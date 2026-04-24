Hải Phòng: Thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản vi phạm hợp đồng

Ngày 23/4/2026, Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng cho biết cơ quan này đang tiến hành các thủ tục để thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản đã có bản án buộc bên thuê trả lại cho đơn vị quản lý là Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng. Dự kiến việc thu hồi sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026, trong đó, có nhiều trường hợp sẽ phải cưỡng chế do bên thuê không tự nguyện bàn giao.

Theo đó, trong các năm 2021 - 2022, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đã khởi kiện yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng nhằm trả lại 13 cơ sở nhà đất công sản do bên thuê phạm nghĩa vụ hợp đồng. Các cơ sở nhà đất công sản này nằm trên 7 tuyến phố nội thành như Cầu Đất, Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Quang Trung, Lạch Tray và Hàng Kênh.

Trong đó, phố Cầu Đất có tới 5 cơ sở nhà đất là tầng 1 các nhà số 1, số 3, số 2, số 4 và nhà số 112. Các cơ sở nhà đất còn lại gồm tầng 1 nhà số 152 và số 153 Trần Phú, tầng 1 số nhà 112 và số 114 Hoàng Văn Thụ, số 84 – 86 Điện Biên Phủ, số 129 Lạch Tray, phòng 2 và 3 tầng 3 nhà số 28 Quang Trung, tầng 1 số nhà 2 Hàng Kênh.

Theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật, ngoài việc phải giao lại 13 cơ sở nhà đất, bên thuê là Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng còn phải thanh toán hơn 5,2 tỷ đồng tiền thuê nhà đất đang nợ đọng từ nhiều năm trước.

Ngoài ra, năm 2023, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng cũng khởi kiện Công ty TNHH Hưng Đạo yêu cầu hoàn trả cơ sở nhà đất công sản tại số 25 Trần Hưng Đạo (phường Hồng Bàng). Toà án cũng đã tuyên buộc bên thuê phải trả lại nhà đất cho bên cho thuê.

Căn cứ theo quy định, cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định thi hành án, yêu cầu các doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng, Công ty TNHH Hưng Đạo hoàn trả các cơ sở nhà đất và trả tiền thuê nhà đất vẫn còn nợ. Tuy nhiên, đến nay việc thu hồi theo bản án có hiệu lực pháp luật vẫn chưa hoàn thành.

Theo xác minh từ cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, các cơ sở nhà đất đã có quyết định thi hành án vẫn được Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng cho thuê lại. Trong khi đó, tài khoản của doanh nghiệp này tại các ngân hàng thương mại chỉ có số dư giá trị nhỏ, đủ điều kiện duy trì tài khoản.

Để thu hồi tài sản công, Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch cưỡng chế, gửi hồ sơ cưỡng chế đến Viện kiểm sát nơi có tài sản phải cưỡng chế và Công an thành phố để phối hợp thực hiện cưỡng chế. Cơ quan này cũng đang phối hợp với chính quyền, công an địa phương xác minh, vận động các tổ chức, cá nhân đang thuê cơ sở nhà đất này trả lại.

Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng cho biết trong trường hợp Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng không tự nguyện trả lại nhà đất theo bản án của toà cơ quan thi hành án sẽ phải thực hiện cưỡng chế thu hồi.

Theo đó, tháng 4/2026, sẽ thực hiện cưỡng chế các điểm thuê nhà tại tầng 1 các nhà số 1, nhà số 3, nhà số 2, nhà số 4 Cầu Đất, tầng 1 các nhà số 152 - 153 Trần Phú (phường Gia Viên).

Đối với các điểm còn lại trong tổng số 14 cơ sở nhà đất đã có bản án có hiệu lực thi hành, cơ quan thi hành án sẽ thực hiện thu hồi, cưỡng chế thu hồi trong tháng 5 và tháng 6.