Trang chủ Dân sinh

Triển lãm Thành tựu đất nước hút lượng khách thăm quan kỷ lục

Nhật Dương

03/09/2025, 15:33

Tổng cộng trong 6 ngày đầu mở cửa Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã đón gần 4 triệu lượt khách tham quan - con số kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ triển lãm nào từ trước đến nay tại Việt Nam...

Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Việt Tuấn.
Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Việt Tuấn.

Theo Ban Tổ chức, trong đó ngày cao điểm nhất, Trung tâm Triển lãm Việt Nam phục vụ tới hơn 1 triệu người. Cụ thể, ngày 1 (28/8), hơn 230.000 người; ngày 2 (29/8), gần 300.000 người; ngày 3 (30/8), hơn 650.000 người; ngày 4 (31/8), khoảng 800.000 người; ngày 5 (1/9), khoảng 1,05 triệu người; ngày 6 (2/9), khoảng 900.000 người.

Dù đón lượng khách kỷ lục chưa từng có trong lịch sử triển lãm tại Việt Nam, các dịch vụ tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam vẫn đảm bảo đầy đủ, chu đáo, sạch sẽ và an toàn cho khách tham quan. Đây cũng là minh chứng cho năng lực vận hành vượt trội của Trung tâm Triển lãm Việt Nam, sẵn sàng đáp ứng các sự kiện, triển lãm quy mô nhất thế giới. Để phục vụ cho các hoạt động tại triển lãm, Ban Tổ chức đã huy động gần 2.000 người bao gồm lực lượng lễ tân, tình nguyện viên.

Mỗi ngày có trung bình 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm. Trong đó, các sự kiện điểm nhấn như, ca nhạc Chương trình nghệ thuật TP.HCM - Niềm tin và Khát vọng (29/8); Chương trình nghệ thuật Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam (31/8), Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi bản hùng ca” của Bộ Công an (3/9), Chương trình ca nhạc của nghệ sĩ Max Sound Band; Bắn pháo hoa tầm cao 28/8, 2/9…

Bên cạnh đó, là các sự kiện khác như: Trình diễn robot, Quảng diễn ẩm thực, Trình diễn khinh khí cầu, Trình diễn diều nghệ thuật, Trình diễn thủ công của nghệ nhân làng nghề, Trình diễn nghệ thuật truyền thống từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 34 tỉnh thành; các hội thảo trên nhiều lĩnh vực; các chương trình trải nghiệm, tương tác, tặng quà khác từ hơn 200 khu trưng bày.

Theo Ban Tổ chức, người dân có thể đến thăm quan Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước bằng xe buýt. Trung tâm có kết nối 20 tuyến xe buýt và 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí; có 12 quầy thông tin, cẩm nang thông tin miễn phí (online và bản giấy), bảng biển chỉ dẫn, bản đồ số Digimap (https://vec.digimap.ai/)...

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 Bộ, ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để Nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 2/9/2025, quyết định kéo dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9/2025.

Từ khóa:

dân sinh Quốc khánh 2/9 triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Vneconomy

Chủ đề:

80 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2025)

