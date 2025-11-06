Hết tháng 10/2025, Hải Phòng có 7 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kịch bản tăng trưởng, trong đó thu ngân sách đạt hơn 162.875 tỷ đồng, bằng hơn 110% dự toán Trung ương giao cả năm…

Ngày 6/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết đến hết tháng 10/2025, thành phố có 7/9 chỉ tiêu phát triển – kinh tế xã hội đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng đã đề ra, trong đó, nổi bật nhất là hoạt động thu ngân sách với mức thu luỹ kế 10 tháng đã bằng hơn 110% dự toán của cả năm mà Trung ương giao. Ngược lại, thu hút FDI và tăng trưởng chỉ số phát triển công nghiệp chưa đạt được mục tiêu.

Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, tổng thu ngân sách 10 tháng của năm đạt hơn 162.875 tỷ đồng, bằng 110,5% dự toán Trung ương giao thu ngân sách cả năm 2025. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 69.116,05 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch Trung ương giao. Thu nội địa đạt 89.289,413 tỷ đồng, bằng 119,6% dự toán Trung ương giao. Trong thu nội địa, số thu tiền sử dụng đất đạt 38.252,446 tỷ đồng, bằng 145,2% dự toán kế hoạch thu ngân sách tiền sử dụng đất cả năm Trung ương giao.

Tổng mức bán lẻ đạt 309.633,5 tỷ đồng (tăng 15,12% so với cùng kỳ, bằng 82,15% kịch bản tăng trưởng năm). Doanh thu từ hoạt động vận tải, kho bãi, dịch vụ ước đạt 142.113 tỷ đồng (tăng 14,61% so với cùng kỳ, bằng 82,37% kịch bản tăng trưởng của năm). Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 33,37 tỷ USD (tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước).

Sản lượng hàng hoá thông qua cảng 10 tháng ước đạt 162,73 triệu tấn (tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước). Hải Phòng cũng đã đón và phục vụ 12,87 triệu lượt du khách (tăng hơn 27% so với cùng kỳ). Trong lĩnh vực công nghiệp, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 16,61% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, luỹ kế thu hút đầu tư FDI luỹ kế 10 tháng mới đạt 2,3 tỷ USD, bằng 41,8% kế hoạch thu hút của cả năm (khoảng 5,5 tỷ USD). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong 10 tháng mới tăng 15,2% so với cùng kỳ, mức tăng này thấp hơn khá xa so với mục tiêu mục tiêu tăng trưởng 16,8% cả năm. Các ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, điều hoà không khí, hơi nước bị giảm 4,58% so, ngành khai khoáng giảm khoảng 20,64% so với cùng kỳ.

Theo UBND TP. Hải Phòng, 2 chỉ tiêu thu hút vốn FDI và tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp chưa đạt mục tiêu đề là do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động. Từ 7/8/2025, Hoa Kỳ chính thức áp thuế đối ứng, trong đó, hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam bị áp mức thuế 20%, hàng hoá trung chuyển ừ nước thứ ba bị áp mức thuế 40%.

Điều này khiến các tập đoàn đa quốc gia phải thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất trong nước. Vì thế, chỉ số tăng trưởng công nghiệp và thu hút vốn FDI của Hải Phòng chưa đạt mục tiêu đề ra.

Theo UBND TP. Hải Phòng, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, trong những tháng cuối năm, Hải Phòng sẽ theo sát các nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng, đặc biệt là các nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị thu hút đầu tư bên lề ABAC 3 để đảm bảo thu hút đạt khoảng 3,32 tỷ vốn đầu tư FDI vào Hải Phòng trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng phấn đấu tiếp tục thu ngân sách khoảng 38.122,05 tỷ đồng, trong đó dự thu nội địa khoảng 13.146 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 20.000 tỷ đồng.