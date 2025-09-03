Triển lãm Thành tựu đất nước hút lượng khách thăm quan kỷ lục

Theo Ban Tổ chức, trong đó ngày cao điểm nhất, Trung tâm
Triển lãm Việt Nam phục vụ tới hơn 1 triệu người. Cụ thể, ngày 1 (28/8), hơn 230.000 người; ngày 2 (29/8), gần 300.000 người; ngày 3 (30/8), hơn 650.000 người; ngày 4 (31/8), khoảng 800.000 người; ngày 5 (1/9),
khoảng 1,05 triệu người; ngày 6 (2/9), khoảng 900.000 người.
Dù đón lượng khách kỷ lục chưa từng có trong lịch sử triển
lãm tại Việt Nam, các dịch vụ tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam vẫn đảm bảo đầy
đủ, chu đáo, sạch sẽ và an toàn cho khách tham quan. Đây cũng là minh chứng cho
năng lực vận hành vượt trội của Trung tâm Triển lãm Việt Nam, sẵn sàng đáp ứng
các sự kiện, triển lãm quy mô nhất thế giới. Để phục vụ cho các hoạt động tại
triển lãm, Ban Tổ chức đã huy động gần 2.000 người bao gồm lực lượng lễ tân,
tình nguyện viên.
Mỗi ngày có trung bình 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm.
Trong đó, các sự kiện điểm nhấn như, ca nhạc Chương trình nghệ thuật TP.HCM - Niềm
tin và Khát vọng (29/8); Chương trình nghệ thuật Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt
Nam (31/8), Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi bản hùng ca” của Bộ Công
an (3/9), Chương trình ca nhạc của nghệ sĩ Max Sound Band; Bắn pháo hoa tầm cao
28/8, 2/9…
Bên cạnh đó, là các sự kiện khác như: Trình diễn robot,
Quảng diễn ẩm thực, Trình diễn khinh khí cầu, Trình diễn diều nghệ thuật, Trình
diễn thủ công của nghệ nhân làng nghề, Trình diễn nghệ thuật truyền thống từ Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 34 tỉnh thành; các hội thảo trên nhiều lĩnh vực;
các chương trình trải nghiệm, tương tác, tặng quà khác từ hơn 200 khu trưng bày.
Theo Ban Tổ chức, người dân có thể đến thăm quan Triển
lãm 80 năm Thành tựu đất nước bằng xe buýt. Trung tâm có kết nối 20 tuyến xe
buýt và 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí; có 12 quầy thông tin, cẩm nang thông
tin miễn phí (online và bản giấy), bảng biển chỉ dẫn, bản đồ số Digimap (https://vec.digimap.ai/)...
Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà
Nội), quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm,
hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 Bộ, ngành, các doanh
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.
Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để
Nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại
Triển lãm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng
Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 2/9/2025, quyết định kéo
dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9/2025.