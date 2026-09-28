Nghệ An xây dựng chính sách mới, hỗ trợ cụm công nghiệp phát triển

Sở Công thương Nghệ An đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. Điểm đáng chú ý là chính sách mới được đề xuất theo hướng điều chỉnh trọng tâm hỗ trợ, tập trung nguồn lực cho những hạng mục hạ tầng cấp thiết...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh kiểm tra tại cụm công nghiệp Quỳnh Châu. Ảnh: PT

Theo Sở Công thương Nghệ An, đến nay toàn tỉnh đã thành lập 31 cụm công nghiệp, thu hút 257 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất thứ cấp vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 2.707 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 25.689 lao động, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 75%.

CƠ CẤU LẠI CHÍNH SÁCH

Giá trị sản xuất công nghiệp tại các cụm công nghiệp ước đạt 4.283 tỷ đồng/năm, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 375 tỷ đồng/năm. Những kết quả này cho thấy cụm công nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và tạo việc làm tại các địa phương.

Tuy nhiên, qua tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND, một số chính sách đã bộc lộ những điểm còn chưa phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn triển khai. Từ đó, dự thảo Nghị quyết mới được xây dựng theo hướng cơ cấu lại các nội dung hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp.

Dự thảo đề xuất bãi bỏ chính sách hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng do Luật Đất đai năm 2024 không còn quy định cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ cho dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Một số nội dung khác như hỗ trợ lãi suất vốn vay, hỗ trợ kinh phí di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường 200 triệu đồng/cơ sở cũng được đề xuất điều chỉnh. Theo cơ quan soạn thảo, quá trình triển khai phát sinh vướng mắc về thủ tục, trong khi mức hỗ trợ chưa tạo được động lực, dẫn đến không phát sinh giải ngân.

Chính sách hỗ trợ hạ tầng đối với cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư cũng được đề xuất bỏ nhằm hạn chế phân tán nguồn lực ngân sách, tạo điều kiện tập trung cho những công trình mà khu vực công cần tham gia đầu tư.

Theo dự thảo, các cụm công nghiệp được ưu tiên hỗ trợ là những nơi có tác động lớn đến thu hút đầu tư, phát huy lợi thế địa phương, giải quyết nhiều việc làm hoặc phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Đối tượng hỗ trợ phải nằm trong phương hướng phát triển cụm công nghiệp của tỉnh và được thành lập, mở rộng theo quy định. Chính sách cũng hướng tới các cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và các loại hình cụm công nghiệp làng nghề, chuyên ngành, hỗ trợ, công nghệ cao, sinh thái.

ƯU TIÊN HẠ TẦNG GIAO THÔNG, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Một trong những điểm nhấn của dự thảo là tập trung hỗ trợ các hạng mục hạ tầng thiết yếu, trong đó có giao thông kết nối và hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Với công trình giao thông kết nối cụm công nghiệp với hệ thống giao thông hiện hữu, tỉnh dự kiến hỗ trợ 100% kinh phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy mô hỗ trợ không quá 2 km tuyến đường, bao gồm nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước và cấp điện chiếu sáng đồng bộ.

Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp do UBND cấp xã hoặc đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư, dự thảo đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí theo dự toán được phê duyệt.

Trong đó, dự án xây dựng mới được hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng/cụm công nghiệp; dự án nâng cấp, cải tạo được hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng/cụm công nghiệp. Các dự án sử dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và diện tích được ưu tiên.

Việc lựa chọn giao thông và xử lý nước thải làm trọng tâm hỗ trợ cho thấy định hướng chính sách đang chuyển mạnh sang giải quyết những vấn đề hạ tầng có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút và duy trì hoạt động sản xuất trong các cụm công nghiệp.

Với 31 cụm công nghiệp đã được thành lập và tỷ lệ lấp đầy bình quân 75%, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục thu hút doanh nghiệp mà còn nâng cao chất lượng hạ tầng, bảo đảm môi trường và tăng hiệu quả khai thác quỹ đất công nghiệp.

Dự thảo Nghị quyết gồm 11 điều, quy định nguyên tắc tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nếu có nhiều mức hỗ trợ thì được lựa chọn mức cao nhất. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi dự án, hạng mục hoàn thành theo quy định và bảo đảm đầy đủ hồ sơ thanh quyết toán.

UBND tỉnh Nghệ An căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách để quyết định nguyên tắc, định mức hỗ trợ; đồng thời xác định cụ thể các nội dung liên quan đến quỹ đất và mức giảm tiền thuê lại đất theo quy định pháp luật.

Đối với các dự án, hạng mục đã được cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ hoặc phê duyệt dự toán trước khi Nghị quyết mới có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND. Các dự án đang triển khai nhưng chưa được quyết định hỗ trợ sẽ được xem xét theo chính sách mới.