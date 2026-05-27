Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được giảm án tù
Đỗ Mến
27/05/2026, 11:22
Với việc xuất trình nhiều tình tiết mới tại cấp phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) được giảm 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo phải chấp hành hình phạt tù là 16 năm 6 tháng tù...
Sáng 27/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối
với 34 bị cáo theo trình tự phúc thẩm trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực
phẩm. Theo đó, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga được giảm án từ 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.
Theo tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt
Nga giữ vai trò cao nhất quyết định việc
nhận tiền doanh nghiệp.
Qua nghiên cứu hồ sơ, tranh tụng, tòa án nhận
thấy mặc dù không được bị cáo Phong chỉ đạo thu tiền, nhưng bị cáo Nga biết được
lãnh đạo cấp trên có chủ trương nên thực hiện theo.
“Bị cáo Nga mặc nhiên tiếp
nhận ý chí của bị cáo Phong. Các bị cáo khác đã tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo
Phong để nhận tiền doanh nghiệp để chia nhau”, tòa án nhận định.
Còn đối với nhóm bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp đưa hối lộ
phạm tội với vai trò độc lập. Tòa án phân hóa các bị cáo theo giá trị tiền bị cáo
đưa cho chuyên viên, lãnh đạo Cục.
Bên cạnh đó, tòa phúc thẩm cũng quyết định hủy bỏ việc áp dụng tình
tiết tăng nặng đối với tất cả các bị cáo trong vụ án.
Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tòa phúc thẩm nhận thấy
các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải,
khắc phục hậu quả… Nhiều bị cáo có công lao, thành tích xuất sắc trong công tác.
Toàn bộ số tiền thu lời bất chính đã được nộp vào ngân sách Nhà nước. Hậu quả vụ án được khắc phục. Thậm chí có bị cáo tự nguyện nộp thêm vào
ngân sách nhà nước như bị cáo Phong nộp thêm 70 triệu đồng...
“Qua phiên tòa phúc thẩm có thể thấy chưa cần hình phạt tù
thì bản thân nội tâm của các bị cáo, tinh thần, nỗi lòng của các bị cáo đã thể
hiện sự ân hận, nỗi đau, sự trừng phạt đối với chính các bị cáo”, chủ tọa nói
thêm.
Với diễn biến phiên tòa phúc thẩm, xem xét các tình tiết mới, tòa phúc thẩm thấy rằng quan điểm của Viện Kiểm sát về việc chấp nhận kháng cáo đối với tất cả các
bị cáo là có cơ sở, cần được chấp nhận. Tuy nhiên tòa phúc thẩm không chấp nhận
đề nghị cho một số bị cáo thuộc Cục An toàn thực phẩm được hưởng án treo.
Tòa
chấp nhận giảm án treo cho 4 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp. Một số bị cáo không kháng cáo nhưng tòa án quyết định giảm án
từ 3 – 6 tháng tù.
Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn từ năm 2018- 2025, lợi
dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục
An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện
hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản
phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận
GMP.
Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cùng các bị cáo khác nhận
hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỷ đồng, bị
cáo Trần Thị Nga nhận hơn 8 tỷ đồng.
Mức án cụ thể nhóm tội Nhận hối lộ:
Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ
Y tế, sơ thẩm 20 năm tù): 16 năm 6 tháng tù;
Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, sơ thẩm
15 năm tù): 12 năm tù;
Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm): 9 năm 6 tháng tù;
Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm); 3 năm 6 tháng tù;
Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo
An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 8 năm 6 tháng tù;
Lê Mạnh Hùng (cựu Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục
An toàn thực phẩm) 3 năm 6 tháng tù;
Lê Hoàng (cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cựu Trưởng
phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, nguyên Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm
- Cục An toàn thực phẩm) 3 năm tù;
Hoàng Thanh Hà (cựu Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý sản
phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 2 năm tù;
Nguyễn Thị Minh Hải (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và
Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 3 năm tù;
Nguyễn Thị Phương Lan (cựu Trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn
và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm) 2
năm tù;
Nguyễn Thị Minh (cựu nhân viên hợp đồng Văn phòng Cục An
toàn thực phẩm; nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn
thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 3 năm tù;
Phạm Duy Bình (cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và
Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 3 năm tù;
Lê Thị Hiên (cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và
Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 3 năm tù nhưng cho hưởng án
treo;
Nguyễn Thị Việt Hà (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm
thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 27 tháng tù;
Phạm Tuyết Mai (cựu Viên chức Văn phòng Ủy ban Codex Việt
Nam, Cục An toàn thực phẩm; nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào
tạo An toàn thực phẩm) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;
Vũ Huy Long (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm,
Cục An toàn thực phẩm) 22 tháng tù;
Nguyễn Thị Ngọc Hiền (cựu chuyên viên Cục An toàn thực phẩm)
22 tháng tù;
Nguyễn Thị Hải Hà (cựu chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn
và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm) 24 tháng tù;
Nguyễn Thị Yến (cựu Phó Chánh Văn phòng, Cục An toàn thực phẩm)
18 tháng tù;
Phạm Hoàng Giang (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực
phẩm, hiện là Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền
thông, Cục An toàn thực phẩm) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;
Cao Văn Trung (cựu Trưởng phòng Pháp chế: Thanh tra, Cục An
toàn thực phẩm) 3 năm tù;
Nhóm tội Đưa hối lộ:
Trần Thị Quỳnh Trang (dược sĩ) 3 năm 6 tháng tù;
Lê Thị Thu Hà (lao động tự do) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;
Nguyễn Việt Anh (Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Balactan Việt
Nam) 3 năm tù;
Lại Thị Thu Anh (Giám đốc Công ty TNHH Great Health Việt
Nam) 2 năm 6 tháng tù;
Nguyễn Thị Vinh (lao động tự do) 2 năm 6 tháng tù;
Quách Thị Trà My (nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập
khẩu hóa dược IPM) 2 năm 6 tháng tù;
Phạm Đức Thuận (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Novaco) 17
tháng tù;
Nguyễn Quang Hưng (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm
Novaco) 12 tháng tù;
Lê Thị Hồng Giang (nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco) 1
năm tù;
Tô Phương Ngân (nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco) 1 năm
tù;
Nguyễn Văn Sơn (lao động tự do) 15 tháng tù;
Nguyễn Thị Tình (Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thế Việt Nam) 9
tháng tù;
Mai Văn Thắng (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch
vụ Thực phẩm Quốc tế Đại An) 12 tháng tù;
Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Làm rõ mục đích nhận tiền từ doanh nghiệp của các bị cáo
11:47, 25/05/2026
Xét xử phúc thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế
11:28, 20/05/2026
Vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: 55 bị cáo lĩnh án
Doanh nghiệp dược không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo
Các cơ sở kinh doanh dược không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người bệnh; cũng như không được lợi dụng việc thực hiện hỗ trợ thuốc để tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc...
Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng, tránh đột quỵ trong đợt nắng nóng gay gắt
Theo Bộ Y tế, vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột...
Tổ dân phố tại Hà Nội, TP.HCM phải có từ 700 hộ gia đình
Chính phủ quy định tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình theo từng vùng miền. Trong đó, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên...
Bộ Y tế: Hướng dẫn mới về chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Ebola
Hướng dẫn mới của Bộ Y tế cập nhật đầy đủ 6 chủng virus Ebola, bổ sung các kỹ thuật dùng trong phát hiện virus gây bệnh. Nhấn mạnh chủng Zaire là chủng duy nhất hiện có vaccine và thuốc đặc hiệu...
Khởi động dự án tăng cường quản trị tài nguyên nước vùng Mekong
Dự án IP3 đóng vai trò then chốt trong quản trị tài nguyên nước và tăng cường khả năng chống chịu khí hậu. Dự án tập trung cải thiện sinh kế bền vững cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật tại Việt Nam...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: