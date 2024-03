Hải Phòng sát cánh cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Sáng 20/3 UBND TP. Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với chủ đề “Hợp tác – Phát triển – Hiệu quả”. Hội nghị được tổ chức nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, khẳng định, thành phố luôn xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, dành sự quan tâm đặc biệt đến các nhà đầu tư bằng những nỗ lực thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Năm 2023, trong bối cảnh nhiều biến động khó lường của kinh tế toàn cầu và Việt Nam, Hải Phòng vẫn là một trong những điểm sáng của cả nước về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 31 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 cả nước về kim ngạch xuất khẩu; Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 30 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 cả nước về kim ngạch nhập khẩu; Sản lượng hàng hóa qua cảng: đạt trên 170 triệu tấn, tăng 1,19%. Trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5,1 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ; Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 4,5 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ; Sản lượng hàng hóa qua cảng: ước đạt 22,2 triệu tấn, tăng 6,62% so với cùng kỳ…

Tính đến thời điểm hiện nay, Hải Phòng đã có 950 dự án đầu tư FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt 30,04 tỷ USD. Khối doanh nghiệp có vốn FDI cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Xác định rõ vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội, TP. Hải Phòng đã không ngừng nỗ lực thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông đồng bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thành phố đã ban hành kế hoạch số 28/KH - UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2024, với mục tiêu cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh của Hải Phòng phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển hiện tại, góp phần nâng cao vị thế địa phương cũng như quốc gia trong môi trường hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, lãnh đạo thành phố cũng thừa nhận, dù không gian đầu tư, kinh doanh được cải thiện, cộng đồng doanh nghiệp có nhiều nỗ lực, chủ động vượt qua thách thức nhưng trong quá trình thực hiện các chính sách liên quan đến hoạt hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và chuyển đổi số, doanh nghiệp vẫn phản ánh về các biến động quy định, chi phí và thủ tục lưu kho bãi tốn kém, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp...

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, hội nghị đã ghi nhận 78 kiến nghị thuộc những nhóm lĩnh vực của cộng đồng doanh nghiệp như, vướng mắc đối với chính sách quản lý chuyên ngành, quy định pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đề xuất thành phố xem xét miễn, giảm phí cơ sở hạ tầng, dịch vụ cảng biển của thành phố và phối hợp giữa các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả thu phí, kiến nghị phản ánh về tình trạng các cước vận tải biển tăng cao, các loại phí, phụ phí liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu do các hãng tàu nước ngoài...

Tiếp thu những phản ảnh khó khăn hạn chế còn tồn tại trong cơ chế quản lý cũng như những tiêu cực trong thực thi, UBND TP Hải Phòng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển hạ tầng, tăng tốc tiến độ giải phóng mặt bằng, chung tay cùng các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi đến với Hải Phòng.

Trên cơ sở những trao đổi, chia sẻ giữa các lãnh đạo thành phố với cộng động doanh nghiệp, đại diện một số doanh nghiệp cho biết cùng với những khó khăn, vướng mắc khi đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu tại Hải Phòng được tháo gỡ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI sẽ tăng tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm, giảm chi phí giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp nội cũng được tạo điều kiện phát triển, chủ động tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế lớn hơn, tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm, đóng góp thiết thực ngân sách Nhà nước.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã trao tặng Bằng khen cho 48 doanh nghiệp FDI có thành tích xuất sắc trong xuất khẩu, đóng góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.