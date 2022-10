Hải Phòng khẩn trương giải phóng mặt bằng xây dựng khu nhà ở phục vụ 10.000 công nhân

Ban quản lý Khu kinh tế TP.Hải Phòng vừa có buổi làm việc cụ thể với UBND quận Hải An và các ngành chức năng về việc giải phóng mặt bằng xây dựng khu nhà ở phục vụ nhu cầu của 10.000 công nhân.

QUYẾT TÂM BÀN GIAO ĐẤT TRONG QUÝ 4/2022

Khu đất dự kiến xây dựng nhà ở công nhân có diện tích hơn 5,4 ha tại quận Hải An, có một phần do phường Đông Hải 2 quản lý, một phần chưa giải phóng mặt bằng do Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng quản lý

Đối với phần diện tích chưa thu hồi, UBND quận Hải An đề nghị UBND TP.Hải Phòng ra thông báo thu hồi đất, trên cơ sở đó sẽ cùng các ngành chức năng thực hiện kế hoạch thu hồi.

Chủ tịch UBND quận Hải An Dương Đình Ổn cho biết, các thủ tục thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng được trình, phê duyệt sớm, thì UBND quận Hải An sẽ bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án ngay trong quý 4/2022, tạo điều kiện cho chủ đầu tư xây dựng, khẩn trương đưa công trình nhà ở quy mô 10.000 chỗ vào sử dụng, nhằm đáp ứng được nhu cầu về nhà ở của công nhân làm việc tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải.

Cũng đưa ra ý kiến, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên yêu cầu quận Hải An cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng triển khai thực hiện các công việc cần thiết, để đảm bảo tiến độ đề ra.

Được biết ngày 25/2, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam dạng ký túc xá cao 10 tầng, và nhà tiện ích công cộng cao 5 tầng, phục vụ nhu cầu ở cho khoảng 10.000 người lao động làm việc tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải. Dự án có tổng mức đầu tư 1.560 tỷ đồng, thời hạn thực hiện dự án 50 năm, chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thi công từ quý 4/2022 đến quý 4/2024, giai đoạn 2 từ quý 4/2025 đến quý 4/2027.

Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông tin, Dự án này cùng Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân viên của Công ty TNHH Universal Industrial Việt Nam là hai dự án nhà ở cho người lao động tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải được Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp phép trong năm 2022. Hai dự án phát triển nhà ở dạng ký túc xá kỳ vọng giải quyết được chỗ ở cho khoảng 14.000 công nhân trong tổng số khoảng 38.000 công nhân, người lao động đến làm việc tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải vào thời gian tới.

Đơn vị này nêu, định hướng phát triển kinh tế của Hải Phòng dựa trên 3 trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao – cảng biển, logistics – du lịch dịch vụ, riêng về phát triển công nghiệp, Hải Phòng dự kiến mở thêm 15 khu công nghiệp mới, do vậy nhu cầu về nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao rất lớn. Bên cạnh đó, ở lĩnh vực thu hút người lao động, các khu công nghiệp của Hải Phòng sẽ phải cạnh tranh với các khu công nghiệp của các địa phương lân cận như Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình…Vì thế việc xây dựng cơ chế, chính sách an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng cho người lao động trở thành một trong những giải pháp hữu hiệu để thu hút và giữ chân người lao động. Đây được xác định là phần quan trọng trong kế hoạch nhằm hiện thực hóa mục tiêu, xây dựng và phát triển Hải Phòng nhanh và bền vững.

DÀNH 433,19 HA ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

UBND TP. Hải Phòng cho biết, theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 thì thành phố dành 433,19 ha đất để phát triển dự án nhà ở xã hội tại 49 vị trí. Trong đó, quận Hải An có 5 dự án nhà ở xã hội gồm: dự án nhà ở công nhân (thu hồi của Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam) quy mô 2,4 ha; dự án đầu tư nhà ở xã hội tại phường Tràng Cát 126 ha; nhà ở công nhân Công ty TNHH Regiana 9,5 ha; khu nhà ở thu nhập thấp 0,5 ha; khu nhà ở xã hội 23 ha.

Huyện Tiên Lãng có 4 dự án nhà ở xã hội: khu nhà ở phục vụ cán bộ công nhân viên và người lao động 9,9 ha; xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Tiên Lãng 2 quy mô 10,5 ha; xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Tiên Thanh 8,5 ha; Dự án khu đô thị mới thôn 4, xã Hùng Thắng 4,98 ha.

Tuy nhiên, địa phương nhận định việc phát triển nhà ở cho công nhân còn khó khăn do cơ chế ưu đãi, hỗ trợ về thuế, đất đai, các thủ tục đầu tư chưa đủ khuyến khích, đồng thời còn vướng mắc ở khâu đền bù giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến vấn đề này, tại hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức của cả hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Người đứng đầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương phải quan tâm, thúc đẩy việc này một cách thực chất, lành mạnh và bền vững.

Theo Thủ tướng, hiện nay việc xây dựng, phát triển nhà ở xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân; cơ chế chính sách và quá trình thực thi còn bộc lộ nhiều hạn chế. Để đạt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ cho công nhân, người thu nhập thấp giai đoạn từ nay tới năm 2030 đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt từ các bộ, ngành, địa phương và sự tham gia của doanh nghiệp, người dân với trách nhiệm xã hội cao, phải “nói đi đôi với làm, không để người dân mất niềm tin”.

Tương tự, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, nhà ở xã hội là trăn trở lớn đối với Nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh Nhà nước, chính quyền địa phương cần tính toán để quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với việc chịu trách nhiệm về nhu cầu nhà ở.