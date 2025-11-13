Hải Phòng xây dựng chính sách thu hút nhân tài

Ngày 13/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đang xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng nhằm từng bước xây dựng nền công vụ hiện đại.

CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Theo đề xuất từ UBND TP. Hải Phòng, nguồn nhân lực chất lượng cao là học sinh, sinh viên, người có học vị thạc sĩ, bác sĩ nội trú, chuyên khoa, dược sĩ chuyên khoa, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trình độ cao có năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn từ nơi khác về Hải Phòng sẽ là ưu tiên của thành phố trong thu hút nhân lực chất lượng cao. Hải Phòng sẽ sử dụng các chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt, hỗ trợ một lần, hỗ trợ về tiền lương và thu nhập cũng như nhà ở và chi phí sinh hoạt để thu hút nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, Hải Phòng dự kiến sẽ cấp 100% học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại các kỳ thi quốc tế cam kết tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học, sau khi ra trường về làm việc tại các đơn vị thuộc thành phố. Cấp 100% học bổng, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học tiếp bậc sau đại học nếu cam kết sau khi học xong làm việc đúng ngành, nghề tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Thực hiện hỗ trợ một lần đối với sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc, người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư sau khi được thành phố tiếp nhận, có cam kết làm việc ít nhất từ 5 năm trở lên. Trong đó, sinh viên được hỗ trợ 150 triệu đồng. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và tương đương được hỗ trợ 200 triệu đồng. Người có trình độ tiến sỹ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và tương đương được hỗ trợ 300 triệu đồng. Người có học hàm phó giáo sư và tương đương được hỗ trợ 400 triệu đồng. Người có học hàm giáo sư và tương đương được hỗ trợ 500 triệu đồng.

Chính sách về thu nhập và tiền lương, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng. Người có trình độ thạc sĩ và tương đương được hưởng gấp 2 lần mức lương tối thiểu vùng. Người có trình độ tiến sĩ và tương đương được hưởng gấp 3 lần mức lương tối thiểu vùng. Người có trình độ phó giáo sư và tương đương trở lên được hưởng gấp 4 lần mức lương tối thiểu vùng.

Người có trình độ, năng lực vượt trội, kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng được hưởng gấp 2 lần mức lương tối thiểu vùng. Nhà khoa học, chuyên gia thu hút theo nhiệm vụ, theo đơn đặt hàng, tùy theo tính chất công việc, thời gian thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng được hỗ trợ thu nhập gấp 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Ngoài lương, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, nhân lực chất lượng cao còn được hỗ trợ thêm thu nhập với mức từ 50% - 100% mức thu nhập.

Các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được TP. Hải Phòng đặt hàng thực hiện các dự án, đề án (không phải nhiệm vụ khoa học theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ), giải pháp, sáng kiến đổi mới kỹ thuật, công nghệ hoặc tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao từ cấp thành phố trở lên sẽ được trả kinh phí theo hợp đồng, đảm bảo thu nhập bình quân mỗi tháng từ 30 - 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng thực hiện hỗ trợ nhà ở và đi lại đối với những trường hợp đang gặp khó khăn về nhà ở, được mua nhà ở xã hội theo các chính sách của thành phố.

Nguồn nhân lực chất lượng cao được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương có cam kết làm việc cho cơ quan, đơn vị thuộc thành phố ít nhất 5 năm kể từ ngày hoàn thành chương trình đào tạo được hỗ trợ 150 triệu đồng đối với đào tạo thạc sĩ, hỗ trợ 300 triệu đồng đối với đào tạo tiến sĩ. Nguồn hỗ trợ này sẽ được nhận sau khi cấp bằng tốt nghiệp.

Chính sách tôn vinh, khen thưởng đối với những cán bộ, công chức, viên chức có sáng kiến, đề án, đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến cấp thành phố trở lên, được áp dụng hiệu quả, thiết thực, nhân rộng trong thực tiễn được thưởng 20% giá trị đem lại và tối đa không quá 500.000.000 triệu đồng cho một giải pháp, sáng kiến.

TRUNG TÂM NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO KHU VỰC

Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, trước sáp nhập, các năm 2019, 2024, tỉnh Hải Dương (trước đây) đều có áp dụng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành y đi đào tạo bậc sau đại học, chính sách thưởng phong học hàm, danh hiệu. Tuy nhiên, tỉnh Hải Dương chưa tổng kết được số lượng hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khi đó, từ năm 2024, Hải Phòng đã có chính sách đào tạo cán bộ nguồn từ xa. Trước đó, năm 2007, Hải Phòng có Đề án đào tạo 100 tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài. Năm 2008, Hải Phòng lại có Đề án 165 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài. Năm 2009, Hải Phòng có chính sách tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp uỷ, chính quyền xã, phường, thị trấn. Năm 2018, Hải Phòng có chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Cùng năm 2018, Hải Phòng có chính sách thi tuyển, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng.

Cũng trong giai đoạn này, Hải Phòng thực hiện chính sách thu hút cán bộ lãnh đạo, quản lý từ khu vực doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập vào cơ quan thuộc thành phố. Đồng thời, thực hiện chính sách thu nhập tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố. Năm 2023, Hải Phòng tiếp tục có chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nguồn nhân lực ngành y tế, hỗ trợ đào tạo, thu hút giảng viên trình độ cao cho Trường Đại học Hải Phòng.

Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, những năm trước, tỉnh Hải Dương (trước đây) thực hiện các chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực cho các đối tượng và lĩnh vực nhất định. Trong khi đó, Hải Phòng đã hướng tới cách hỗ trợ tiếp cận chiến lược, tổng thể và dài hạn hơn nhằm tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn, từng bước đưa Hải Phòng trở thành trung tâm nhân lực chất lượng cao của khu vực.

Đến nay, sau sáp nhập, Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực quan trọng theo nhu cầu phát triển của TP. Hải Phòng trong giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2050 để từng bước đưa Hải Phòng trở thành địa phương có đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu hiện đại hoá nền hành chính công.