Thị trường bất động sản Đức Hòa thu hút nhà đầu tư trước thông tin lên thành phố?

Dân số 10 triệu người, tốc độ đô thị hóa mạnh, Tp.HCM đang đứng trước áp lực nhà ở, quỹ đất cạn kiệt, những khu đô thị vệ tinh như Đức Hoà - Long An là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư. Đặc biệt, thông tin huyện Đức Hòa chuẩn bị lên thành phố ngay từ quý đầu năm 2022, thị trường nơi đây đã “nhộn nhịp” khách qua lại.

THÀNH PHỐ TƯƠNG LAI ĐỨC HÒA - BỨT PHÁ CHUYỂN MÌNH

Là tỉnh duy nhất của miền Tây giáp Tp.HCM, Long An là cửa ngõ kết nới giao thương thị trường Đông và Tây Nam Bộ. Mức tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, dẫn đầu khu vực, trung bình đạt 9,11%/năm giai đoạn 2016 – 2020.

Long An thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI lớn thứ 2 nước ( 3,84 tỉ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư cả nước). Đặc biệt có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp, trong đó 16 khu công nghiệp đang hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy 89%.

Trong tất cả địa chính thuộc Long An, Đức Hoà đang là địa bàn có nhiều lợi thế nhất khi giáp Tp.HCM là Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn. Đặc biệt là huyện sở hữu 20 cụm công nghiệp, 13 khu công nghiệp lớn nhất Long An – chiếm hơn 50% toàn tỉnh. Đóng góp thu ngân sách cao nhất tỉnh, đạt 1.180 tỷ đồng năm 2021.

Cùng với đó Đức Hoà đang được đầu tư và bức phá hạ tầng, nhiều tuyến kết nối trong điểm: Dự kiến, từ 2021-2025, Long An chi gần 30.000 tỉ đồng đầu tư hạ tầng. Theo đó, tháng 12/2021, đường ĐT823D chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2023. Với tuyến đường này, khu vực Bình Chánh, Tp.HCM sẽ kết nối dễ dàng với Đức Hòa.

Đến quý 2/2022, các tuyến đường ĐT824, ĐT825 huyện Đức Hòa nối đường ĐT830 với huyện Hóc Môn cũng sẽ được khởi công mở rộng. Tuyến Nguyễn Văn Bứa được nâng cấp mở rộng từ 32m lên 40m với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng. Với lộ trình này, việc giãn dân Tp.HCM về Đức Hòa sẽ không còn xa.

Đức Hoà với lợi thế nhiều khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp đang hình thành. Hìnhdự án bất động sản liền kề khu công nghiệp Idico.

Bên cạnh, khoảng cách từ Đức Hòa về Tp.HCM đang ngày càng rút ngắn với các tuyến cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài, tuyến đường Võ Văn Kiệt nối dài. Cao tốc Tp.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 giúp Đức Hòa kết nối trực tiếp với hệ thống cảng Hiệp Phước, Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành… góp phần giúp “thành phố Đức Hòa tương lai” bứt phá chuyển mình với tiềm năng phát triển kinh tế xã hội rất cao.

BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HÒA HƯỞNG LỢI

Theo số liệu thống kê, giai đoạn cuối năm 2021 và đầu 2022, mức độ quan tâm bất động sản tại Long An tăng 30%, đặc biệt phân khúc đất nền tăng ấn tượng đến 64%. Giá bất động sản Đức Hòa cũng gia tăng trung bình khoảng 5-10%/1m2 so với thời điểm trước dịch.

Theo dự báo của các chuyên gia trong ngành, trước thông tin Đức Hoà được quy hoạch lên thành phố, thị trường khu vực này sẽ là điểm đến hấp dẫn của cả dòng vốn ngoại FDI lẫn nhà đầu tư đất đai, người mua nhà để ở, đặc biệt các chủ đầu tư bất động sản lớn cũng sẽ có mặt. Điển hình như Nam Long, Trần Anh, Thắng Lợi Group cũng đã có mặt.

Mới đây, Thắng Lợi Group trong “Hội nghị chiến lược và Ký kết đại lý phân phối sản phẩm năm 2022” cũng công bố 4 dự án phát triển trong năm 2022 thì có 3 dự án thuộc thành phố Đức Hoà tương lai: Dự án BAC với hơn 8.000 sản phẩm cao tầng, dự án CTH với 2.486 sản phẩm cao tầng và 589 sản phẩm thấp tầng của giai đoạn 1 dự án The Diamond City - mặt tiền vành đai 4 (DT 824, kết nối DT 830) xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Dự án nằm trong Lõi vùng bất động sản công nghiệp và FDI - liền kề các cụm công nghiệp lớn nhất Long An là Idico, Việt Pháp, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn với gần 4.300 ha diện tích và nhu cầu nhà ở và dịch vụ cho khoảng 50.000 - 70.000 chuyên gia và lao động.

The Diamond City giai đoạn 1 gồm 12,3 ha, phát triển dựa trên mô hình bán compound với đầy đủ tiện ích “3 trong 1” - “Live - Work - Play” (Sống trong The Diamond City, làm việc tại cụm khu công nghiệp, tận hưởng tiện ích tại The Diamond City) đang xây dựng nhà ở dành cho chuyên gia, công nhân viên, lao động trong các cụm khu công nghiệp gần kề; cũng như đón các gia đình 3 thế hệ cho xu hướng giãn dân của Tp.HCM. Dự án đã hoàn thiện hạ tầng 100%, đang trong giai đoạn giữ chỗ dành cho những khách hàng đầu tiên.

