Hải Phòng: Phát triển đô thị gắn với môi trường xanh, cộng đồng văn minh

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng (HPURENCo) là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn các quận nội thành: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An và huyện An Dương.

Hàng ngày, khoảng gần 1000 tấn rác tại các quận nội thành Hải Phòng được thu gom về nơi tập kết để đưa đi xử lý. Dù khối lượng rác sẽ tăng liên tục nhưng đôi ngũ cán bộ và công nhân viên của HPURENCo vẫn luôn nỗ lực không mệt mỏi vì một thành phố cảng xanh - văn minh - hiện đại.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT

Ông Lê Ngọc Biên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng cho biết: Ngoài việc tăng cường công tác tuyền truyền trong công đồng dân cư, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách đô thị của UBND các phường, khu dân cư, tổ dân phố nhằm phát hiện và ngăn chặn nguồn phế thải xây dựng. Qua đó, giảm đáng kể lượng rác thải phát sinh ra lòng đường, hè phố và các khu vực công cộng.

Hàng ngày, việc tưới nước rửa đường thu gom rác được thực hiện từ 23h đến 6h30. Vào những ngày cao điểm hoặc sau mưa bão, những ngày lễ công nhân của công ty được huy đông tối đa năng suất lao động vì lượng rác thải phát sinh rất nhiều. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, liên tục, đột xuất để đánh giá hiệu quả, chất lượng công việc.

Công nhân vệ sinh quảng trường nhà hát lớn.

Với mật độ dân số tăng cao, không gian đô thị mở rộng, khối lượng rác tại các ga lưu chứa ngày càng lớn… Công ty đã tăng cường các xe thu gom, vận chuyển rác, phân loại, tái chế rác thải nhựa; phân loại rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ, xử lý làm giảm thiểu tối đa ô nhiễm, nên môi trường luôn được đảm bảo vệ sinh trong khâu vận chuyển rác ra khỏi thành phố.

Ý thức được trách nhiệm của đơn vị trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Công ty đã không ngừng nâng cao năng lực quản lý, sử dụng hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị hiện có, đầu tư mua sắm và cải tiến phương tiện làm việc thân thiện với môi trường, bố trí xe chuyên dùng thu gom vận chuyển rác thải hữu cơ tại các địa điểm được người dân phân loại rác theo mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” do Công ty phối hợp cùng chính quyền địa phương, tổ dân phố triển khai thực hiện.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN

Từ 2020, HPURENCo đã triển khai đưa vào sử dụng 70 xe đạp thu gom rác kết hợp tuyên truyền việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Khi phát hiện khu vực phát sinh rác thải, công nhân sẽ thu gom rác lưu trong các thùng, chụp ảnh lưu lại địa chỉ. Hàng tháng, Công ty họp giao ban, nắm tình hình để tiếp tục tuyền truyền, giám sát nâng cao ý thức đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Môi trường tại các khu xử lý rác luôn được đảm bảo vệ sinh bằng việc phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột, đảm bảo các khu xử lý rác thải không trong tình trạng ô nhiễm. Các hoạt động tuyên truyền của HPURENCo luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và đoàn thanh niên…

Công ty môi trường đô thị Hải phòng làm vệ sinh đường phố.

Trong khi không gian đô thị thiếu các điểm vui chơi dành cho trẻ em, các điểm sinh hoạt cộng đồng, Công ty đã đề xuất việc việc cải tạo các điểm tập kết rác, các bãi đỗ xe thành điểm sinh hoạt cộng đồng góp phần chỉnh trang đô thị tạo không gian thoáng mát nâng cao chất lượng đời sống người dân góp phần vào cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố đô thị thêm xanh văn minh hiện đại.

Với bề dày kinh nghiệm và tiềm lực của mình, HPURENCo luôn đi đầu trong công cuộc bảo vệ môi trường thành phố xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững.