Hải Phòng khởi công dự án Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng

Ngày 15/01/2026, thành phố Hải Phòng đồng loạt khởi công 3 dự án Khu công nghiệp với tổng mức đầu tư hơn 19.000 tỉ đồng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Dự án đầu tiên là Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 với quy mô gần 600 ha, tổng vốn đầu tư là 13.061 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phát triển xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trong Khu thương mại tự do thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành, Khu công nghiệp này sẽ tạo việc làm cho khoảng 42.000 – 45.000 lao động.

Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại – xanh – thông minh, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế; ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghệ sạch, trọng tâm là điện tử, vi mạch, sản xuất xe điện, công nghiệp hỗ trợ và logistics công nghệ cao.

Dự án thứ hai được khởi công là Dự án Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B do Chủ đầu tư Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp C.E.O thực hiện. Dự án được triển khai tại xã Chấn Hưng với quy mô 186,49 ha và tổng mức đầu tư lên tới 2.795,372 tỷ đồng.

Đây là dự án trọng điểm nằm trong định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực Tiên Lãng nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ.

Với định hướng là Khu công nghiệp hỗ trợ và Khu công nghiệp sinh thái, dự án dự kiến sẽ thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô và công nghiệp công nghệ cao.

Dự kiến, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động địa phương, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, đồng thời đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế và phí.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại của khu công nghiệp sẽ tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, thương mại và đô thị hóa khu vực xã Chấn Hưng và khu vực Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Dự án thứ ba là Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) tại xã Vĩnh Bảo và xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng. Dự án có quy mô 226,01 ha với tổng mức đầu tư 3.550,804 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước ước tính khoảng 1.187 tỷ đồng (thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp); Tổng doanh thu dự kiến của dự án khoảng 7.691 tỷ đồng. Đồng thời, tạo việc làm cho khoảng 9.500 lao động, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương và các vùng lân cận, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Với định hướng xây dựng Khu công nghiệp sinh thái, dự án sẽ hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, ít phát thải.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh Hải Phòng hôm nay đã trở thành một thành phố cảng biển lớn, hiện đại với quy mô nền kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc. Các dự án được khởi công sẽ góp phần hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, logistics, thương mại và đô thị phụ trợ trong khu vực.