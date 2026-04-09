Hải Phòng quyết xử lý các dự án tồn đọng kéo dài

Hải Phòng mổ xẻ các nguyên nhân khiến cho nhiều dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài, giao cho các ngành phối hợp giải quyết…

Ngoài 315 dự án, công trình tồn đọng đã có hướng xử lý, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng xác định thành phố còn 151 dự án, công trình đang tìm hướng xử lý. Các dự án, công trình vượt thẩm quyền của địa phương, sau khi báo cáo xin ý kiến các bộ ngành, sẽ báo cáo Thủ tướng hướng xử tháo gỡ, các dự án thuộc thẩm quyền thành phố thì thực hiện rà soát, phân loại giao cho các sở ngành giải quyết theo chức năng nhiệm vụ.

“BẮT MẠCH” NGUYÊN NHÂN DỰ ÁN TỒN ĐỌNG

Theo đánh giá của Sở Tài chính Hải Phòng, loạt dự án đầu tư trên địa bàn chậm triển khai, kéo dài nhiều năm chủ yếu do vướng mắc về quy hoạch, đất đai – giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và cơ sở pháp lý.

Ở nhóm vướng mắc quy hoạch, một số dự án kéo dài từ giai đoạn trước năm 2010 đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Điển hình, dự án Làng biệt thự cao cấp Vạn Hương (phường Đồ Sơn) được chấp thuận chủ trương từ năm 2003 nhưng không được cập nhật kịp thời vào quy hoạch chung, dẫn đến không còn phù hợp định hướng phát triển.

Dự án Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu có hơn 31ha lấn biển ngoài quy hoạch.

Tương tự, dự án Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu không chỉ chậm điều chỉnh quy hoạch mà còn có dấu hiệu sử dụng 31,2 ha đất ngoài phạm vi được duyệt. Dự án Khu đô thị phía Tây thành phố Hải Dương (cũ) cũng phát sinh bất cập khi một phần diện tích dự án nằm ngoài phạm vi được Thủ tướng chấp thuận giao đất.

Nếu giai đoạn trước, vướng mắc quy hoạch chủ yếu xảy ra ở lĩnh vực đô thị, du lịch thì sang giai đoạn 2018 - 2022, tình trạng này lan sang hạ tầng công nghiệp. Có tới 15 cụm công nghiệp tại khu vực phía Tây Hải Phòng với tổng diện tích hơn 944 ha, vốn đầu tư dự kiến trên 7.000 tỷ đồng, được xác định chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021–2025, khiến nhiều dự án quá hạn nhưng vẫn chưa thể triển khai.

Một vướng mắc khác là thiếu hụt nguồn vốn đầu tư. Dự án ký túc xá sinh viên phường Chu Văn An (tổng vốn hơn 214 tỷ đồng) khởi công năm 2009 nhưng phải dừng từ năm 2014 do vốn bố trí nhỏ giọt. Dự án ký túc xá Trường Đại học Hải Phòng (hơn 320 tỷ đồng) cũng đình trệ khi mới đạt 56 - 78% khối lượng do thiếu vốn trái phiếu Chính phủ.

Tương tự, dự án tuyến đường trục chính Khu đô thị - công nghiệp Bến Rừng (tổng vốn gần 992 tỷ đồng) dừng thi công từ năm 2018 do thiếu tới hơn 832 tỷ đồng. Dự án đường Lạch Tray – Hồ Đông với tổng mức đầu tư hơn 4.384 tỷ đồng cũng rơi vào tình trạng đình trệ khi ngân sách địa phương không thể tiếp tục bố trí phần vốn còn thiếu.

Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng vướng mắc về văn bản pháp lý làm chậm quá trình triển khai giai đoạn tiếp theo.

Đối với lĩnh đóng tàu, do tác động khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tiếp đó là sự sa sút của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giai đoạn 2010 - 2012 khiến cho các dự án, công trình quy mô lớn phải dừng, giãn tiến độ. Một loạt dự án như trụ sở Công ty Vận tải biển Nam Triệu, các nhà máy lắp ráp động cơ Diesel MAN B&W, Mitsubishi, Trường Cao đẳng kỹ thuật và nghiệp vụ công nghiệp tàu thủy, cùng dự án nâng cấp, mở rộng Công ty đóng tàu Phà Rừng đã bị buộc dừng.

Khi thị trường suy giảm, nhu cầu đóng mới tàu biển sụt giảm, nguồn vốn tín dụng bị kiểm soát chặt, các dự án phụ thuộc vào vốn vay rơi vào tình trạng thiếu vốn kéo dài, thành ra đầu tư dang dở, hiệu quả thấp và phát sinh nhiều hệ lụy.

Ngoài ra, dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng (quy mô 1.566 ha), dù được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn gặp khó khăn do liên quan đến việc xác định giá trị pháp lý của văn bản số 7068/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ (văn bản mà cơ quan chức năng lấy làm căn cứ cấp giấy chứng nhận đầu tư). Vướng mắc này cũng làm chậm quá trình triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án.

XỬ LÝ DỨT ĐIỂM DỰ ÁN “TREO” KÉO DÀI

Theo báo cáo từ sở Tài chính Hải Phòng, trong tổng số 466 dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ, Hải Phòng đã giải quyết, có phương án giải quyết đối với 315 dự án, công trình. Đối với 151 dự án, công trình còn lại, Hải Phòng sẽ rà soát phân loại và phân công cho các cơ quan chức năng giải quyết.

Trong đó, Hải Phòng xác định có 7 dự án, công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, 126 dự án, công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP. Hải Phòng và 18 dự án, công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Đối với các dự án, công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính Phủ, các cơ quan chức năng của Hải Phòng sẽ phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành để xin hướng dẫn xử lý đối với các dự án, công trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Đảo Hoa Phượng - dự án Làng biệt thự cao cấp Vạn Hương (phường Đồ Sơn) gặp vướng mắc về quy hoạch vượt thẩm quyền giải quyết của thành phố.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP. Hải Phòng, thành phố thực hiện rà soát, phân loại để giao cho các sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, giải quyết đối với những dự án, công trình thuộc phạm vi trách nhiệm của các đơn vị này.

Các cơ quan đơn vị được giao chủ trì rà soát quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện dự án, pháp luật hiện hành để xử lý giải quyết. Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong áp dụng pháp luật, kịp thời xin ý kiến cơ quan đơn vị liên quan để đề xuất phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án công trình tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ.

Theo Sở Tài chính Hải Phòng, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ, định kỳ hàng tháng, các ngành được giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc về UBND TP. Hải Phòng. Sở Tài chính vừa là cơ quan giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, công trình thuộc lĩnh vực đầu tư, tài chính vừa là cơ quan tổng hợp, báo cáo tham mưu cho thành phố về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo kế hoạch, trước 30/6, các sở ngành được giao tháo gỡ khó khăn vướng mắc phải hoàn thành việc tháo gỡ, khó khăn vướng mắc hoặc có giải pháp tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho các dự án, công trình thuộc phạm vi được giao.

Việc Hải Phòng quyết liệt rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ không chỉ góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư mà còn cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn thành phố.