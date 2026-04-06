Hải Phòng phân quyền giải quyết thủ tục đất cho cấp xã

Nam Khánh

06/04/2026, 13:22

Hải Phòng xem xét triển khai phân cấp phân quyền thủ tục về lĩnh vực đất đai từ cấp huyện về cho chính quyền cấp xã…

Chủ tịch UBND xã An Khánh (Hải Phòng) kiểm tra thực địa phạm vi giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn xã.
Ngày 6/4/2026, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang xem xét thực hiện phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai từ cấp huyện về cấp xã nhằm phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời, rút ngắn thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác nguồn lực đất đai trong quá trình đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá.

UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN 7 THẨM QUYỀN

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng sẽ thực hiện phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai và trình tự thủ tục hành chính về đất đai, trong đó, phân cấp 7 nhóm thẩm quyền cho UBND cấp xã theo quy định của pháp luật đất đai.

Cụ thể, UBND cấp xã được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với cá nhân theo điểm a khoản 2 Điều 123, quyết định giao đất cho cộng đồng dân cư theo điểm b khoản 2 Điều 123, quyết định giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo điểm b khoản 2 điều 178 Luật Đất đai.

UBND cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân trong các trường hợp cụ thể quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 3 và khoản 6 Điều 124 Luật Đất đai.

UBND cấp xã chấp thuận bằng văn bản đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 123 Luật Đất đai.

UBND cấp xã chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo điểm a khoản 2 Điều 123.

UBND cấp xã phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 219 Luật Đất đai.

UBND cấp xã có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 78 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

UBND cấp xã chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 6 Điều 45, phê duyệt phương án sử dụng đất lúa của cá nhân quy định tại khoản 7 Điều 45 Luật Đất đai.

NHỮNG THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ 

UBND TP. Hải Phòng thực hiện phân cấp thẩm quyền cho chủ tịch UBND cấp xã thực hiện 12 thẩm quyền. Trong nhóm thẩm quyền thu hồi đất, chủ tịch UBND cấp xã quyết thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (điểm c khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai), ban hành thông báo thu hồi đất theo (điểm a khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai).

Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc (điểm đ khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai), ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (khoản 3 Điều 88 Luật Đất đai), quyết định thành lập Ban cưỡng chế kiểm đếm (khoản 1 Điều 36 Nghị định 102/2024/NĐ-CP), quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (điểm c khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai).

Cũng trong lĩnh vực thu hồi đất, chủ tịch UBND cấp xã quyết định thu hồi đất (khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai) và các quy định liên quan đến trình tự thủ tục thu hồi đất (các khoản 3, 5, 6 Điều 87, khoản 7 Điều 91 Luật Đất đai) và các Nghị quyết số 254/2025/QH15, số 226/2025/QH15 của Quốc hội. Ban hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất, phê duyệt phương án cưỡng chế và kinh phí cưỡng chế (khoản 3, điểm a khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 89 Luật Đất đai).

Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại điểm c khoản 6 Điều 13 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP), quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá, quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Điều 229 Luật Đất đai đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 123 Luật Đất đai.

Chủ tịch UBND cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, đặc khu. Ngoài ra, chủ tịch UBND cấp xã thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, quyết định phân cấp, phân quyền của UBND TP. Hải Phòng trong lĩnh vực đất đai thể hiện xu hướng cải cách quản lý đất đai trong giao đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất. UBND TP. Hải Phòng dự định thực hiện quy định về phân quyền cho UBND cấp xã, chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực đất đai ngay trong năm 2026 và kéo dài đến hết 1/3/2027.

Hải Phòng điều chỉnh quy định bồi thường giải phóng mặt bằng

Hải Phòng thu hồi đất thực hiện 118 dự án, công trình

Hải Phòng thu hồi đất xen kẹt để đấu giá

dự án đầu tư đất đai phân cấp đất đai Hải Phòng quản lý đất đai thẩm quyền chủ tịch UBND xã thủ tục hành chính đất đai UBND cấp xã Hải Phòng

TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa tại Thủ Thiêm với quy mô 33 ha, dự kiến phục vụ khoảng 15.000 người...

Luật Đô thị đặc biệt được các chuyên gia nhận định là bước đi tất yếu, nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, mở rộng không gian phát triển và giúp TP.Hồ Chí Minh tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, qua đó củng cố vai trò đầu tàu kinh tế trong giai đoạn mới....

Tại phía Tây Hải Phòng đã có 15 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích hơn 944ha nhưng do chưa được bố trí quỹ đất kỳ 2021 - 2025 nên chưa thể giao đất…

Tại nhiều đô thị lớn, các đại lộ chính không chỉ đóng vai trò hạ tầng giao thông mà còn trở thành động lực hình thành và phát triển các khu vực thương mại sầm uất. Tại Hải Phòng, trong khi đại lộ Lê Hồng Phong tiếp tục khẳng định vị thế là trục phát triển trung tâm kết nối sân bay Cát Bi, thì xu hướng dịch chuyển về phía Bắc sông Cấm qua cầu Nguyễn Trãi hướng tới đại lộ Bắc Nam VSIP đang mở ra kỳ vọng về một hành lang thương mại mới đầy tiềm năng.

Sáng 5/4, VinaLiving đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm thương mại (TTTM) thuộc dự án Salacia Villas với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền địa phương, các đơn vị tư vấn, thi công và đông đảo khách hàng.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

