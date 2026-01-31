Hải Phòng điều chỉnh quy định bồi thường giải phóng mặt bằng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 31/01/2026
Nam Khánh
31/01/2026, 16:23
Ngày 31/1, UBND TP. Hải Phòng cho biết sẽ thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy định về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện thu hồi đất trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, tháo gỡ vướng khi thực hiện thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.
Theo đề xuất của UBND TP. Hải Phòng, một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng đợt này là việc xác định tỷ lệ quy đổi khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.
Trước đó, tháng 9/2025, Hải Phòng ban hành quy định việc áp giá bồi thường của các loại đất thu hồi là giá đất do cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường và giá đất tính tiền sử dụng đất là tại bảng giá đất hàng năm.
Các “mốc” giá này là cơ sở để tính tỷ lệ quy đổi khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi. Tuy nhiên, đến nay, UBND TP. Hải Phòng đề xuất áp dụng cả hai loại giá bồi thường của loại đất thu hồi và giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi đều là giá đất do cơ quan có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Việc áp dụng giá tính tiền sử dụng đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được xem là có sự tiệm cận, sát với giá đất thị trường hơn giá đất được quy định tại bảng giá đất hàng năm, đảm bảo công hơn bằng khi thực hiện thu hồi đất. Tuy nhiên, việc xác định giá tính tiền sử dụng đất làm cơ sở, tỷ lệ quy đổi khi xem xét việc thu hồi đất nông nghiệp có được bồi thường bằng đất sử dụng mục đích khác không (thông thường là đất ở) cũng có những vấn đề khi thu hồi đất nông nghiệp.
Ngoài ra, giá đất tính tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường thường có giá cao hơn bảng giá đất hàng năm. Nếu người được bồi thường bằng đất nộp tiền sử dụng đất theo giá này sẽ có ảnh hưởng, chênh lệch lớn so với giá tính tiền sử dụng đất được quy định tại bảng giá đất hàng năm.
UBND TP. Hải Phòng cũng đề xuất thực hiện bổ sung, điều chỉnh cụ thể việc bồi thường công trình, vật kiến trúc trên đất khi triển khai thu hồi đất. Trước đây (tháng 9/2025), Hải Phòng chỉ quy định chung chung việc bồi thường các hạng mục công trình xây dựng tại các khu vực đất nông nghiệp được phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, Hải Phòng đề xuất cụ thể việc bồi thường cụ thể từng công trình nhà trông coi tại các khu vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hải Phòng cũng bổ sung quy định bồi thường, hỗ trợ cụ thể tới từng hạng mục xây dựng nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất bị cắt xén, tháo dỡ một phần khi thu hồi đất.
Bên cạnh đó, trước đây, khi thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà, đối tượng được hỗ trợ là người dân sống tại các xã có mức hỗ trợ thấp hơn người dân tại khu vực phường, đặc khu và chỉ các chủ đầu tư dự án phát triển đô thị chậm tiến độ phải chi trả tiền thuê nhà. Đến nay, Hải Phòng quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà áp dụng thống nhất một mức, không phân biệt khu vực nông thôn hay đô thị và tất cả dự án chậm tiến độ đều phải chi trả tiền thuê nhà chứ không riêng gì dự án phát triển đô thị.
Ngoài ra, theo quy định cũ, người bị thu hồi đất thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà, tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ một lần 100 triệu đồng, nay được đề xuất thay đổi theo hướng mức hỗ trợ một lần 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê…
Năm 2026, Hải Phòng sẽ triển khai thu hồi hơn 1.509 ha đất để thực hiện 118 dự án, công trình. Việc thu hồi đất liên quan đến các hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của người dân. Với việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định mới về đền bù, giải phóng mặt bằng theo hướng cởi mở, minh bạch, thành phố Hải Phòng kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội.
Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về phân loại và phát triển đô thị có sự điều chỉnh, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị nhằm phổ biến các quy định mới, trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 35/2026/NĐ-CP của Chính phủ…
Với 38 dự án nhà ở xã hội đã, đang và dự kiến triển khai, tổng quy mô hơn 38.000 căn hộ, Ninh Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an sinh nhà ở cho người thu nhập thấp.
Đề cao yếu tố phát triển bền vững, The Link City được đầu tư mạnh mẽ chuỗi công viên nội khu rộng lớn kết hợp cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, kiến tạo không gian sống hài hòa giữa an cư - kinh doanh - đầu tư liền kề sân bay Long Thành.
Các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức quan tâm, có nhu cầu đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Yên, xã Phú Cát, Thành phố Hà Nội, gửi hồ sơ về UBND xã Phú Cát. Thời gian tiếp nhận từ nay đến hết ngày 17/2/2026…
Bước sang quý 4/2025, thị trường bất động sản Khánh Hòa chỉ ghi nhận 11.208 giao dịch, với tổng giá trị đạt 4.922,1 tỷ đồng; số thu thuế thu nhập cá nhân khoảng 31,3 tỷ đồng. Như vậy, so với quý 3/2025, số lượng giao dịch giảm 53,4%, tổng giá trị giao dịch giảm 75,3%...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: