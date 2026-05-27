Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được giảm án tù

Với việc xuất trình nhiều tình tiết mới tại cấp phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) được giảm 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo phải chấp hành hình phạt tù là 16 năm 6 tháng tù...

Sáng 27/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 34 bị cáo theo trình tự phúc thẩm trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm. Theo đó, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga được giảm án từ 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

Theo tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga giữ vai trò cao nhất quyết định việc nhận tiền doanh nghiệp.

Qua nghiên cứu hồ sơ, tranh tụng, tòa án nhận thấy mặc dù không được bị cáo Phong chỉ đạo thu tiền, nhưng bị cáo Nga biết được lãnh đạo cấp trên có chủ trương nên thực hiện theo.

“Bị cáo Nga mặc nhiên tiếp nhận ý chí của bị cáo Phong. Các bị cáo khác đã tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Phong để nhận tiền doanh nghiệp để chia nhau”, tòa án nhận định.

Còn đối với nhóm bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp đưa hối lộ phạm tội với vai trò độc lập. Tòa án phân hóa các bị cáo theo giá trị tiền bị cáo đưa cho chuyên viên, lãnh đạo Cục.

Bên cạnh đó, tòa phúc thẩm cũng quyết định hủy bỏ việc áp dụng tình tiết tăng nặng đối với tất cả các bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: CTV.

Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tòa phúc thẩm nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả… Nhiều bị cáo có công lao, thành tích xuất sắc trong công tác.

Toàn bộ số tiền thu lời bất chính đã được nộp vào ngân sách Nhà nước. Hậu quả vụ án được khắc phục. Thậm chí có bị cáo tự nguyện nộp thêm vào ngân sách nhà nước như bị cáo Phong nộp thêm 70 triệu đồng...

“Qua phiên tòa phúc thẩm có thể thấy chưa cần hình phạt tù thì bản thân nội tâm của các bị cáo, tinh thần, nỗi lòng của các bị cáo đã thể hiện sự ân hận, nỗi đau, sự trừng phạt đối với chính các bị cáo”, chủ tọa nói thêm.

Với diễn biến phiên tòa phúc thẩm, xem xét các tình tiết mới, tòa phúc thẩm thấy rằng quan điểm của Viện Kiểm sát về việc chấp nhận kháng cáo đối với tất cả các bị cáo là có cơ sở, cần được chấp nhận. Tuy nhiên tòa phúc thẩm không chấp nhận đề nghị cho một số bị cáo thuộc Cục An toàn thực phẩm được hưởng án treo.

Tòa chấp nhận giảm án treo cho 4 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp. Một số bị cáo không kháng cáo nhưng tòa án quyết định giảm án từ 3 – 6 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn từ năm 2018- 2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cùng các bị cáo khác nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỷ đồng, bị cáo Trần Thị Nga nhận hơn 8 tỷ đồng.