổ phiếu mà bà Trịnh Mai Vân đăng ký bán ra cũng trong cùng thời gian trên.

Nếu hoàn tất, ông Nguyễn Văn Tuấn sẽ tăng sở hữu lên mức 4,87 triệu cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ OCB.

Trước đó vào ngày 11/8/2025, OCB đã hoàn tất phân phối gần 197,26 triệu cổ phiếu thưởng cho 22.008 cổ đông, còn lại 5.106 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8-9/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 1.972,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024, xác định theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của OCB tăng từ gần 2,47 tỷ cổ phiếu lên gần 2,67 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ từ 24.658 tỷ đồng lên hơn 26.630 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2025, OCB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 2.642 tỷ đồng, tăng 16,2% so với quý 1/2025 và 16,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1,633 tỷ đồng, tăng 28,4% so với quý trước và tăng 24% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, kết quả này đến từ sự tăng tốc của các nguồn thu nhập cốt lõi như thu nhập lãi thuần (NII) và thu nhập phí thuần (NFI). Bên cạnh đó, OCB cũng đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu hồi và xử lý nợ, giúp ngân hàng tăng nguồn thu từ nợ đã xử lý rủi ro. 

Ngoài ra, OCB đã tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 67,6% so với quý 1/2025 và 51,3% so với cùng kỳ) một phần do tăng tổng dư nợ tín dụng làm tăng chi phí dự phòng chung, một phần tăng chi phí dự phòng cụ thể để tăng nhằm tăng khả năng phòng vệ khi thị trường biến động. Qua đó, lợi nhuận trước thuế quý 2/2025 đạt 999 tỷ đồng, tăng 11,9% so với quý 1/2025 và tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, OCB ghi nhận TOI ở mức 4.915 tỷ đồng (+7,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế ở mức 1.892 tỷ đồng (-10,4% so với cùng kỳ).

Thông tin lãnh đạo MSH mua bán cổ phiếu

10:14, 23/03/2025

Mua bán cổ phiếu HDB không báo cáo, một quỹ đầu tư bị phạt tiền

11:06, 15/03/2025

Mua, bán "chui" cổ phiếu, lãnh đạo FDC bị phạt tiền và bị đình chỉ giao dịch 4 tháng

11:07, 16/07/2024

Mua, bán

Từ khóa:

chứng khoán cổ phiếu thưởng giao dịch chứng khoán vì lý do cá nhân ocb

Đọc thêm

VNSteel bán đấu giá 65% cổ phần Công ty Thép Việt Nam

VNSteel đã công bố phương án chào bán toàn bộ số cổ phần nêu trên theo lô với giá khởi điểm 12.790 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị khởi điểm của lô cổ phiếu là gần 126,3 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu

Quy chế mới không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết...

Trước áp lực thuế quan, lợi nhuận nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp và logistics ra sao?

Trước áp lực thuế quan, lợi nhuận nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp và logistics ra sao?

Trong số những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách thuế quan từ Mỹ, ngành bất động sản khu công nghiệp được dự báo lợi nhuận sẽ trầm lắng hơn so với các nhóm ngành còn lại trên thị trường.

HAG hoán đổi cổ phiếu thành công, khoản xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng

HAG công bố đã hoàn tất đợt phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng.

Vietcombank chi 3.700 tỷ trả cổ tức 2024 bằng tiền

VCB sẽ chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, (1 cổ phiếu nhận 450 đồng).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy