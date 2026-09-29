[Bài 2] Khu Kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh: Mở rộng không gian, kiến tạo hệ sinh thái đa ngành và các cực tăng trưởng mới
NNguyệt Hà
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Đề án Khu kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh được định vị trong không gian liên vùng rộng lớn từ vịnh Gành Rái, Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ đến Côn Đảo, thay vì bó hẹp ở cảng biển, logistics. Trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển đa ngành, có các dự án động lực, kết nối hạ tầng đa phương thức và liên kết chặt chẽ với Tây Nguyên, Tây Nam Bộ cũng như các khu kinh tế đặc biệt lân cận...
Một trong những điểm được nhấn mạnh trong quá trình góp ý Đề án "Khu kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh" là không nên nhìn kinh tế biển theo từng hoạt động riêng lẻ như cảng biển, logistics, du lịch hay dầu khí.
Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh (HIDS), cho rằng các hoạt động kinh tế biển hiện nay vẫn được triển khai, nhưng chưa tạo thành một hệ thống đồng bộ, trong khi không gian biển mới của TP. Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động đan xen và tiềm năng chưa được khai thác đầy đủ.
TỪ MỘT KHÔNG GIAN CẢNG BIỂN ĐẾN HỆ SINH THÁI KINH TẾ BIỂN
Theo
ông An, kinh tế biển cần được nhìn như một hệ sinh thái, bao gồm kinh tế, phát
triển đô thị, hạ tầng, không gian lãnh hải và khu vực ven biển. Các lớp không
gian và dự án cần được tổ chức đồng bộ để nâng cao hiệu quả phát triển.
Từ
cách tiếp cận này, tư vấn BCG – một trong 3 tư vấn xây dựng Quy hoạch tổng thể
TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm,đề xuất không chỉ xây dựng một khu
vực kinh tế biển theo mô hình chuyên ngành mà hướng tới khu kinh tế đa ngành. Đây là xu hướng phát triển đang diễn ra trên thế giới và có thể là
bước tiếp theo đối với Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh.
Khu Kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh: Từ đề xuất quy hoạch đến bài toán huy động nguồn lực
TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm, trong đó một liên danh tư vấn quốc tế đề xuất nghiên cứu Khu kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh quy mô khoảng 177.000 ha đất liền cùng toàn bộ vùng lãnh hải. Đề xuất nhằm hình thành không gian kinh tế biển tích hợp, khai thác hiệu quả hơn lợi thế cảng biển, hàng hải, logistics, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời gia tăng giá trị giữ lại cho nền kinh tế Thành phố.
Bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng không gian, mà còn là mô hình phát triển, cấu trúc không gian, các cực tăng trưởng và phương thức huy động nguồn lực để ngành kinh tế biển Thành phố thực sự cất cánh.
Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy thực hiện loạt bài gồm 3 kỳ:
Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy dự kiến đăng tải lần lượt loạt bài trong các số tạp chí, bắt đầu từ số [1], ngày [29/92/206].
Trong
ngắn và trung hạn, BCG đề xuất tập trung vào ba khu vực chuyên ngành, gồm: Khu
thương mại tự do tại Cái Mép Hạ, Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia và
Trung tâm dữ liệu tại Long Sơn. Về dài hạn, các cấu phần này có thể phát triển
thành một khu kinh tế đa ngành đặc biệt quy mô lớn, tạo thêm một cực tăng
trưởng cho TP. Hồ Chí Minh.
Cùng
với cấu trúc không gian, BCG đề xuất bốn nhóm ngành trọng điểm, gồm: sản xuất tiên
tiến, công nghệ mới nổi và năng lượng; logistics và tài chính; dịch vụ số, AI
và trung tâm dữ liệu; đô thị, dịch vụ và du lịch.
Theo
tính toán của BCG, các nhóm ngành này có thể đóng góp vào
mức tăng trưởng trên 11% mỗi năm cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là mức ước
tính của đơn vị tư vấn, được đặt trong kịch bản phát triển các ngành ưu tiên.
GÀNH RÁI, GÒ GĂNG VÀ CÁC “DỰ ÁN ĐỘNG LỰC”
Nếu
BCG nhấn mạnh cấu trúc ngành và mô hình khu kinh tế đa ngành, thì Nikken Sekkei tập
trung vào câu hỏi: đâu là những dự án có thể kéo cả không gian phát triển?
Eiji
Hayakawa từ Nikken Sekkei là tư vấn thứ 2 trong 3 tư vấn xây dựng Quy hoạch tổng thể
TP. Hồ Chí Minh, cho rằng trong một quy hoạch có tầm
nhìn 100 năm, cần xác định những dự án động lực ngay từ đầu. Theo đó, Nikken Sekkei đã
đề xuất 5 dự án động lực, trong đó Vịnh Gành Rái được xác định là một trong
những dự án có khả năng thúc đẩy phát triển khu vực Đông Nam TP. Hồ Chí Minh.
Cách
tiếp cận này khác với phương thức phát triển tuần tự khi chưa xác định điểm
khởi đầu. Theo Nikken Sekkei, việc xác định các động lực ban đầu giúp hỗ trợ và
cụ thể hóa tầm nhìn dài hạn. Điểm đáng chú ý là Gành Rái không
được đề xuất phát triển như một trung tâm cảng logistics đơn chức năng, mà Nikken
Sekkei đề xuất kết hợp cảng logistics với các trung tâm đô thị mới, du lịch và
Expo (triển lãm, hội chợ), đồng thời thúc đẩy đô thị hóa tại Phú Mỹ, Bà Rịa và Vũng Tàu. Mục tiêu là
tạo ra các cụm động lực đô thị, từ đó biến Gành Rái thành một động lực phát
triển cho toàn vùng Đông Nam Bộ.
Một
cực phát triển khác được Nikken Sekkei kiến nghị nên đưa vào Đề án Khu kinh tế biển Thành phố là
Gò Găng, với ý tưởng kết hợp sân bay trực thăng, Expo và các khu phức hợp đô
thị xung quanh. Nikkei cho rằng cách tổ chức này nhằm tạo một trung
tâm mới ven vịnh, qua đó đa dạng hóa chức năng kinh tế. Khu vực ven vịnh khi đó
không chỉ thu hút đầu tư công nghiệp mà còn mở rộng sang nhiều ngành nghề khác,
góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế và hướng tới phát triển bền vững.
Nikken Sekkei cho biết cách
tiếp cận này được tham chiếu từ quá trình phát triển Vịnh Tokyo và Minato Mirai tại Yokohama, nơi
những không gian từng gắn với công nghiệp được tái thiết thành các cụm đô thị
mới. Theo đó, trong cấu trúc không gian được đề
xuất, Cái Mép Hạ - Thị Vải - Cảng Cần Giờ được định hướng hình thành một phức
hợp cảng biển, trong đó logistics tiếp tục là chức năng chính. Trong khi đó,
khu vực Vũng Tàu - Bãi Sau - Long Hải được định hướng phát triển du lịch biển;
xa hơn ngoài khơi là các cụm năng lượng biển và điện gió ngoài khơi.
MỞ RỘNG KHÔNG GIAN, NHƯNG PHẢI ĐI CÙNG HẠ TẦNG VÀ ĐIỀU PHỐI
VÙNG
Một
trong những góp ý đáng chú ý của đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, là Đề án là cần mở rộng cách nhìn về không gian kinh tế biển.
Theo đó,
Côn Đảo cần được đưa vào Quy hoạch Khu kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh, bởi đây được đánh
giá sẽ có vai trò quan trọng đối với kinh tế biển trong tương lai. Đồng
thời, Cần Giờ - Cái Mép phải được đặt trong một không gian hàng hải rộng hơn.
Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh phân tích, nếu xét từ Nam
Trung Bộ tới Campuchia, khu vực Cần Giờ - Cái Mép có vị trí đặc biệt về cảng
nước sâu và khả năng kết nối vào nội địa. Trên tuyến hàng hải quốc tế từ châu
Âu qua Biển Đỏ, Malacca tới Quảng Châu, vị trí này cần được nhìn như một không
gian có tính quốc tế, thay vì chỉ là một dự án của riêng TP. Hồ Chí Minh.
Thống nhất chủ trương đưa Đề án Khu kinh tế biển vào Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh,
Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, SởQuy hoạch Kiến trúc thành phố, cho rằng sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt, việc lập tiếp quy
hoạch chung và quy hoạch phân khu là cần thiết để cụ thể hóa không
gian phát triển.
Đồng thời, đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc
cũng cho rằng trên cơ sở tham
khảo kinh nghiệm của Hà Lan, cần cụ thể hóa
quy hoạch không gian kinh tế biển thành 9 nhóm chức năng. Trong
đó, phân định rõ các khu vực bảo tồn sinh thái; công nghiệp, logistics và
cảng cá; đô thị, du lịch ven biển; hạ tầng năng lượng tái tạo. Hạ tầng số và
trung tâm dữ liệu cũng được đề xuất xem xét như một cấu phần tương lai.
Bên cạnh đó, bài
toán hạ tầng giao thông cũng được đặt ra khá cụ thể. Thay
vì khoảng cách từ cảng tới đường cao tốc khoảng 8 km như phương án được nêu, đề
xuất là tăng mật độ mạng lưới đường tốc độ cao, với khoảng cách tối đa khoảng 4
km, đồng thời xây dựng đường trục liên cảng chuyên dùng trên cao. Các
tuyến vận tải container, xe tải nặng và xe siêu trường, siêu trọng cần được
tách khỏi giao thông đô thị và du lịch nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ô nhiễm.
