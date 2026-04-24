Hải Phòng: Thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản vi phạm hợp đồng

Nam Khánh

24/04/2026, 16:32

Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng dự kiến sẽ hoàn thành thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản đã có bản án có hiệu lực trong tháng 6/2026…

Thi hành án dự kiến sẽ thu hồi đợt đầu đối với các cơ sở nhà đất tầng 1 các nhà số 1, số 3, số 2, số 4 phố Cầu Đất.

Ngày 23/4/2026, Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng cho biết cơ quan này đang tiến hành các thủ tục để thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản đã có bản án buộc bên thuê trả lại cho đơn vị quản lý là Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng. Dự kiến việc thu hồi sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026, trong đó, có nhiều trường hợp sẽ phải cưỡng chế do bên thuê không tự nguyện bàn giao.

Theo đó, trong các năm 2021 - 2022, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đã khởi kiện yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng nhằm trả lại 13 cơ sở nhà đất công sản do bên thuê phạm nghĩa vụ hợp đồng. Các cơ sở nhà đất công sản này nằm trên 7 tuyến phố nội thành như Cầu Đất, Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Quang Trung, Lạch Tray và Hàng Kênh.

Trong đó, phố Cầu Đất có tới 5 cơ sở nhà đất là tầng 1 các nhà số 1, số 3, số 2, số 4 và nhà số 112. Các cơ sở nhà đất còn lại gồm tầng 1 nhà số 152 và số 153 Trần Phú, tầng 1 số nhà 112 và số 114 Hoàng Văn Thụ, số 84 – 86 Điện Biên Phủ, số 129 Lạch Tray, phòng 2 và 3 tầng 3 nhà số 28 Quang Trung, tầng 1 số nhà 2 Hàng Kênh.

Theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật, ngoài việc phải giao lại 13 cơ sở nhà đất, bên thuê là Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng còn phải thanh toán hơn 5,2 tỷ đồng tiền thuê nhà đất đang nợ đọng từ nhiều năm trước.

Ngoài ra, năm 2023, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng cũng khởi kiện Công ty TNHH Hưng Đạo yêu cầu hoàn trả cơ sở nhà đất công sản tại số 25 Trần Hưng Đạo (phường Hồng Bàng). Toà án cũng đã tuyên buộc bên thuê phải trả lại nhà đất cho bên cho thuê.

Căn cứ theo quy định, cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định thi hành án, yêu cầu các doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng, Công ty TNHH Hưng Đạo hoàn trả các cơ sở nhà đất và trả tiền thuê nhà đất vẫn còn nợ. Tuy nhiên, đến nay việc thu hồi theo bản án có hiệu lực pháp luật vẫn chưa hoàn thành.

Theo xác minh từ cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, các cơ sở nhà đất đã có quyết định thi hành án vẫn được Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng cho thuê lại. Trong khi đó, tài khoản của doanh nghiệp này tại các ngân hàng thương mại chỉ có số dư giá trị nhỏ, đủ điều kiện duy trì tài khoản.

Để thu hồi tài sản công, Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch cưỡng chế, gửi hồ sơ cưỡng chế đến Viện kiểm sát nơi có tài sản phải cưỡng chế và Công an thành phố để phối hợp thực hiện cưỡng chế. Cơ quan này cũng đang phối hợp với chính quyền, công an địa phương xác minh, vận động các tổ chức, cá nhân đang thuê cơ sở nhà đất này trả lại.

Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng cho biết trong trường hợp Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng không tự nguyện trả lại nhà đất theo bản án của toà cơ quan thi hành án sẽ phải thực hiện cưỡng chế thu hồi.

Theo đó, tháng 4/2026, sẽ thực hiện cưỡng chế các điểm thuê nhà tại tầng 1 các nhà số 1, nhà số 3, nhà số 2, nhà số 4 Cầu Đất, tầng 1 các nhà số 152 - 153 Trần Phú (phường Gia Viên).

Đối với các điểm còn lại trong tổng số 14 cơ sở nhà đất đã có bản án có hiệu lực thi hành, cơ quan thi hành án sẽ thực hiện thu hồi, cưỡng chế thu hồi trong tháng 5 và tháng 6.

Hải Phòng hiện có 218 cơ sở nhà đất do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng cho thuê không nhằm mục đích để ở cần thu hồi. Trong đó, có 14 trường hợp đã có bản án buộc trả lại nhà đất, 45 trường hợp khác thành phố chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà thực hiện khởi kiện yêu cầu trả lại nhà đất công sản. Ngoài ra, còn 159 cơ sở nhà đất thực hiện vận động thu hồi.

Hải Phòng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu hồi nhà đất công sản

15:53, 16/04/2026

Hải Phòng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu hồi nhà đất công sản

Hải Phòng vận động người thuê bàn giao nhà đất công sản

23:28, 18/03/2026

Hải Phòng vận động người thuê bàn giao nhà đất công sản

Hải Phòng: Khi nào hoàn thành thu hồi nhà đất công sản?

10:11, 17/03/2026

Hải Phòng: Khi nào hoàn thành thu hồi nhà đất công sản?

bản án có hiệu lực pháp luật cơ sở nhà đất công sản Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng Thi hành án dân sự Hải Phòng thu hồi nhà đất Hải Phòng

Đọc thêm

Tập đoàn CEO đẩy mạnh đầu tư các dự án bất động sản trọng điểm

Tập đoàn CEO đẩy mạnh đầu tư các dự án bất động sản trọng điểm

Năm 2026, Tập đoàn CEO sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Novotel Cam Ranh Resort, Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B), Khu biệt thự cao cấp CEOHomes Diamond Hill, Trung tâm y tế - thương mại dịch vụ - văn phòng tại CEOHomes Sunny Garden City, đồng thời, phát triển quỹ đất tại các địa phương tiềm năng, ưu tiên bất động sản công nghiệp, nghỉ dưỡng và nhà ở đáp ứng nhu cầu thực…

Doanh nghiệp bất động sản trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Doanh nghiệp bất động sản trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ, trí tuệ nhân tạo…

Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch hóa thị trường ngày càng cao, công tác phòng, chống rửa tiền đang trở thành nội dung trọng tâm, đặc biệt với lĩnh vực bất động sản – nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro do giá trị giao dịch lớn và phương thức thanh toán đa dạng…

T&T Group và chiến lược bất động sản khác biệt: Chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh và tăng tốc hiệu quả

T&T Group và chiến lược bất động sản khác biệt: Chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh và tăng tốc hiệu quả

Hai thập kỷ tham gia vào lĩnh vực bát động sản, có thể thấy T&T Group không chỉ đơn thuần kể câu chuyện về những con số héc-ta hay lợi nhuận thương mại, mà là chiến lược “đường dài” nhằm đánh thức những tiềm năng chưa được khai mở của các vùng đất hứa.

Chọn Phước Thành và loạt thương hiệu quốc tế, Khải Hoàn Imperial theo đuổi chuẩn mực căn hộ hạng sang

Chọn Phước Thành và loạt thương hiệu quốc tế, Khải Hoàn Imperial theo đuổi chuẩn mực căn hộ hạng sang

Mới đây, Khải Hoàn Land chính thức ký kết chiến lược cùng nhà thầu Phước Thành và các thương hiệu quốc tế như Duravit, Panasonic, Hafele, Grohe… đánh dấu bước tiến mới trong hành trình kiến tạo chuẩn sống sang Bespoke living tại Khải Hoàn Imperial.

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đại hội cổ đông Vinapharm: Trả cổ tức 10%, lên kế hoạch niêm yết trên HoSE

Doanh nghiệp niêm yết

2

T&T Group và chiến lược bất động sản khác biệt: Chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh và tăng tốc hiệu quả

Bất động sản

3

Quản trị vốn đa kênh: Doanh nghiệp tìm lời giải tối ưu cùng VietCredit

Tài chính

4

Vietcombank: Phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, để ngỏ cơ hội hiện diện tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Tài chính

5

Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Tài chính

