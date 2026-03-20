Khởi công Tổ hợp giáo dục FPT 650 tỷ đồng tại Hải Phòng

Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành đi vào hoạt động từ đầu năm 2027…

Ngày 19/3, tại phường Phù Liễn (Hải Phòng), Tập đoàn FPT đã tổ chức Lễ khởi công Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng với quy mô đào tạo hơn 5.800 học sinh, sinh viên bao gồm các cấp học từ phổ thông liên cấp, cao đẳng thực hành đến đại học và sau đại học. Dự án tổ hợp giáo dục này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Dự án Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 10ha, trong đó, phần công trình có mật độ xây dựng trên diện tích khoảng 2,8ha (mật độ 28%), phần diện tích còn lại dành cho hạ tầng phụ trợ, thể thao và không gian xanh.

Điểm nhấn của dự án là khối nhà Alpha cao 13 tầng, tích hợp trung tâm hội nghị 800 chỗ, cùng hai khối giảng đường cao từ 4-7 tầng với tổng diện tích gần 28.000m2. Bên cạnh đó là khu ký túc xá 5 tầng, nhà đa năng dịch vụ với tổng diện tích hơn 18.000m2, hệ thống sân thể thao rộng trên 10.000m2 gồm sân bóng đá mini, bóng rổ, cầu lông cùng khu cây xanh, sân vườn và quảng trường có tổng diện tích hơn 38.000m2.

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2027. Khi hoàn thành, Tổ hợp sẽ thu hút gần 450 cán bộ, giảng viên, nhân viên và có thể đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 5.800 học sinh, sinh viên bao gồm các cấp học từ phổ thông liên cấp, cao đẳng thực hành đến đại học và sau đại học. Trong đó, mỗi năm sẽ đào tạo khoảng 2.000 sinh viên đại học, 750 sinh viên nghề cùng hơn 3.000 học sinh các cấp học phổ thông.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, cho rằng việc đầu tư tổ hợp giáo dục quy mô lớn, hiện đại trên địa bàn thành phố không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân mà còn có ý nghĩa chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bán dẫn.

Theo ông Phụng, sự hiện diện của các dự án giáo dục chất lượng cao như Tổ hợp giáo dục FPT góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo – đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Phụng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng tiến độ, các sở ngành và chính quyền phường Phù Liễn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục và các điều kiện cần thiết để thực hiện dự án

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, cho biết Tổ hợp được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm và hoa phượng đỏ – biểu tượng đặc trưng của thành phố Cảng, hướng tới xây dựng môi trường học tập hiện đại, giàu trải nghiệm, gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động. Mô hình đào tạo sẽ kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức, kỹ năng và công nghệ, giúp người học chủ động thích ứng với xu thế chuyển đổi số.