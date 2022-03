Hải Phòng cưỡng chế thu hồi 9.165m2 đất xây dựng Trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp 

Dự án xây dựng Trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp trên diện tích 9.165m2 tại Khu đô thị mới Ngã Năm-Sân bay Cát Bi thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Duy Hưng làm chủ đầu tư.

Đơn vị này đã được UBND TP. Hải Phòng cho thuê đất tại Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 28/8/2008, sửa đổi, điều chỉnh tại Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 22/12/2008; Đến ngày 21/1/2009, đã được quyền sử dụng lô đất số 4/10A đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải với diện tích 9.165m2 để xây dựng Trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp Duy Hưng với thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, sau khi được giao đất, công ty đã không đầu tư, hoàn thiện dự án để đưa vào sử dụng.

Vì vậy căn cứ quy định của pháp luật, Sở KH&ĐT đã có Thông báo số 163/TB-KHĐT ngày 11/9/2018 và Quyết định số 128/QĐ-KHĐT ngày 11/9/2018 chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại-dịch vụ-khách sạn cao cấp tại thửa đất số 4/10A do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Duy Hưng làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động do sau 12 tháng nhà đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn hoãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014.

Đại diện Sở TN&MT Hải Phòng cũng đã làm việc với công ty và có văn bản thông báo đến công ty về thời hạn được sử dụng đất thêm 24 tháng kể từ ngày dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định; chủ đầu tư được thực hiện quyền chuyển nhượng sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Nhưng thời hạn sử dụng đất thêm 24 tháng đã hết song công ty không có báo cáo cũng như không gửi hồ sơ, tài liệu về chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất đến Sở TN&MT.

Từ những nội dung trên và căn cứ quy định của pháp luật đất đai, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 thu hồi 9.165m2 đất nêu trên của công ty giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT thành phố quản lý; ban hành Thông báo số 416/TB-UBND ngày 1/10/2021 đính chính Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.

Đến ngày 7/10/2021, Sở TN&MT đã chủ trì triển khai Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND TP. Hải Phòng đến Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Duy Hưng. Tiếp đó, ngày 21/12/2021, Sở TN&MT ban hành Quyết định số 426/QĐ-STNMT hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 210483 ngày 21/01/2009.

UBND TP. Hải Phòng, Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT, UBND quận Hải An đã ban hành và gửi các văn bản yêu cầu công ty này di chuyển toàn bộ tài sản, bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT nhưng công ty không chấp hành, không đến dự buổi làm việc tuyên tuyền, vận động do UBND quận Hải An mời mà không có lý do.

Căn cứ quy định của pháp luật và thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, UBND quận Hải An đã ban hành Quyết định số 502/QĐ-CT về việc cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định số 503/QĐ-CT ngày 2/3/2022 thành lập Ban thực hiện cưỡng chế, Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 2/3/2022 tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với công ty.

Được biết năm 2008, Dự án khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi là dự án phát triển đô thị lớn nhất Hải Phòng vừa khánh thành tuyến đường trục chính, đường Lê Hồng Phong, con đường được ghi nhận đẹp nhất với quy hoạch là trục trung tâm thương mại, tài chính của Hải Phòng, Hải Phòng đã giao đất cho doanh nghiệp với nhiều ưu đãi về tiền sử dụng đất để kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp tại Khu đô thị Ngã 5 – Sân bay Cát Bi.