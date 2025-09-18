Thứ Năm, 18/09/2025

Hải Phòng tăng vốn dự án cầu Nguyễn Trãi để làm hầm chui

Nam Khánh

18/09/2025, 19:17

Dự án thành phần 1 (xây dựng công trình) cầu Nguyễn Trãi được điều chỉnh tăng vốn từ 4.416 tỷ đồng lên thành 4.981 tỷ đồng để làm hạng mục hầm chui Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong…

Phối cảnh hầm chui Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong thuộc dự án cầu Nguyễn Trãi.
Phối cảnh hầm chui Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong thuộc dự án cầu Nguyễn Trãi.

Ngày 18/9, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Chủ tịch thành phố đã có quyết định điều chỉnh dự án thành phần 1 thuộc dự án xây cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận từ hơn 4.416 tỷ đồng lên thành 4.981 tỷ đồng để đầu tư thêm hạng mục cải tạo nút giao khác mức Ngã 6 giữa tuyến đường Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong.

Theo quyết định số 3641/QĐ - UBND ngày 5/9/2025 của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng về việc điều chỉnh dự án thành phần 1 (xây dựng công trình) thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh từ hơn 4.416 tỷ đồng lên thành 4.981 tỷ đồng, tăng hơn 565 tỷ đồng so với quyết định của UBND thành phố phê duyệt dự án trước đó.

Trong số vốn tăng thêm, có hơn 462 tỷ đồng là chi phí xây dựng, số còn lại là các khoản chi phí quản lý dự án, chi đầu tư xây dựng, chi khác và chi dự phòng. Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận được điều chỉnh tăng thêm 4,87ha đất tại giao Ngã 6 Nguyễn Trãi – Lê Hồng Phong (phường Ngô Quyền) để thực hiện hạng mục nút giao khác mức.

Cụ thể, hạng mục nút giao khác mức tại Ngã 6 Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong được đầu tư xây dựng hầm chui trục thông hướng đường Nguyễn Trãi kết nối đường Lê Hồng Phong với chiều dài hầm khoảng 340 m, mặt cắt ngang hầm chui đảm bảo 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ). Phía trên, tại nút giao các đường Nguyễn Trãi, Đà Nẵng, Lê Lợi, Lê Hồng Phong và đường Lê Lai được mở rộng, tạo dạng đảo xuyến.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi được HĐND TP. Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 22/12/2020. Dự án được HĐND thành phố quyết định điều chỉnh lần đầu tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 12/8/2021, điều chỉnh lần hai tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/7/2022.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.331 tỷ đồng (hơn 4.639 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, hơn 1.692 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương) có mục tiêu kết nối trung tâm Hải Phòng với khu đô thị mới Bắc sông Cấm, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông đô thị.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận được chia làm 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (xây dựng công trình) có tổng mức đầu tư hơn 4.416 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 (thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng) có tổng mức đầu tư hơn 1.915 tỷ đồng.

Từ năm 2023, UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định số 2776/QĐ - UBND phê duyệt dự án thành phần 1 (xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận) với tổng mức đầu tư hơn 4.416 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng) được giao làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng khoảng 63,62ha tại các quận Ngô Quyền và Huyện Thuỷ Nguyên trước đây.

Sau khi được phê duyệt điều chỉnh, dự án thành phần 1 (thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận) có tổng mức đầu tư lên thành hơn 4.981 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất tăng lên thành 68,39ha, thời gian thực hiện vẫn trong giai đoạn 2024 - 2027.

Hải Phòng khởi công xây dựng cầu Nguyễn Trãi hơn 6.200 tỷ đồng

07:29, 19/12/2024

Hải Phòng khởi công xây dựng cầu Nguyễn Trãi hơn 6.200 tỷ đồng

Hải Phòng mời thầu xây dựng đường dẫn cầu Nguyễn Trãi hơn 1.697 tỷ đồng

10:37, 22/11/2024

Hải Phòng mời thầu xây dựng đường dẫn cầu Nguyễn Trãi hơn 1.697 tỷ đồng

Hải Phòng nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng giải ngân chậm tiến độ

06:24, 08/09/2025

Hải Phòng nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng giải ngân chậm tiến độ