Cùng với đó, cần nghiên cứu đường sắt kết nối trực tiếp cảng nước sâu với các trung
tâm logistics và khu công nghiệp địa phương. Đại lộ ven biển cũng được đề xuất
mở rộng liên kết theo hướng Long An, Tân Tập, Cần Giuộc tới phía Tây Ninh.
Một điểm khác được Sở Quy hoạch Kiến trúc nhấn mạnh là không được bỏ qua miền Tây trong chiến lược kinh tế biển của TP. Hồ Chí Minh. Do nằm giữa miền Đông và miền Tây, với trục Vàm Cỏ là không gian kết nối, TP. Hồ Chí Minh cần tính tới vai trò của Tây Nam Bộ trong chuỗi logistics và kinh tế biển.
Bên cạnh đó, quy hoạch cần tính đến các khu dân cư nông thôn, làng chài ven biển, trong đó có Thạnh An, để bảo đảm sự kết nối giữa các cộng đồng hiện hữu với không gian kinh tế biển mới.
BA TRỤ CỘT VÀ BÀI TOÁN ĐIỀU PHỐI
Góp ý cho Đề án, ông Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, Chuyên gia Chính sách công, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đặt đề án
trong mối quan hệ giữa ba trụ cột: kinh tế biển, trung tâm tài chính quốc tế và
khu thương mại tự do.
"Ba cấu phần này bổ trợ cho nhau. Nếu chỉ có kinh tế biển mà thiếu
khu thương mại tự do thì cảng có thể chỉ dừng ở vận tải, bốc xếp. Nếu thiếu
trung tâm tài chính, khả năng tạo giá trị gia tăng cao cũng bị hạn chế", ông Nghĩa lưu ý; đồng thời nhấn mạnh độ mở của kinh tế biển càng lớn thì yêu cầu về an ninh
kinh tế biển càng cao. Vì vậy, một số cấu phần lưỡng dụng cần được tính toán
trong quá trình lập quy hoạch. Quan trọng hơn, mô hình
này không nên chỉ nhìn trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh mà phải đặt trong bối cảnh vùng.
“Đồng
Nai đang đề xuất một khu kinh tế đặc biệt với quy mô khoảng 50.000 ha, trong
khi Lâm Đồng cũng đang nghiên cứu đề xuất khu kinh tế đặc biệt tại Sơn Mỹ. Như
vậy, trên cùng một “cánh cung biển” có thể hình thành các khu vực Sơn Mỹ, Long
Thành và MEZ của TP. Hồ Chí Minh. Vấn
đề đặt ra là nếu các khu vực này ở quá gần nhau, liệu có tạo ra cạnh tranh nội
vùng hay cần một cơ chế điều phối?”. Đề án Khu kinh tế biển không
chỉ nhìn TP. Hồ Chí Minh như trung tâm tài chính, logistics và công nghiệp mà phải gắn
với Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, đặc biệt trong chuỗi nông nghiệp, thực phẩm và
logistics.
Ông Huỳnh Hồ Đại NghĩaChuyên gia Chính sách công, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Một
bài toán khác là nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo Nghĩa, không thể chỉ dựa vào
trung tâm tài chính để thu hút nhân lực; cần hình thành không gian sống, làm
việc, nghỉ dưỡng và giải trí đủ hấp dẫn. Ý tưởng về một không gian “vocation
working” và “entertainment city” từ Vũng Tàu tới Mũi Né được đưa ra nhằm hỗ trợ
thu hút nguồn nhân lực trong nước và quốc tế.
Ở
góc độ HIDS, ông An nhấn mạnh rằng chuỗi cung ứng không
thể bị “cắt lát” theo địa giới hành chính. “Một
ngành có thể sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng nguyên liệu, logistics, lao động hoặc
thị trường lại nằm ở Đồng Nai, Tây Nguyên hay Tây Nam Bộ. Vì vậy, khi quy hoạch
từng ngành phải nhìn đầy đủ chuỗi giá trị và tính liên kết.
Với
các đề xuất trên, bài toán của Đề án Khu kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh không còn chỉ là
xác định một ranh giới trên bản đồ, mà đó là bài toán tổ chức lại một không gian
kinh tế rộng lớn, lựa chọn các cực tăng trưởng, xây dựng hệ thống hạ tầng kết
nối và tạo cơ chế để các cấu phần cảng biển, công nghiệp, đô thị, tài chính,
thương mại, năng lượng, du lịch và dữ liệu có thể vận hành như một hệ sinh thái
thống nhất.
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